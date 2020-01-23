24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- العربي بلبشير يقدم "الجمارك على حدود الرقمنة"
- حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي"
- حجي: المنتخب قادر على تجاوز "تصفيات المونديال"
بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي (5.00)
شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)
هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (122)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (84)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (59)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (58)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: سكان دواوير في جبال الأطلس يحتجون وسط الثلوج
نستهل قراءة الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من جريدة "الأحداث المغربية" التي تطرقت من جهتها لموضوع معاناة سكان دواوير أزيلال وميدلت مع غياب البنية التحتية والمرافق الاجتماعية، إذ خرجوا في مسيرة احتجاجية وسط الثلوج.
ويطالب سكان دواوير هذه المناطق بالإنارة وقنطرة طرقية، وإحداث روض للأطفال ومركز لمحاربة الأمية.
كما أثارت اليومية موضوع مساندة حزب العدالة والتنمية لرئيس جماعة آيت ملول المعزول من منصبه بجهة أكادير، وأوضحت أن مخالفات التعمير التي رصدتها لجنة مختصة من وزارة الداخلية هي التي أفاضت الكأس وعجلت بأمر عزله.
جريدة "أخبار اليوم" أشارت إلى أن المغرب يعتبر من أكثر الدول التي تشهد انتشار الرشوة المزمنة.
وسجلت اليومية تراجعا كبيرا للمغرب في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، إذ تقهقر من الرتبة 73 إلى المرتبة 80 عالميا، من أصل 180 دولة.
وذكرت الورقية أن المغرب جاء وراء تونس التي حصلت على 43 نقطة، وتقدم على الجزائر التي حصلت على 35 نقطة؛ فيما احتلت الإمارات وقطر والسعودية المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفِي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن الرباط ومدريد اتفقتا على تغليب كفة الحوار من أجل ترسيم حدودهما البحرية المشتركة.
ونقلت الجريدة تصريحا لوزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليز، تؤكد فيه أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن يتم بشكل أحادي، بل عبر الاتفاق بين الطرفين.
وإلى يومية "المساء"، التي كشفت أن مصالح الدرك الملكي أوقفت شخصا ساهم بشكل كبير في إغراق منطقة الحوز بالمخدرات.
كما نقلت اليومية خبر مقتل 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة؛ وذلك في حادثة اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة قرب جماعة راس أومليل بإقليم كلميم، على الطريق الوطنية رقم 1.