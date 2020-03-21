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الرئيسية | السلطة الرابعة | تنقل الصحافيين للعمل يستلزم تقديم البطاقة المهنية

تنقل الصحافيين للعمل يستلزم تقديم البطاقة المهنية

تنقل الصحافيين للعمل يستلزم تقديم البطاقة المهنية
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 15:00

أكد المجلس الوطني للصحافة أنه تفاعلا مع الاتصالات التي تلقاها من مؤسسات إعلامية ومن العديد من الصحافيين، بخصوص الإجراءات المحتمل اتخاذها، في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالنسبة إلى تحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني، قام المجلس بمراسلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، يطلب فيها تمكين أفراد الجسم الصحافي الوطني بمزاولة عملهم عبر التراب الوطني بصفة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة.

وقد تلقى المجلس، وفق ما أورد في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أجوبة في الموضوع من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التفاعل الإيجابي مع الطلب الذي تقدم به، وتفيد بأنه تم إعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.

وشكر المجلس الوطني للصحافة كلا من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على تفهمها لإكراهات العمل المهني، مهيبا بالصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية أن يلتزموا بهذه الإجراءات، مساهمة منهم في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وأن يواصلوا القيام بواجبهم، في احترام لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته.

ووجّه المجلس الوطني التحية إلى الصحافيين وإلى المسؤولين عن المقاولات الصحافية والمؤسسات الإعلامية، على المجهودات التي يبذلونها والالتزام الذي أثبتوه في الميدان، سواء في مواصلة عملهم كالمعتاد، في الإخبار والتعليق وتغطية الأحداث، أو في الدور الذي يلعبونه، إلى جانب الهيئات والمصالح والإدارات والمنظمات الأخرى، في التحسيس والتوعية بضرورة احترام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الوقاية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صحفي لا تلزمه البطاقة السبت 21 مارس 2020 - 15:48
هناك العديد من المنابر لم تقم بتوفير بطاقات مهنية تخص المجلس الوطني للصحافة للعديد من صحفييها هل عدم توفر هؤلاء الصحفيين أو المصورين وغيرهم على البطاقة سلزمهم بعدم الحضور إلى مقرات عملهم
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2
2 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 15:57
حتى نكون موضوعيين، هناك بعض المهن يجب ان تتوقف خلال هذه المرحلة من اجل سلامتنا جميعا ، المهن الضرورية لخاصها تبقى هي كل مهنة ضرورية للمواطنين وتلبي حاجياته الضرورية والملحة، اما الباقي فيدخل في خانة الكماليات
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2
3 - بلال الخطيب السبت 21 مارس 2020 - 16:02
الله يحفض الصحفين المغاربة من كل سوء
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4
4 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 16:12
على السلطات و الأجهزة الأمنية الاخذ بعين الاعتبار ان بعض الموسسات و الوزارات و المصالح لم تسلم بعد تلك الشهادات و بالتالي عليهم أن يراعو هذا الجانب يوم الاثنين خصوصا..
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