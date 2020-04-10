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كُتّاب وآراء
السموني: منابر إعلامية فرنسية "غير موضوعية"
انتقد الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان، التعاطي الإعلامي الفرنسي "غير الموضوعي والمناوئ للمملكة المغربية"، فيما يخص الإجراءات التي تتخذها لمواجهة جائحة "كورونا" المستجد، وما يترتب عنها من آثار.
وأضاف السموني، في تصريح لهسبريس بهذا الخصوص، أنه "في الوقت التي نوهت فيه بعض القنوات الدولية والصحافة العربية والغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإجراءات الاستباقية للمغرب في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، والوعي الذي عبر عنه الشعب المغربي في محاصرة الفيروس، ظهرت بعض القنوات والمنابر الإعلامية الفرنسية التي عمدت إلى تبخيس جهود المغرب في مواجهة الوباء، بل إلى الإساءة إليه".
وزاد السموني: "عندما تتحدث قناة فرنسية مقربة من الدوائر الرسمية عن حجر صحي غير ملائم في المغرب، فإنها أساءت إلى هذه الدولة وارتكبت تصرفا مسيئا في حقها، وهو عمل غير مهني وغير نزيه من الناحية الإعلامية، لأن المغرب أقفل حدوده البرية والبحرية والجوية وشل اقتصاده من أجل صحة المواطن، وأعلن حالة الطوارئ الصحية، والتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأحدث صندوقا خاصا بتدبير جائحة "فيروس كورونا" لتوفير البنيات الخاصة بالعلاج من "كورونا"، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية".
وشدد الناشط الحقوقي في الأخير على أن مثل هذه القنوات والمنابر الإعلامية، "يجب أن تكف عن التضليل الإعلامي والالتزام بإيصال المعلومة إلى الرأي العام بشكل صحيح وموضوعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
Investigation vous savez ce que c'est ????
Par exemple un homme politique qui devient riche c'est facile de le savoir un vrai journaliste va chercher dans mouhafada les titres fonciers à son nom pour évaluer sa Richesse et depuis quand il s'est enrichie mais au Maroc walou zéro les journalistes nous parle de rien du tout
مع ملاحظة ان هناك جمعيات واشخاص كانوا ينشطون عبر المواقع الاجتماعية ويظهرون انهم مع الفئة الهشة ويدافعون عن حقوق اولاد الشعب اختفوا فجاة وتواروا عن الانظار في الوقت الذي اتتهم الفرصة للتعبير انهم فعلا يدافعون عن المستضعفين ولو بالتبرع بالدم .
وعليه، فإن وسائل الإعلام هده تشعر بإهانة كبيرة لكون دولة في طريق النمو كالمغرب تمتلك إستراتيجية فعالة ضد الوباء، مقابل أخرى كارثية ، لدولة قوية كفرنسا.