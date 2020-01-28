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كُتّاب وآراء
كاريكاتور فيروس "كورونا" يثير غضب الصينيين
أثار رسم كاريكاتوري يصور فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، نشرته صحيفة دنماركية، غضب السفارة الصينية هناك، ما أدى إلى مطالبتها باعتذار.
ونشرت صحيفة "يلاندس بوستن" أمس الاثنين الرسم الكاريكاتوري، الذي يجسد العلم الوطني الصيني. وقد تم في الرسم استبدال النجوم الخمس الصفراء الموجودة على العلم، بخمسة فيروسات.
وقد أدى انتشار المرض إلى سقوط أكثر من 100 حالة وفاة حتى اليوم الثلاثاء.
وقالت السفارة الصينية إن الرسم الكاريكاتوري يعتبر "إهانة للصين، وأنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني".
من ناحية أخرى، رفض رئيس تحرير صحيفة "يلاندس بوستن"، جيكوب نيبرو، الانتقادات، حيث قال إنه "ليس هناك سخرية أو تحقير في الكاريكاتير".
وأوضح أنه "رسم توضيحي، يجسد الأحداث الجارية، باستخدام وسائل قليلة في مساحة محدودة للغاية".
كما شارك العشرات من متابعي الموقع الإلكتروني للصحيفة، يحمل الكثير منهم أسماء صينية، بتعليقات على المنشور.
وكانت الصحيفة نفسها تسببت في حالة من الجدل في عام 2005، بعد نشرها العديد من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، مما أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء العالم الإسلامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الفنان يكون بإحساس مرهف وأكثر احترامًا للآخرين
أما هذا الفنان فيجب مقاضاته بالاعتذار وتأديبه حتى لا يعود لمثل هذا التصرف الأحمق
و ما أصابكم هو إنتقام الله منكم