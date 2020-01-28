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الرئيسية | السلطة الرابعة | كاريكاتور فيروس "كورونا" يثير غضب الصينيين

كاريكاتور فيروس "كورونا" يثير غضب الصينيين

كاريكاتور فيروس "كورونا" يثير غضب الصينيين
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:20

أثار رسم كاريكاتوري يصور فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، نشرته صحيفة دنماركية، غضب السفارة الصينية هناك، ما أدى إلى مطالبتها باعتذار.

ونشرت صحيفة "يلاندس بوستن" أمس الاثنين الرسم الكاريكاتوري، الذي يجسد العلم الوطني الصيني. وقد تم في الرسم استبدال النجوم الخمس الصفراء الموجودة على العلم، بخمسة فيروسات.

وقد أدى انتشار المرض إلى سقوط أكثر من 100 حالة وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة الصينية إن الرسم الكاريكاتوري يعتبر "إهانة للصين، وأنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني".

من ناحية أخرى، رفض رئيس تحرير صحيفة "يلاندس بوستن"، جيكوب نيبرو، الانتقادات، حيث قال إنه "ليس هناك سخرية أو تحقير في الكاريكاتير".

وأوضح أنه "رسم توضيحي، يجسد الأحداث الجارية، باستخدام وسائل قليلة في مساحة محدودة للغاية".

كما شارك العشرات من متابعي الموقع الإلكتروني للصحيفة، يحمل الكثير منهم أسماء صينية، بتعليقات على المنشور.

وكانت الصحيفة نفسها تسببت في حالة من الجدل في عام 2005، بعد نشرها العديد من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، مما أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء العالم الإسلامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - TAHA ALI الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:55
هذا الرسام لا يعني للفن بشيئ
الفنان يكون بإحساس مرهف وأكثر احترامًا للآخرين
أما هذا الفنان فيجب مقاضاته بالاعتذار وتأديبه حتى لا يعود لمثل هذا التصرف الأحمق
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17
2 - الابتزاز الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:02
ابتزاز الصين بالفيروز لتركيعها من طرف حسادها امر صار عادة غير لائقة وخطيرة فبعد حرب السارس عليها حرب كورونا من جديد وقد تنفجر حرب عالمية لا تبقي احدا.
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-1
3 - simodanmark الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:05
هاته المرة لن تسلم الدنمارك من غضب الصين ،كوبنهاكن لم تأخذ العبرة من رسوم الرسول (ص) لانها كل مرة تقحم ذالك في خانة حرية التعبير....والآن تريد الصين استرجاع بعض الحيونات النادرة كانت قد اعترتها لحدائق دنماركية
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5
4 - مواطن الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:08
لماذا شعوب العالم الثالث تجرح مشاعرها بسرعة وبسبب أبسط الأشياء؟
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-3
5 - خالد السوسي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:10
و لما كان الصينيون يعذبون وويحتقرون المسلمين الايغور لم يأخذو بعين الاعتبار مسلمي العالم. و الكاريكاتور اعتبروه اهانة. كيف يعقل هدا.....
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13
6 - مروان الأستاذ الألماني الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:11
الإعتذار أنتم قتلتم و شردتم الملايين من المسلمين
و ما أصابكم هو إنتقام الله منكم
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13
7 - محمد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:12
الصحيفة الدنماركية معروفة باتارة المجتمع الدولي بمثل هذه الرسوم الكاريكاتورية الاستفزازية للانتشار في العالم وتحصيل مداخيل مرتفعة....وهذا الرسم ينم على المكر والخديعة المستشري في دواليب الصحيفة الدنماركية كما هو مبين على العلم الصيني.،،،ونسئل الله الصحة والعافية للجميع،،،.
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1
8 - ابوهاشم العقيلي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:28
هناك ثله من الدنماركيين ذليول لامريكا واليهود وكل من يدفع لهم ليسيؤا لشعوب العالم بطريقه رخيصه للغايه وبدم بارد
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0
9 - حميدو الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:41
انا مقيم في اسبانيا واستغل مع الصينيين مند زمان. ممكن هدا الرسام اساء للمسلمين وهو يعرف اننا نطبل ونزمر فقذ ونخرج اسبوع او اسبوعين الى الشوارع وانتهت العنترية. الصنيين. يحبون بلادهم اكتر من ابناءهم. فلا يندفعون ولا يخرحون الى الشوارع. هم يخططون بالمال بالتضامن حتي يرغمون من اساء لهم بالتراجع والاعتدار. ساحكي لكم قصة وقعت للصينيين هنا مع بنك caixa, حيت فزض على جميع الصينيين الادلاء بشواهد العمل ومن اين تاتي الاموال وحدد لهم عدد قليل من المال ممكن ان يرسلوه الى دولتهم. اعتبروه اهانة لهم. البعض منهم فكروا في الخروج الى الشوارع. البعض تريض وستفسروا مع كل الصينيين الموجودين علي تراب اسبانيا. النتيحة الخروج الى الشارع لا يغير الشيئ. فسحبوا جميع اموالهم من البنوك. في ضرف 24 ساعة اعتدر البنك. والتزمو جميع البنوك الا يتكرر متل ما حصل. اكيد هده الجريدة او الرسام ستكون النهاية على يد الصين بدون شك.
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10 - إن لم تستح فاصنع ما شئت الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:47
ليس من الأدب أو الإنسانية في كل الدول التشفي في المريض٠ما قامت به هذه الصحيفة يعكس تدني أخلاق طاقمها وأنا بحكم احتكاكي مع هذا الصنف الذي لا يرقى لصنف البشر،أكاد أجزم أنهم فقدوا إنسانيتهم بحكم إدمان المخدرات والكحول وكل أنواع البلاوي التي لايمكن تخيلها٠ فعلا المهاجرون ومنهم الصينيون هم من بنوا الدانمارك وهم من يشتغلون ليل نهارفي المصانع هناك٠ جولة سريعة في أي مصنع يمكن للإنسان أن يرى أن المهاجرين هم من يشتغلون فعلا٠ أمر مشين أن تجلس على كرسي في مكتب وتبدأ في قدف أسيادك وأنت تعيش من عرقهم، إبحث في ظهرالكمبيوتر الذي تستخدمه لتجد أنه صنع في الصين وابحث عن من قام ببناء عمارتك ستجده مغربي، فعلا لم يتركوا لك ماتقوم به أنت غير القدف والسب٠
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11 - المهدي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:56
ما ذا ستفعلون أيها الصينيون الظالمون الذين قتلتم وعذبتم الآلاف من مسلمي الإغور وقلتم لهم ما ذا سيفعل ربكم، رب العالمين سلط عليكم فيروزاً مخلوقاً صغيراً فهزمكم شر هزيمة،؟ أين علمكم! أين صناعتكم ،ذهبت في مهب الريح، أصبح العالم يتطير منكم، هذا رب الإيغور وربكم ورب العالمين وإن كنتم لا تؤمنون به
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