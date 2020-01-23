رصيف الصحافة: سكان دواوير في جبال الأطلس يحتجون وسط الثلوج

هسبريس من الرباط

نستهل قراءة الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من جريدة "الأحداث المغربية" التي تطرقت من جهتها لموضوع معاناة سكان دواوير أزيلال وميدلت مع غياب البنية التحتية والمرافق الاجتماعية، إذ خرجوا في مسيرة احتجاجية وسط الثلوج.

ويطالب سكان دواوير هذه المناطق بالإنارة وقنطرة طرقية، وإحداث روض للأطفال ومركز لمحاربة الأمية.

كما أثارت اليومية موضوع مساندة حزب العدالة والتنمية لرئيس جماعة آيت ملول المعزول من منصبه بجهة أكادير، وأوضحت أن مخالفات التعمير التي رصدتها لجنة مختصة من وزارة الداخلية هي التي أفاضت الكأس وعجلت بأمر عزله.

جريدة "أخبار اليوم" أشارت إلى أن المغرب يعتبر من أكثر الدول التي تشهد انتشار الرشوة المزمنة.

وسجلت اليومية تراجعا كبيرا للمغرب في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، إذ تقهقر من الرتبة 73 إلى المرتبة 80 عالميا، من أصل 180 دولة.

وذكرت الورقية أن المغرب جاء وراء تونس التي حصلت على 43 نقطة، وتقدم على الجزائر التي حصلت على 35 نقطة؛ فيما احتلت الإمارات وقطر والسعودية المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفِي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن الرباط ومدريد اتفقتا على تغليب كفة الحوار من أجل ترسيم حدودهما البحرية المشتركة.

ونقلت الجريدة تصريحا لوزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليز، تؤكد فيه أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن يتم بشكل أحادي، بل عبر الاتفاق بين الطرفين.

وإلى يومية "المساء"، التي كشفت أن مصالح الدرك الملكي أوقفت شخصا ساهم بشكل كبير في إغراق منطقة الحوز بالمخدرات.

كما نقلت اليومية خبر مقتل 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة؛ وذلك في حادثة اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة قرب جماعة راس أومليل بإقليم كلميم، على الطريق الوطنية رقم 1.