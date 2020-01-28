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كُتّاب وآراء
"الشروق" والنقابة يكونان صحافيين بجهة سوس
نظم مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافةـ فرع أكادير، نهاية الأسبوع المنصرم، ورشة تدريبية لفائدة صحافيين وإعلاميين من جهة سوس ماسة.
وقال مركز الشروق إن الورشة، التي أطرها أكاديميون وممارسون، تمحورت حول الإعلام الجديد وأخلاقيات مهنة الصحافة، موردًا أنها شهدت عروضا حول ميثاق أخلاقيات المهنة، وتجارب صحافية، وكذلك المبادئ العالمية الضامنة لحرية الإعلام في العالم من خلال المواثيق الدولية.
الورشة، التي شهدت حضورًا مكثفًا لصحافيي جهة سوس، أطرها كل من الدكتور علي كريمي أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، والدكتور عبد الوهاب الرامي الخبير المعتمد في التكوين والأستاذ بالتعليم العالي، بالإضافة إلى محمد بلقاسم منسق التحرير بجريدة هسبريس، وعبد الحفيظ فهمي مختص في مجال المقاولة الإعلامية.