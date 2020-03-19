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الرئيسية | السلطة الرابعة | "هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد

"هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد

"هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 19:14

قالت مجموعة "هيت راديو" إنها تواصل تعبئتها وانخراطها في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، عبر إطلاق منصة مخصصة للتلاميذ تمكنهم من مواصلة دراستهم عن بُعد، إذ سيتم تطعيمها بالدروس بشكل تدريجي.

وأوضح بلاغ، توصلت به الجريدة، أن موقع Dorouss.hitradio.ma يوفر مجموعة من الدروس والمناهج الرقمية المصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية، إلى جانب أشرطة فيديو ووحدات التعليم الإلكتروني مرفقة بروابط مفيدة لمواقع مهنية.

وأضاف البلاغ: "نحن الآن نحتاج إلى دعم الجميع، من شركات وجمعيات وخبراء في مجال التعليم الإلكتروني ومدرّسين ومدربين، من أجل المشاركة في هذا المشروع المواطِن، عبر إرسال الدروس والمحتويات البيداغوجية والنصائح والتوجيهات، عبر البريد الإلكتروني [email protected]".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Youssef الخميس 19 مارس 2020 - 19:36
الصراحة هذه الإذاعة تقوم بمجهود مهم في سبيل التحسيس. مومو يبدأ منذ الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة جداً من الليل و هو في التأطير و الإستماع إلى المغاربة من جميع شرائح المجتمع، حتى يبدو عليه التعب الشديد. تحية له و لكل المسؤولين والمواطنين الذين أعطوا ويعطون المثال الرائع في و العمل و المعقول.
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3
2 - alhiane الخميس 19 مارس 2020 - 19:51
واراه
الكيفية لي ماكايناش خاص توفير تغطية الأنترنيت, كاين لي مافحالوش
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2
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