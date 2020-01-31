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كُتّاب وآراء
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الإعلامية سميرة سيطايل تغادر القناة الثانية "دوزيم"
الجمعة 31 يناير 2020 - 12:13
(التفاصيل بعد قليل)
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - شمالي الجمعة 31 يناير 2020 - 12:19
دوزيم ذلك الفيروس الذي تسبب في دحر اخلاق و قيم المغاربة و نشر الشناعة و الفضائح نتمنى زواله بسرعة
2 - الصياد الجمعة 31 يناير 2020 - 12:22
مهمتها مضمونة فبلاصة اخرى .. وتستافد باقي من تعويض عن المغاذرة..
3 - محمد الجمعة 31 يناير 2020 - 12:22
ونعمة المغادرة
كانها لم تكن
في انتظار دهب 2M كلها
كانها لم تكن
في انتظار دهب 2M كلها
4 - simo danmark الجمعة 31 يناير 2020 - 12:22
يجب على ستايل ان تأخذ معها رشيد شو وكي كنتي وكي وليتي والأفلام التركية والمكسيكية والصينية .....الله يجازيك بخير.
5 - Adilos Kenitra الجمعة 31 يناير 2020 - 12:23
Elle doit surtout être jugée pour le déficit de la chaîne et pour avoir proposer des émissions programmes détruisant les valeurs de la société marocaine...
7 - %%%% الجمعة 31 يناير 2020 - 12:24
je demande que la justice et si jatou et ses majistrats passe au crible les comptes de 2 m et voir comment cette dame a mener 2m a la faillite et surtout le poste d ambassadrice qui l attends c apres qu elle soit clean et lavee de tous soupçons . pays de droit . et non commente
8 - الى الجحيم الجمعة 31 يناير 2020 - 12:25
الشهامة والنخوة هي انه عند غرق سفينة، القبطان هو آخر من يهرب من السفينة ولكنها هربت الى باريس وتركت سفينتها تغرق مع من فيها
9 - رامي علي الجمعة 31 يناير 2020 - 12:26
احدى رموز سلطة التحكم ومحركة الذراع الإعلامي للدولة العميقة التي كانت مهمتها تمييع وتحقير الثقافة المغربية الأصيلة وطبيعة حياة المواطن المغربي والترويج لتفضيل كل ما هو فرنسي من اللغة إلى الثقافة إلى طريقة العيش كل ذلك بهدف تقطيع أوصال المجتمع قصد السيطرة والتحكم
10 - سعيد آفورار الجمعة 31 يناير 2020 - 12:27
تغادرها بعدما أغرقتها وأفلستها بمعية زمرة الفرانكوفونيين أعداء الأمة والدين...تغادرها من أجل منصب سمين عند ماما فرنسا !!!
11 - Habib l'on الجمعة 31 يناير 2020 - 12:28
بعدما أوسلطت 2m إلى حافة الإفلاس تعلن إستقالتها، في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها سوف يتم محاسبتها لا هي ولا العريشي مدير القطب المتجمد على فشلهم ، واستهتارهم بأموال الشعب ، لماذا لا يتهم محاكمتها وهي هدمت جيلا بكامله بمسلسلات تركية تهدم الأسرة والمجتمع وتغذق بالملايير من أموال دافعي الضرائب على المغنيات والمغنين وشركات بعينها تستحوذ على كعكة المسلسلات الحامظة التي تكلخ الشعب ، سياطيل هي نمودج الفرنكوفية المتحررة التي تأخد من الغرب فقط تحرره ولا تأخد منه قيم النزاهة والشفافة والعمل الجاد الديمقراطية والمحاسبة ،
12 - Adam الجمعة 31 يناير 2020 - 12:29
اللوبي الدي عينها على رأس 2m لم يتخلى عنها بعد أن حاربت الإسلام ونشرت الفاحشة في المجتمع المغربي وعينها في منصب مغربي مهم في فرنسا.
13 - rachid الجمعة 31 يناير 2020 - 12:31
حتى غرقتها في الديون عاد غادرتها بدون حساب ولا عقاب ؟؟؟؟؟
14 - السم المقلي الجمعة 31 يناير 2020 - 12:31
صراحة اهل الحل والعقد...عارفين الشعب ضعيف ومغلوب...والادراك عندو محدود...عندما تجد قانون مثل محاربة الاعتناء الفاسد..اوماصوتوش اعليه هادي اربع سنوات ..وهناك قوانين ضد تطلعات الشعب صوتوا عليها في ايام عطل...اسيدي كولو بيديكم ورجليكم...وتكرفسوا على المسحوقين...كيفما بغيتوا ...لكن حكمة الشاعر قالت..من سره زمن ساءته ازمان...ربنا لا تؤخر انتقامك وانتقامنا منهم..عاجلا غير اجل...
15 - chakib الجمعة 31 يناير 2020 - 12:33
يجب ان تحاسب،لأنها لم تعرف ان تسير القناة بالموارد التي تملكها،وأهدرت المال العالم،وباش تعجبك بالجبهة صحيحة
16 - مغربي الجمعة 31 يناير 2020 - 12:33
و ماذا بعد ....... نتمنى ان تغادر القناة الثانية باكملها القطب الاعلامي المغربي.
17 - driss الجمعة 31 يناير 2020 - 12:34
تغادرها بدون محاسبة بدون مراقبة اللي جا يخرب القطاع ويمشي الله عليك ابلادي
18 - Hicham الجمعة 31 يناير 2020 - 12:35
il faut vraiment changer tous le monde et trouver des européens professionnels qui ont étudiés les programmes des cinémas et la télévision ect......surtout plus de Rachid show.............
19 - إبن المملكة الجمعة 31 يناير 2020 - 12:37
كيف تشغل منصبا مهما في السفارة أو القنصلية العامة في فرنسا و هي لم تستطع تسيير مؤسسة إعلامية تعد من الأكبر على المستوى القاري و كانت من المسببات في إفلاسها... لا أعرف ما أقوله سوى أن بعض المغربيات محضوضات و يعرفون جيدا كيف يستخدمون عاطفة الرجال و أنوثتهن ليحصلن على ما يردنه في الحياة اليومية أو العملية ... أما الرجل المغربي المسكين إلى ما حفرش عليها أو ناض أو طاح إشد فاللامبة ديال 100 في أخر المطاف نأخذ نحن الإنتقادات و يأيخذون هم المزايا و المنافع ... الخلط بين الدين و الثقافة الغربية يعطي مجتمعا هجينا و هاذه طبيعة المجتمع المغربي الذي أصبح يقدم كثيرا من الإمتيازات لنسائه مقارنة برجاله ...
20 - أستاذة وطنية الجمعة 31 يناير 2020 - 12:41
ومتى بعد أن أغرقت دوزيم بالديون ستطالب بحسابها وتذهب للاشتغال في قناة أوروبية وهذا فضل لها
21 - simo barnoussi الجمعة 31 يناير 2020 - 12:50
الكعك اتقادات......مع السلامة.....البحث عن حلوة لاكريم ... .....
22 - said الجمعة 31 يناير 2020 - 12:54
maintenant il faut enqueter avec cette madame pour toutes ses très longues annèes de gestion de 2M
23 - جعفر الجمعة 31 يناير 2020 - 12:55
آخر من يحق له القفز من على ظهر السفينة الغارقة هو القبطان هذا إن كان لا دخل له في غرق السفينة فما بالك من تسبب في هذه الكارثة او على الأقل كان له دور فيها لكن بما أننا في المغرب بلد العجائب و التسيبات فكل شيئ ممكن
24 - مغربي الجمعة 31 يناير 2020 - 13:06
بالله عليكم هل قناة تعرض مسلسل حديدان على التاسعة ليلا تستحق لقب قناة؟ ؟.أين البرامج الجادة الهادفة؟ ؟ستغادر سميرة القناة كما غادرها الأستاذ عمر سليم. ..رغد العيش. .و راتب و مبلغ خيالي قبل المغادرة. ..عمر سليم كان يتقاضى 30 مليون سنتيم شهريا. .مكايناش تا ف M6 ديال فرنسا. ..
25 - Mohajeer الجمعة 31 يناير 2020 - 13:07
انتهت مهنتها وبلغت الرسالة خلاص
قامت بالدور الذي جاءت من اجله افساد النسل والحرث حتى وان رحلت فهي تركت ارثها الفاسد ... وديون اثقلت بها كاهل المواطن المسكين الى الابد.
قامت بالدور الذي جاءت من اجله افساد النسل والحرث حتى وان رحلت فهي تركت ارثها الفاسد ... وديون اثقلت بها كاهل المواطن المسكين الى الابد.
26 - mostafa الجمعة 31 يناير 2020 - 13:11
لم تقبل أن تقاضى أجرها على حساب المواطن (،،،،DH )
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