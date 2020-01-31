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طلبة "الإعلام والاتصال" يختتمون زيارة أستراليا

طلبة "الإعلام والاتصال" يختتمون زيارة أستراليا
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 يناير 2020 - 08:20

اختتم طلبة من المعهد العالي للإعلام والاتصال، الخميس، زيارة استغرقت أسبوعين إلى أستراليا، في إطار شراكة واعدة مع جامعة ديكين في ملبورن، بدعم من سفارة المملكة في كانبيرا ووزارة الشؤون الخارجية الأسترالية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج تعاوني يتيح تبادل الزيارات بين الطلبة الصحافيين، حيث سبق لطلبة من جامعة ديكين أن قاموا بزيارة إلى المغرب في الفترة من 10 إلى 26 نونبر 2019، زاروا خلالها عددا من المؤسسات الإعلامية واطلعوا على جوانب مختلفة من الثقافة المغربية.

وأبرز سفير المملكة المغربية في كانبيرا، كريم مدرك، عقب الحفل الختامي للبرنامج الذي نظم في جامعة ديكين في ملبورن، أن هذه المبادرة "تندرج في إطار روح التعاون الذي يميز العلاقات بين المغرب وأستراليا"، مضيفا أن هذا المشروع "مكن من إبراز أوجه التشابه بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، بالرغم من بعد المسافة الجغرافية".

من جهتها، أكدت خديجة زيزي، أستاذة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أهمية هذه المبادرة التي مكنت طلبة المعهد وجامعة ديكين من التعرف على الممارسة الصحافية في البلدين، وكذا الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجههما وأوجه التشابه بينهما، بعيدا عن الصور النمطية والأفكار المسبقة، مشددة على الحاجة إلى "تجارب مثل هذه التي تعزز التفاهم بين الشعبين".

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