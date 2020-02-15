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كُتّاب وآراء
لقاء يستحضر مناقب الراحل عبد الرحمان عاشور
نظم الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الجمعة، لقاء لتكريم الراحل عبد الرحمان عاشور، المدير الأسبق للإذاعة للوطنية (1986-2003)، والاحتفاء بذكراه، بحضور أسرته وعدد من الإعلاميين والمثقفين، وذلك في إطار مشروع "إحياء الذاكرة"، وسياسة الاعتراف والتقدير التي تتبناها الشركة.
وفي كلمة له بالمناسبة، استرجع عبد الرحمان برادة، الرئيس المدير العام السابق لشركة "سابريس"، ذكرى الراحل عاشور، أديبا ومؤرخا، إذ لم يكن فقط موظفا ساميا وصحافيا ورجل إدارة، وهو ما يعكسه كتابه "رجل سلطة في الإذاعة"، "الذي يعد وثيقة تاريخية مهمة، لما تتميز به من دقة الشهادات والمعلومات حول قطاع الإعلام في فترة مهمة من تاريخ البلاد".
من جانبه، أكد نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية "الأيام"، أن الراحل عاشور، كان دبلوماسيا ناجحا في مهامه كعامل مكلف بالتواصل في وزارة الداخلية، كما كان رجلا متواضعا لبقا، دون أن يفرط في جرأته، وهذا ما يتأكد من خلال إصداره كتابا بعنوان "رجل سلطة في الإذاعة" كشهادة للتاريخ، بما فيها من تفاصيل دقيقة وقوية.
كما استرجع المشاركون في هذا اللقاء التكريمي المناقب الإنسانية والمهنية للراحل، "الذي كان أحد أعمدة قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، وأقام علاقات متميزة مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة، فتمكن بفضل حس المسؤولية العالية التي اتسمت بها شخصيته، واستيعابه لخصوصيات القطاع الإعلامي، من النجاح في جعل الإذاعة الوطنية خدمة عمومية ذات إشعاع بين المستمعين في سياق خاص من تاريخ المغرب".
يذكر أن فعاليات الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمناسبة المعرض الدولي للنشر والكتاب تكوّن من فضاءين؛ "الأول مهني مجهز لتيسير عمل فرق العمل الإذاعي والتلفزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تؤمن المواكبة الإعلامية لأنشطة المعرض، بينما احتضن الثاني ندوات للنقاش المفتوح حول حاضر وآفاق الخدمة الإعلامية العمومية بالمغرب، لا سيما في ارتباطها بحقل الثقافة والنشر والكتاب".