مسؤولو الإعلام العمومي يدعمون محاربة "كورونا"

هسبريس من الرباط

في إطار دينامية التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19"، أعلن مسؤولو الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي (الرئيس المدير العام، والمديرون العامون، والمديرون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم)، المساهمة في "الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".

وأكدت جميع مكونات الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي تعبئتها الشاملة لخدمة المواطن المغربي، في إطار حملة الإعلام والتحسيس بشأن مكافحة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".