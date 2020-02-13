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إذاعة "أزوان" تراهن على تغطية المناطق الجنوبية

إذاعة "أزوان" تراهن على تغطية المناطق الجنوبية
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 09:52

قالت إذاعة أزوان، المنبثقة عن مجموعة هيت راديو، والتي شرعت في البث في كلّ من أكادير والعيون والداخلة، إنها "تواصل انتشارها على 41 ترددا (FM)، من أجل تحقيق تغطية شاملة تصل إلى نسبة %100 بمجمل المناطق الجنوبية خلال سنة 2020، مما يمثل جمهورًا محتملًا يصل إلى 3 ملايين مستمع".

وجاء في بلاغ صحافي توصلت به الجريدة أن "إذاعة أزوان، المنبثقة من التنوع الذي تتميّز به مجموعة هيت راديو، هي إذاعة منفتحة على جميع ثقافات المناطق الجنوبية للمملكة، وتُبث باللغة الأمازيغية واللهجات الحسانية والدارجة".

وأضاف البلاغ ذاته أنه "إلى جانب ذلك، ستكون الإذاعة متوفرة على المنصات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني www.radioazawan.ma، وأيضا عبر تطبيق خاص للهواتف الذكية، يُمكّن من الاستماع إليها داخل وخارج أرض الوطن".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإذاعة تخصص أغلب برمجتها من أجل تثمين الموسيقى المحلية والترويج لإيقاعاتها الحسانية، الأمازيغية، وأيضا لموسيقى العالم، الفيزيون... إذ يمكن تلخيص هويتها بشعار "موسيقى بالألوان".

وفي كلّ يوم، يضيف البلاغ، "يتم اختيار أحد الفنانين من أجل الاحتفاء به وبأعماله على أثير راديو أزوان، وعبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف دعم تطور وإشعاع ثقافتنا بشكل أوسع من خلال تراثنا الموسيقي وأيقوناته".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن "برمجة الإذاعة الجديدة ستكون غنية ببرامج تفاعلية تجمع بين الإخبار والترفيه، ويتعلّق الأمر ببرنامج "مواهب أزوان" الذي سيخصّص للبحث ولإبراز مواهب مغربية جديدة من جهة سوس ماسة، الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، و"قافلة أزوان" المخصصة للثقافة والموروث الأمازيغي والحساني والإفريقي، فضلا عن "ألو أزوان" الذي سيفتح أثيره لرسائل المستمعين".

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 فبراير 2020 - 10:39
إذا استتنينا الإذاعة الوطنية وميدي1 وإذاعة محمد السادس فما تبقى مجرد إذاعات عشوائية لا تحترم ذوق المغاربة.. لماذا لا تكون إذاعة خاصة بالاداب والشعر واخرى مدرسية تواكب دروس الاكاديميات واخرى تواكب العلوم والاختراعات ومجالات التواصل الاجتماعي واخر الإصدارات من هواتف وتطبيقات.. ام نحن شعب كتب علينا الشطيح والرْديح طول اعمارنا؟؟
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