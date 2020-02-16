رصيف الصحافة: محكمة مغربية تقضي بإعادة رجل إلى بيت الزوجية

هسبريس من الرباط

مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص ببداية الأسبوع من خبر ورد بـ"المساء"، ويتعلق بحكم قضائي بإعادة رجل إلى بيت الزوجية. وأوضحت الجريدة أن هذا الحكم، الذي يشكل سابقة من نوعه، نطقت به ابتدائية مراكش استجابة لشكاية تقدمت بها زوجة الرجل، مشيرة إلى أن هذا الحكم، الذي يعتبر اجتهادا قضائيا يمكن أن تستند عليه النساء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية، استند إلى كون الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد.

وأضافت الجريدة أن الهيئة القضائية اعتبرت أن عدم حضور الزوج للمثول أمامها، رغم توصله باستدعاء، يشكل إقرارا ضمنيا بوجوده خارج بيت الزوجية، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج، وهو ما استدعى الحكم عليه بالرجوع.

وأشارت "المساء" إلى أن المحكمة رفضت طلب الزوجة بالحكم على الرجل بغرامة تهديدية، لضمان النفاذ المعجّل، مبررة ذلك بأن النازلة تستوجب وسيلة أنجع في التنفيذ، وأن ترك البيت مدة شهرين دون موجب قاهر، يعد جريمة "إهمال للأسرة"، ويعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة.

كما تطرقت "المساء" إلى صدور تعليمات صارمة بوقف أشغال محطة سياحية في أكادير، وهدم مجموعة من البنايات التي تم تشييدها بطرق عشوائية، بعد وقوف لجنة تفتيش على خروقات في التصاميم وجودة معابر الطرق.

الأمر يرتبط بـ"تاغازوت باي" التي انطلق العمل بإنشائها قبل أعوام، وتعرف تأخيرات في إنهاء وحدات فندقية ومرافق عمومية نتيجة التغييرات التي طالت البرنامج الخاص بهذه المحطة الممتدة على 615 هكتارا، تضيف الجريدة.

وفي موضوع آخر، كتبت "المساء" أن المدير العام للأمن الوطني عبر عن غضبه، في مذكرة وجهت إلى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، ورؤساء المناطق الأمنية والمفوضيات الجهوية، بعد رصد تجاوزات للشرطة تزامنا مع مباريات لكرة القدم.

ونبهت تعليمات عبد اللطيف الحموشي، تتابع الجريدة، إلى تجاوزات منسوبة إلى بعض موظفي الأمن الوطني بمناسبة إجراء مباريات، وتقاعس بعض الموظفين عن النهوض بإجراءات المراقبة والتفتيش، مما نجم عنه تسريب شهب نارية ومواد محظورة ولافتات استعملتها فصائل المشجعين.

كما اهتمت "المساء"، أيضا، بمتاعب الوزير السابق محمد مبدع التي تكاد لا تنتهي، وآخرها تسريب وثائق عن شركة تم إنشاؤها بفرنسا باسم نجله الطالب ومستثمر من الفقيه بنصالح، في خطوة تطرح أسئلة حول الغرض من ذلك.

وذكرت الجريدة أن هذه الوثائق تثبت نشأة الشركة سنة 2014، أي حين كان السياسي الحركي في حكومة عبد الإله بنكيران، وتم خلقها في فرنسا برأسمال قدره 3000 أورو، مناصفة بين نجل الوزير السابق والطرف الثاني المنحدر من الفقيه بنصالح.

وتختص الشركة ذاتها في الدراسة والمساعدة والاستشارة، وجميع الأعمال المرتبطة بالبيئة والطاقة والأمن، كما تقوم بالاستيراد والتصدير المرتبط بمجال تخصصها، وقد تم توسيع تدخلها كي يشمل الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية والعقارية، تضيف الجريدة.

أما "أخبار اليوم" فأشارت إلى وجود أنباء عن زيارة الملك محمد السادس للعاصمة المصرية، حيث يتم القيام باستعدادات مكثفة من أجل استقباله يومي 23 و24 فبراير الجاري.

وكشفت اليومية ذاتها أن التحضير لهذا التنقل استلزم شهورا طويلة من الاتصالات والمشاورات، مشيرة إلى أن الجانبين المغربي والمصري يحرصان على أن تكون هذه الزيارة كبيرة من حيث أجندتها وما سينتج عنها.

وفي الشأن السياسي، ذكرت "أخبار اليوم" أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، أجل ترتيبات دورة المجلس الوطني، التي ستصادق على تركيبة المكتب السياسي، حتى استقباله من طرف الملك محمد السادس.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن وهبي أجل الكثير من الترتيبات إلى ما بعد الاستقبال الملكي، الذي يحظى به عادة زعماء الأحزاب الرئيسية في البلاد، مضيفة أن قائمة المكتب السياسي لا تزال لم تتضح بعد، وأن وهبي يرفض أن يشكل المكتب بتوافقات مع خصومه السابقين.

ونختم من "الأحداث المغربية"، التي نقلت أن سلطات سبتة المحتلة قررت إغلاق المعبر الرئيسي لعدة أيام، وفي الاتجاهين، ردا على السلطات المغربية في منعها دخول بعض المواد إلى المدينة المحتلة.

وينتظر أن يزيد هذا القرار، تضيف الجريدة، من حدة الأزمة القائمة، حيث سيجد المغاربة العاملون في سبتة أنفسهم ممنوعين من الالتحاق بعملهم، منهم نساء يعملن في المنازل والمحلات، ورجال يشتغلون في المطاعم وورشات ميكانيكية وغيرها.

كما ذكرت اليومية ذاتها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اقترحت على الحسين عموتة، المسؤول عن المنتخب الوطني للاعبين المحليين، إقامة معسكر بالإمارات العربية المتحدة استعدادا لـ"شان 2020" الذي سيقام بالكاميرون.

ويتأرجح رأي عموتة، وفق الجريدة، بين الانتقال إلى الإمارات أو الاكتفاء بالتحضير في مركز محمد السادس بضواحي سلا، مشيرة إلى أنه ينتظر إجراء قرعة المجموعات من أجل الحسم في المكان اللائق بالمعسكر الاستعدادي.