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الرئيسية | السلطة الرابعة | مسؤولو الإعلام العمومي يدعمون محاربة "كورونا"

مسؤولو الإعلام العمومي يدعمون محاربة "كورونا"

مسؤولو الإعلام العمومي يدعمون محاربة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 16:32

في إطار دينامية التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19"، أعلن مسؤولو الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي (الرئيس المدير العام، والمديرون العامون، والمديرون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم)، المساهمة في "الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".

وأكدت جميع مكونات الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي تعبئتها الشاملة لخدمة المواطن المغربي، في إطار حملة الإعلام والتحسيس بشأن مكافحة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".

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