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كُتّاب وآراء
صحيفة إسبانية تشيد بتدابير المغرب ضد "كورونا"
نشرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أمس الأحد، مقالا أوردت من خلاله أن المغرب يتموقع ضمن طليعة الدول على صعيد العالم التي اعتمدت إجراءات وتدابير حاسمة من أجل إبطاء توسع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي تخلفت فيه العديد من الدول المتضررة أكثر بتفشي فيروس كورونا عن الركب وتأخرت في اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة ومشددة لمحاصرة واحتواء الوباء اتخذ المغرب المبادرة واعتمد إجراءات "حاسمة في مواجهة هذا الوباء"، مذكرة بأن المغرب كان قد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية منذ يوم الجمعة الماضي.
وأشارت الجريدة إلى أن حركة خروج المواطنين أصبحت مقيدة منذ 20 مارس ومشروطة بالحصول على وثيقة وإذن استثنائي تمنحه السلطات العمومية، مضيفة أنه منذ بداية ظهور حالات الإصابة الأولى بالوباء في البلاد علقت المملكة المغربية جميع الرحلات الجوية الدولية كما أغلقت المدارس والجامعات لتقوم أيضا بتعليق الرحلات الجوية الداخلية وحظر النقل الخاص والعمومي بين المدن باستثناء خدمات نقل البضائع والسلع والمنتجات الأساسية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المغربية أعلنت أيضا عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية من أجل دعم ومساعدة المقاولات والشركات والأشخاص المتضررين من هذه الإجراءات، مؤكدة أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا المستجد فإن السلطات "لم تتردد في تطبيق إجراءات حاسمة ومشددة من أجل وقف انتشار هذا الفيروس.
وأضافت "إلباييس" أن المملكة توجد من خلال هذه المجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها على رأس الدول التي اعتمدت إجراءات أكثر صرامة لاحتواء والتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
حفظ الله البلد و عاهله و شعبه من كل سوء .
واقول للشعب المغربي العزيز استمرو استمرو لقد هزمتم هدا المرض كونوا فخورينا بما انجزتم، فان هزيمتنا لهدا الوباء يعادل الفوز ب 20 كأس عالم ويعادل 100 كأس افريقية، ويعادل 1000 ميدالية ذهبية اولمبية، والله والله لو مرت هده المحنة وحاصرنا هدا الوباء ستستعين بنا الدول وتطلب المساعدة والخبرة وسترسل كل دولة وفودا يتدربون عندنا ميدانيا..... والله ولي التوفيق، واصلوا واصلوا واصلوا، انكم ستسمعون خبرا مفرحا يوم 31/03/2020. انشاء الله