رصيف الصحافة: المراقبة الصحية تحاصر "كورونا" في الكركرات

هسبريس من الرباط

نستهل قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "المساء"، التي ذكرت أن المعبر الحدودي "الكركرات" يشهد تفعيل نظام المراقبة الصحية من أجل الكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس "كورونا" ضمن الوافدين على المغرب من الدول الإفريقية.

ووفق الخبر ذاته فإن المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، سليمة صعصع، أفادت أن خطة الطوارئ المعتمدة في المعبر الحدودي "الكركرات"، باعتباره بوابة المملكة المغربية على إفريقيا، جزء من الخطة الوطنية للترصد والاستجابة الاستباقية لجميع طوارئ الصحة العمومية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتشديد المراقبة الوبائية بالمعبر الحدودي الجنوبي للمملكة، والتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس "كورونا".

وورد في خبر آخر أن عصابات تستغل الأطفال جنسيا بمراكش مقابل مادتي "السيلسيون" و"الدوليو"، وهو ما كشف عنه حادث ذبح شاب مشرد من طرف فتاة بمراكش.

ووفق "المساء"، فإن زعيم العصابة الإجرامية يحصل على أزيد من 15 مليون سنتيم شهريا، جراء بيعه 100 لتر يوميا من "الدوليو" و"السيلسيون"، يتم توزيعها على الأطفال القاصرين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 درهما لكل طفل، ويتكلف بتحصيلها أحد أفراد العصابة مرتين في اليوم، ليصل المبلغ الذي تحصل عليه العصابة الإجرامية إلى 8000 درهم يوميا، عبر أزيد من 17 نقطة بالمدينة الحمراء. وأضافت الجريدة أن هؤلاء الأطفال تسلب منهم إرادتهم بسبب الإدمان، حيث يستغلون في التسول ويعرضون للاستغلال الجنسي.

ونشرت "المساء" كذلك أن وزراء مكلفين بقطاعات ذات طابع اجتماعي يوفدون لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ صفقات عمومية بالمليارات، مضيفة أن لجان تفتيش زارت عددا من المدن والمناطق القروية من أجل مراقبة تنفيذ الشركات النائلة لصفقات عمومية من المشاريع ذات الطابعين الاجتماعي والاقتصادي، تنفيذا لتعليمات صدرت بضرورة الانكباب على معالجة جميع الاختلالات المرصودة، ووضع حد لبعض الإشكالات التي تطرح من قبيل تصفية الوعاء العقاري.

ووفق الخبر ذاته، فإنه خلال الزيارات الميدانية لبعض المشاريع تم الوقوف على إشكالات تتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات والمعايير الواجب احترامها عند تنفيذ هذه الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير تم إعدادها في هذا الشأن.

أما "الأحداث المغربية" فقد أشارت إلى اعتقال مستشار جماعي متورط في عملية الهجرة السرية، التي تسببت في غرق عشرات المهاجرين السريين، الذين لفظت أمواج شاطئ زناتة بالمحمدية بعض جثثهم يوم 28 شتنبر 2019.

وكتبت الجريدة أن رجال الدرك بجماعة العوامرة بإقليم العرائش أوقفوا أحد أبرز منظمي عملية الهجرة السرية بمدينة طنجة حيث كان يختبئ، بعدما تبين أنه تكلف بعملية نقل 10 مرشحين للهجرة من المحمدية إلى العرائش، وبالضبط إلى مركز جماعة العوامرة، ووضعهم بمنزل هناك، وبعد البحث معه والتأكد من هويته تبين أنه مستشار جماعي بجماعة بوعرفة، وينتمي إلى حزب الاستقلال.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فذكرت أنه بسبب فيروس "كورونا" تتجه روسيا نحو المغرب لتعويض وارداتها من الأغذية الصينية، حيث قال مسؤول إن روسيا قد تستورد الفاكهة والخضروات ومنتجات المأكولات البحرية من المغرب وتركيا، لتحل محل وارداتها من الصين وسط تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح رئيس جمعية مصنعي وموردي المنتجات الغذائية في روسيا، ديمتري فوستر يكوف، أن الخضروات والفواكه والمأكولات البحرية تشكل أساس صادرات الأغذية الصينية إلى روسيا، مشيرا إلى أنه يمكن بسهولة تعويض الأحجام المتناقصة من المنتجات الغذائية بإمدادات من بلدان أخرى مثل المغرب وتركيا، تضيف الجريدة.

وأشارت "الاتحاد الاشتراكي" إلى أن العديد من الدول أوقفت وارداتها من الصين عقب تفشي فيروس "كورونا"، الذي أودى إلى حد الآن بحياة أكثر من 600 شخص .

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصحيفة ذاتها أن "الفايسبوك" يخطط لإعطاء الآباء الحق في مراقبة أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، بعد أشهر من ظهور أسئلة حول حماية خصوصية الأطفال عبر تطبيق الشبكة الاجتماعية.

وذكرت الشركة أن الميزات الجديدة ستشمل وصول أولياء الأمور إلى سجل محادثات أطفالهم، وستسمح لهم بمتابعة الحسابات المحظورة أو التي تم إلغاء حظرها عبر التطبيق، تضيف الجريدة.