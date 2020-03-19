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كُتّاب وآراء
مسؤولو الإعلام العمومي يدعمون محاربة "كورونا"
في إطار دينامية التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19"، أعلن مسؤولو الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي (الرئيس المدير العام، والمديرون العامون، والمديرون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم)، المساهمة في "الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".
وأكدت جميع مكونات الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي تعبئتها الشاملة لخدمة المواطن المغربي، في إطار حملة الإعلام والتحسيس بشأن مكافحة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".