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الرئيسية | السلطة الرابعة | وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعلّق طباعة الجرائد

وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعلّق طباعة الجرائد

وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعلّق طباعة الجرائد
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 15:10

دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، ابتداء من يومه الأحد، حتى إشعار آخر.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر: "اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين".

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