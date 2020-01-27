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الرئيسية | السلطة الرابعة | دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح قنصليات في الصحراء

دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح قنصليات في الصحراء

دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح قنصليات في الصحراء
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 27 يناير 2020 - 11:55

دعت الصحيفة الإيطالية "بوليتيكا مونتيكوريتو" الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى فتح قنصليات لها في مدينة العيون؛ التي تحتل مكانة مهمة وتشكل بوابة ولوج نحو إفريقيا .

وأضافت الصحيفة، في مقال بعنوان "العيون المغربية بوابة ولوج لقارة إفريقيا"، بقلم الصحافي ماركو باراطو ،اليوم الاثنين ، أن "مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب أضحت المحور الرئيسي للعلاقات بين أوروبا والقارة الإفريقية"، مبرزة أن هذه القارة تعتبر من قبل جميع المحللين الاقتصاديين الفضاء الوحيد لمستقبل المبادلات التجارية.

وذكرت اليومية الإيطالية أنه لذلك قام الملك محمد السادس، في السنوات الأخيرة، بجولات شملت العديد من الدول الإفريقية، وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وأكدت أنه من أجل تبادل تجاري ناجع لابد من وجود عنصرين أساسيين؛ هما الاستقرار السياسي ومعرفة كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها الجغرافيا، مضيفة أن هذين العنصرين متوفرين في المغرب، مما يجعل أقاليمه الجنوبية بوابة ولوج نحو إفريقيا .

وأضافت أنه انطلاقا من هذا الواقع، ولإعادة التأكيد على مغربية الأقاليم الجنوبية ، فتحت خمس دول تمثيليات دبلوماسية في هذه الأقاليم، من بينها جمهوريتا إفريقيا الوسطى وساو تومي وبرنسيب.

وجددت الصحيفة الإيطالية التأكيد على أنه عندما يقرر الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، سيكون ذلك بمثابة التفاتة سياسية أساسية، وأيضا اقتصادية بالنسبة للمقاولين الذين يرغبون في ولوج أسواق جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ع.الحميد الاثنين 27 يناير 2020 - 12:13
علينا ان نعمل في هاذا الاتجاه. ولتكون هذه القنصليات اعين العالم على الامن والامان والتنمية التي تعرفها حواضر اقاليمنا الجنوبية.
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27
2 - عبدالرحمان الاثنين 27 يناير 2020 - 12:34
و أخيرا فاقو على الحقيقة. لاوجود لشيء إلا المغرب في صحرائه و الصحراء أرض مغربية و ليدهب المرتزقة و محتضنيهم العسكريون للجحيم.
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28
3 - طارق بن زياد المغربي الاصلي الاثنين 27 يناير 2020 - 12:40
اوروبا وافريقيا واسيا وامريكا الشمالية والجنوبية تدعم فتح القنصليات في الصحراء المغربية وسوف نقوم بفتح المزيد والمزيد وعلى تبون اليهودي ان ينهق اكثر وبصوت عالي لانه لحد الان لم يبالي له احد وكأن الجزائر ورئيسها الغير الشرعي يغردان خارج السرب من كوكب الأرض لانهم لاينتمون لهذا الكوكب
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16
4 - ضربة معلم الاثنين 27 يناير 2020 - 12:41
ضربة معلم من مغرب قوي برجالاته الأوفياء
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22
5 - مغربي صحراوي الاثنين 27 يناير 2020 - 12:41
مصلحة أوروبا في أمن واستقرار ضفتها الجنوبية وبالأخص من جهة مضيق جبل طارق المؤدي لها من و اجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلس
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9
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 27 يناير 2020 - 12:41
المطلوب التعجيل في بناء ميناء الداخلة وفق المواصفات العالمية ليكون بوابة لربط باقي العلم بأفريقيا الشيء الذي سيعجل بفتح قونسوليات ومكاتب تجارية في أقاليم الصحراء المغربية لأن الأوروبيين يهتمون بالمشاريع التي تدر عليهم الأموال اكتر من تعاطفهم مع السياسة المطلوب من الدول العربية والإسلامية التدخل لإيجاد الحل بالتوافق بين الأشقاء للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
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13
7 - م المصطفى الاثنين 27 يناير 2020 - 12:45
إذا كان الحسن الثاني رحمه الله قد نظم المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء ، فإن الملك محمد السادس قد توج هذه المسيرة بفتح قنصليات بقلب الصحراء المغربية . ولا يمكن لنا كمغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه إلا أن نبارك لجلالة الملك على هذه الفكرة الرائعة التي أثلجت صدورنا كمغاربة والتي أبكت أعداء وحدتنا الترابية بدموع جريحة .
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8
8 - مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 12:48
سياسة رابح رابح تحتم على الاتحاد الاروبي فتح قنصولياته بالمدن الصحراوية المغربية لكي يستفيد من الفرص الاقتصادية والاسثمارية مع الدول الافريقية.
و إذا ما تم ذلك ستكون الضربة القاضية لمحور الشر: جنرلات الجزائر و لقيطتها البوليخارية، هنا غدي نطيحو ليهم الماء في الركابي
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4
9 - Sahara marocain 4ever الاثنين 27 يناير 2020 - 12:49
Merci ماركو باراطو
Grazie mille ماركو باراطو
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4
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