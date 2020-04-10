السموني: منابر إعلامية فرنسية "غير موضوعية"

هسبريس من الرباط

انتقد الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان، التعاطي الإعلامي الفرنسي "غير الموضوعي والمناوئ للمملكة المغربية"، فيما يخص الإجراءات التي تتخذها لمواجهة جائحة "كورونا" المستجد، وما يترتب عنها من آثار.

وأضاف السموني، في تصريح لهسبريس بهذا الخصوص، أنه "في الوقت التي نوهت فيه بعض القنوات الدولية والصحافة العربية والغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإجراءات الاستباقية للمغرب في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، والوعي الذي عبر عنه الشعب المغربي في محاصرة الفيروس، ظهرت بعض القنوات والمنابر الإعلامية الفرنسية التي عمدت إلى تبخيس جهود المغرب في مواجهة الوباء، بل إلى الإساءة إليه".

وزاد السموني: "عندما تتحدث قناة فرنسية مقربة من الدوائر الرسمية عن حجر صحي غير ملائم في المغرب، فإنها أساءت إلى هذه الدولة وارتكبت تصرفا مسيئا في حقها، وهو عمل غير مهني وغير نزيه من الناحية الإعلامية، لأن المغرب أقفل حدوده البرية والبحرية والجوية وشل اقتصاده من أجل صحة المواطن، وأعلن حالة الطوارئ الصحية، والتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأحدث صندوقا خاصا بتدبير جائحة "فيروس كورونا" لتوفير البنيات الخاصة بالعلاج من "كورونا"، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية".

وشدد الناشط الحقوقي في الأخير على أن مثل هذه القنوات والمنابر الإعلامية، "يجب أن تكف عن التضليل الإعلامي والالتزام بإيصال المعلومة إلى الرأي العام بشكل صحيح وموضوعي".