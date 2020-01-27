دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح قنصليات في الصحراء

هسبريس ـ مُتابعة

دعت الصحيفة الإيطالية "بوليتيكا مونتيكوريتو" الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى فتح قنصليات لها في مدينة العيون؛ التي تحتل مكانة مهمة وتشكل بوابة ولوج نحو إفريقيا .

وأضافت الصحيفة، في مقال بعنوان "العيون المغربية بوابة ولوج لقارة إفريقيا"، بقلم الصحافي ماركو باراطو ،اليوم الاثنين ، أن "مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب أضحت المحور الرئيسي للعلاقات بين أوروبا والقارة الإفريقية"، مبرزة أن هذه القارة تعتبر من قبل جميع المحللين الاقتصاديين الفضاء الوحيد لمستقبل المبادلات التجارية.

وذكرت اليومية الإيطالية أنه لذلك قام الملك محمد السادس، في السنوات الأخيرة، بجولات شملت العديد من الدول الإفريقية، وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وأكدت أنه من أجل تبادل تجاري ناجع لابد من وجود عنصرين أساسيين؛ هما الاستقرار السياسي ومعرفة كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها الجغرافيا، مضيفة أن هذين العنصرين متوفرين في المغرب، مما يجعل أقاليمه الجنوبية بوابة ولوج نحو إفريقيا .

وأضافت أنه انطلاقا من هذا الواقع، ولإعادة التأكيد على مغربية الأقاليم الجنوبية ، فتحت خمس دول تمثيليات دبلوماسية في هذه الأقاليم، من بينها جمهوريتا إفريقيا الوسطى وساو تومي وبرنسيب.

وجددت الصحيفة الإيطالية التأكيد على أنه عندما يقرر الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، سيكون ذلك بمثابة التفاتة سياسية أساسية، وأيضا اقتصادية بالنسبة للمقاولين الذين يرغبون في ولوج أسواق جديدة.