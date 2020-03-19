"هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد

هسبريس من الرباط

قالت مجموعة "هيت راديو" إنها تواصل تعبئتها وانخراطها في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، عبر إطلاق منصة مخصصة للتلاميذ تمكنهم من مواصلة دراستهم عن بُعد، إذ سيتم تطعيمها بالدروس بشكل تدريجي.

وأوضح بلاغ، توصلت به الجريدة، أن موقع Dorouss.hitradio.ma يوفر مجموعة من الدروس والمناهج الرقمية المصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية، إلى جانب أشرطة فيديو ووحدات التعليم الإلكتروني مرفقة بروابط مفيدة لمواقع مهنية.

وأضاف البلاغ: "نحن الآن نحتاج إلى دعم الجميع، من شركات وجمعيات وخبراء في مجال التعليم الإلكتروني ومدرّسين ومدربين، من أجل المشاركة في هذا المشروع المواطِن، عبر إرسال الدروس والمحتويات البيداغوجية والنصائح والتوجيهات، عبر البريد الإلكتروني [email protected]".