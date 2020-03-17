مصر تقرر إغلاق مكتب "الغارديان" بسبب كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

قررت هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية في القاهرة وسحب اعتماد المكتب.

وقررت الهيئة توجيه إنذار أخير إلى مراسل جريدة "نيويورك تايمز" في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر؛ والالتزام بالقواعد المهنية .

وأكدت الهيئة أن "الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، اعتمدا على مصادر غير موثوقة، ولم يتواصلا مع المصادر والجهات الرسمية".

واعتبرت الهيئة أن "ما حدث هو تعمد لنشر أخبار مضللة عن مصر ومغلوطة، وتعمد الإساءة لمصر بكل السبل، وهو ما تكرر مرارا من الصحيفتين؛ وبخاصة الغارديان" .

وطالبت الهيئة كافة المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بالتزام أقصى درجات المهنية والتدقيق في ظل الوضع الحالي الذى يشهد توترا شديدا نظرا لتأثير فيروس كورونا" .