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الرئيسية | السلطة الرابعة | صحيفة إسبانية تشيد بتدابير المغرب ضد "كورونا"

صحيفة إسبانية تشيد بتدابير المغرب ضد "كورونا"

صحيفة إسبانية تشيد بتدابير المغرب ضد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 02:31

نشرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أمس الأحد، مقالا أوردت من خلاله أن المغرب يتموقع ضمن طليعة الدول على صعيد العالم التي اعتمدت إجراءات وتدابير حاسمة من أجل إبطاء توسع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي تخلفت فيه العديد من الدول المتضررة أكثر بتفشي فيروس كورونا عن الركب وتأخرت في اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة ومشددة لمحاصرة واحتواء الوباء اتخذ المغرب المبادرة واعتمد إجراءات "حاسمة في مواجهة هذا الوباء"، مذكرة بأن المغرب كان قد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية منذ يوم الجمعة الماضي.

وأشارت الجريدة إلى أن حركة خروج المواطنين أصبحت مقيدة منذ 20 مارس ومشروطة بالحصول على وثيقة وإذن استثنائي تمنحه السلطات العمومية، مضيفة أنه منذ بداية ظهور حالات الإصابة الأولى بالوباء في البلاد علقت المملكة المغربية جميع الرحلات الجوية الدولية كما أغلقت المدارس والجامعات لتقوم أيضا بتعليق الرحلات الجوية الداخلية وحظر النقل الخاص والعمومي بين المدن باستثناء خدمات نقل البضائع والسلع والمنتجات الأساسية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المغربية أعلنت أيضا عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية من أجل دعم ومساعدة المقاولات والشركات والأشخاص المتضررين من هذه الإجراءات، مؤكدة أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا المستجد فإن السلطات "لم تتردد في تطبيق إجراءات حاسمة ومشددة من أجل وقف انتشار هذا الفيروس.

وأضافت "إلباييس" أن المملكة توجد من خلال هذه المجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها على رأس الدول التي اعتمدت إجراءات أكثر صرامة لاحتواء والتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - lacel الاثنين 23 مارس 2020 - 02:44
ولا زال الملك و الشعب يلتحمان كلما دعت الضرورة من اجل التورة في وجه الاعداء اينما و وقتما وجدوا ان شعب المسيرة الخضراء لم يخلف رمادا . ولن نرضى باقل من اجدادنا فخرا و مجدا و ضراوة .
حفظ الله البلد و عاهله و شعبه من كل سوء .
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68
2 - جليلة الاثنين 23 مارس 2020 - 02:48
نفتخر ببلادنا المغرب وعن التدابير التي قام بها للتصدي لهذا الفيروس. جعلنا الله غي رعايته وحفظه اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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32
3 - nada الاثنين 23 مارس 2020 - 02:52
اول مرة نحس بالفخر بسبب هاد الانجاز اللي حققه المغرب لحد الان . كان لازملنا علاج جماعي بالصدمة باش نفيقوا .كان لازم الاغنياء يحسوا بالتهديد حيت البلدان اللي مولفين يهربولا يتعالجوا هي بيدها غارقة فالوباء والطيران متوقف. كان خصهم يحسوا بالخوف وان كنز الاموال ماشي دايما كينجيك . على الله تخلق هاد الازمة وعي بضرورة تطوير مجال الصحة في المغرب. واثمن كل المجهودات اللي قامت بها الدولة بغيناها دايما هكا . اول مرة نشوف المشردين كيتجمعوا فمأوى خوفا عليهم وكل الفئات كتتبرع و اول مرة نشوف البرلمان كيطالب بتخصيص دخل للمتوقفين عن العمل ولو ان المستفيدين فئة محدودة والابناك كتتساهل فتسديد الاقساط وووووو . اول مرة نشوف هاد روح التضامن بين الناس . بزاف دالحاجات اكيد مغرب مابعد كورونا لن يكون ابدا هو المغرب قبل كورونا.
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26
4 - حمو موليير الاثنين 23 مارس 2020 - 02:54
المغرب دائما ينهج السياسة الاستباقية سواء في محاربة الإرهاب أو محاربة آثار الجفاف أو محاربة آثار الجراد أو كما يحدث الآن في محاربة آثار كورونا. إنه اعتراف دولي يجب أن يقتدى به في هاته المجالات ولكن الشيء الوحيد الذي بقي لنا هو أن تكون لنا سياسة استباقية لمحاربة آثار هدر المال العام.
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15
5 - L J الاثنين 23 مارس 2020 - 02:54
شكرا للشعب المغربي على تفهمه هذا وباء يجب التعامل معه بجدية نسأل الله السلامة
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6 - mehdi الاثنين 23 مارس 2020 - 02:55
عيوني حسدوني خلاها كبور. الدولة المغربية دولة تخاف على مواطنيها
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16
7 - مواطن فخور الاثنين 23 مارس 2020 - 02:58
تحية اجلال وتقدير للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة ورجال الأمن و الاطباء و الممرضين والقوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية و رجال السلطة بجميع رتبهم ورجال النظافة و فئات الشعب الغيورة على الوطن وكل الساهرين على هاته التعبئة الشاملة لنجاح الحجر الصحي وأمن و سلامة هذه البلاد العزيزة وجعلها مرفوعة الرأس بين الأمم ومثال للتضامن والرقي.
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8 - مغربي حتى النخاع الاثنين 23 مارس 2020 - 03:00
بسم الله الرحمان الرحيم، اللهم فب هدا الوقت المتاخر من الليل فرج عنا هدا الكرب وادهب عنا هدا الوباء يا ارحم الراحمين واحفظ بلدنا المغرب الحبيب،
واقول للشعب المغربي العزيز استمرو استمرو لقد هزمتم هدا المرض كونوا فخورينا بما انجزتم، فان هزيمتنا لهدا الوباء يعادل الفوز ب 20 كأس عالم ويعادل 100 كأس افريقية، ويعادل 1000 ميدالية ذهبية اولمبية، والله والله لو مرت هده المحنة وحاصرنا هدا الوباء ستستعين بنا الدول وتطلب المساعدة والخبرة وسترسل كل دولة وفودا يتدربون عندنا ميدانيا..... والله ولي التوفيق، واصلوا واصلوا واصلوا، انكم ستسمعون خبرا مفرحا يوم 31/03/2020. انشاء الله
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11
9 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 03:03
السلام عليكم عندي طلب واحد فاقرب وقت خصو حل و هي الطبقة المستضعفة راه ناس غتموت لامحالة خصوصا مع تمديد المدة اقسم اننا لو كل واحد ميسر شوية يعاون غير لمحيط.ديالو ملقاو هاد لكوارث انا عندي ومخصنيش هاز خمس أسر حاليا معايا و مع خبر تمديد المدة احتسب امري لله نقتاصد باش نعاون حتى دوز كتطلب من ناس على الاقل يهزو اسرة او جوج حسب المستطاع عندك الف ريال عطيه عشرة دراهم راه كاين اللي معندوش راه الواقع مزري للغاية نتمنى من الله الحكومة دير حل فاقرب وقت هذا اهم حاجة و كلها يسد بابو الله يلطف بينا و كلنا خوت عاون سرا و علانية لايهم المهم لاتبخل و لاتخف ان الله معنا اعتذر
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10 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 03:05
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا من العين والحسد (تقويسا) اللهم احفظ بلادنا المغرب ملكا وشعبا أميين
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11 - hamdan الاثنين 23 مارس 2020 - 03:06
ما قالته صحيفة الاسبانيول فهو شرف للمغرب. لكن ليعلم المغاربة ان رئيس الجريدة بيدرو خوطا رميريس فهو ليس صديق للمغاربة. فهو يستعمل المغرب كرصاصة ليقدف بها حكومة اسبانيا. حيت لم تتخد تدابرها حتى فات الاوان. ووصلت الى ما وصلت اليه الان في هدا الوحل الفيروسي كورونا. وفي هدا الصباح طيلة 5 دقائق وهو يقدف رئيس الحكومة في احدى القنوات. لانه يكل كل الولاء للحزب اليميني الشعبي. فلا يغركم ما يقولون الاسبان. كلهم عملة واحدة بوجهين. اقصد الاعلام الاسباني.
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