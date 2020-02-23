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الرئيسية | السلطة الرابعة | المغربي يوسف تسوري مديرا لأخبار "سكاي نيوز"

المغربي يوسف تسوري مديرا لأخبار "سكاي نيوز"

المغربي يوسف تسوري مديرا لأخبار "سكاي نيوز"
هسبريس من الرباط
الأحد 23 فبراير 2020 - 18:35

أعلن عن تعيين المغربي يوسف تسوري، اليوم الأحد، مديرا للأخبار بمؤسسة "سكاي نيوز عربية"، حيث سيتسلم المهمة بدءا من فاتح مارس المقبل.

ويرتقب أن يتولى تسوري مسؤولية الإشراف على المحتوى والاستراتيجية التحريرية لغرفة الأخبار في "سكاي نيوز عربية"، إضافة إلى تعزيز نشاط وإنتاجية مكاتبها المنتشرة في مختلف دول العالم، وكذا المساهمة في زيادة انتشارها رقمياً.

ويمتلك تسوري خبرة إعلامية تزيد عن 23 سنة، حيث بدأ مسيرته في منتصف التسعينات مُحرراً ومُقدماً لنشرات الأخبار بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، قبل أن يلتحق سنة 2002 بمجموعة "MBC" مقدماً للأخبار ثم رئيس تحرير للنشرات، وفي عام 2010 انتقل إلى باريس حيث عُين رئيسا للتحرير في قناة "فرانس 24".

وتعليقا على هذا التعيين، قال يوسف تسوري: "لقد نجحت هذه المؤسسة الإعلامية على مدى السنوات الماضية في إرساء مكانة راسخة لنفسها كمنبر إعلامي متميز على المستويين العربي والدولي. أنا متحمس للعمل مع جميع الزملاء لمواصلة هذا النجاح، وتكثيف جهودنا لكسب مزيد من النجاحات اعتماداً على مبادئ المهنية، والمصداقية، والتوازن".

كما أعرب تسوري عن ثقته بتعاون العاملين في غرفة الأخبار "لتقديم منتج صحفي نوعي للمتابع العربي عبر منصات سكاي نيوز عربية الرقمية والمرئية والمسموعة، ومواصلة الإنجازات التي تحققت في القناة".

من جهته قال نارت بوران، الرئيس التنفيذي "للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية"، التي تعد "سكاي نيوز عربية" إحدى أصولها الإعلامية، إن تسوري "يحمل خبرة دولية واسعة نظراً لعمله في عدد من وسائل الإعلام الأوروبية والعربية، وهو ما سيشكل إضافة نوعية في سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "سيكون يوسف جزءاً من فريق عمل نشط يعمل بكل جد واجتهاد لمرحلة متطورة جديدة تعبر عن سكاي نيوز عربية التي تتابع أحدث التطورات في مجال الإعلام".

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