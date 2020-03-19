24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
الحكومة تقر 2000 درهم لفاقدي الشغل عبر الضمان الاجتماعي (5.00)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (181)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (154)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد
قالت مجموعة "هيت راديو" إنها تواصل تعبئتها وانخراطها في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، عبر إطلاق منصة مخصصة للتلاميذ تمكنهم من مواصلة دراستهم عن بُعد، إذ سيتم تطعيمها بالدروس بشكل تدريجي.
وأوضح بلاغ، توصلت به الجريدة، أن موقع Dorouss.hitradio.ma يوفر مجموعة من الدروس والمناهج الرقمية المصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية، إلى جانب أشرطة فيديو ووحدات التعليم الإلكتروني مرفقة بروابط مفيدة لمواقع مهنية.
وأضاف البلاغ: "نحن الآن نحتاج إلى دعم الجميع، من شركات وجمعيات وخبراء في مجال التعليم الإلكتروني ومدرّسين ومدربين، من أجل المشاركة في هذا المشروع المواطِن، عبر إرسال الدروس والمحتويات البيداغوجية والنصائح والتوجيهات، عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الكيفية لي ماكايناش خاص توفير تغطية الأنترنيت, كاين لي مافحالوش