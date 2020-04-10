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الرئيسية | السلطة الرابعة | السموني: منابر إعلامية فرنسية "غير موضوعية"

السموني: منابر إعلامية فرنسية "غير موضوعية"

السموني: منابر إعلامية فرنسية "غير موضوعية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:18

انتقد الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان، التعاطي الإعلامي الفرنسي "غير الموضوعي والمناوئ للمملكة المغربية"، فيما يخص الإجراءات التي تتخذها لمواجهة جائحة "كورونا" المستجد، وما يترتب عنها من آثار.

وأضاف السموني، في تصريح لهسبريس بهذا الخصوص، أنه "في الوقت التي نوهت فيه بعض القنوات الدولية والصحافة العربية والغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإجراءات الاستباقية للمغرب في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، والوعي الذي عبر عنه الشعب المغربي في محاصرة الفيروس، ظهرت بعض القنوات والمنابر الإعلامية الفرنسية التي عمدت إلى تبخيس جهود المغرب في مواجهة الوباء، بل إلى الإساءة إليه".

وزاد السموني: "عندما تتحدث قناة فرنسية مقربة من الدوائر الرسمية عن حجر صحي غير ملائم في المغرب، فإنها أساءت إلى هذه الدولة وارتكبت تصرفا مسيئا في حقها، وهو عمل غير مهني وغير نزيه من الناحية الإعلامية، لأن المغرب أقفل حدوده البرية والبحرية والجوية وشل اقتصاده من أجل صحة المواطن، وأعلن حالة الطوارئ الصحية، والتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأحدث صندوقا خاصا بتدبير جائحة "فيروس كورونا" لتوفير البنيات الخاصة بالعلاج من "كورونا"، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية".

وشدد الناشط الحقوقي في الأخير على أن مثل هذه القنوات والمنابر الإعلامية، "يجب أن تكف عن التضليل الإعلامي والالتزام بإيصال المعلومة إلى الرأي العام بشكل صحيح وموضوعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - abdo الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:41
هذا الشيء عادي لأن فرنسا معاجبهاش أن المغرب بدأ يتخد طريق مستقل عنها من حيت تصنيع الكمامات, أجهزة التنفس الصناعي ....
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2 - GALA الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:45
إنهم مع الأسف الشديد ينظرون إلينا نظرة ازدراء حسدا من عند أنفسهم والخطأ منا نحن لأننا نرفع من شأنهم أكثر مما يستحقون
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3 - نصيحة لمول الحانوت الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:45
حداري أن تأخذ الكمامات ذات الخمسين عينة فإنها قنبلة موقوثة فإما ان تبيعها مجموعة وانت تعرف ان شاحنات الحليب يبيعون مجموعة وحيدة لكل دكان.تبيعها لشخص واحد فيخلق لك مشكلا مع الآخرين وإذا ما عدلت في بيعك وقمت ببيعها مقسطة فسوف تنتظرك الغرامة.. اذن اذا جاء عندك مول الحليب أطلب منه الكمامات المعبأة بعشر عينات وبعها مجموعة ب8دراهم. ولا تشتري ذات الخمسين عينة وقد بلغت
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4 - GHATISSI BOUCHRA الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:48
بالرغم من هذه الخرجات لبعض هذه المنابر إلا إن الشعب الفرنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي نوه بالمغرب شعبا وقيادة حتى إنه أصبح يضغط على الرئيس ماكرون قائلا أن المغرب أحسن ويحسن التعامل مع أزمة كورونا أفضل من فرنسا
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5 - Karim الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:50
Mon ami va prêché ton discour ailleurs les journalistes ne France sont indépendants il vont pas dire ce qui va te plaire il font des enquêtes contrairement au journaux du Maroc
Investigation vous savez ce que c'est ????
Par exemple un homme politique qui devient riche c'est facile de le savoir un vrai journaliste va chercher dans mouhafada les titres fonciers à son nom pour évaluer sa Richesse et depuis quand il s'est enrichie mais au Maroc walou zéro les journalistes nous parle de rien du tout
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6 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:50
تلك المنابر الإعلامية لا يمكن لها أن تشق الطاعة على أولياء نعمها.... فهي تتلقى عمولة من أجل ذلك.... النزاهة والشفافية لهما ثمن.....
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7 - جامع حياني الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:51
ماذا تتوقعون من دولة فاشلة اقتصادها يعتمد على الاسترزاق بالخلافات التي افتعلتها في مستعمراتها السابقة لفرض صفقات شركاتها الوطنية. واليوم نشاهدها ترسل مرضاها الى المانيا.
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8 - وجهنا الحقيقي الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:51
لا تنتظر من خصومك ان ينصفوك وهذا امر منطقي . لكن الغريب والذي يحيد عن المنطق هو موقف اناس محسوبين علينا لا هم لهم سوى تبخيس كل ما تقوم به السلطات بالموازات بطبيعة الحال بما تقوم به فئة من شباب هذا الوطن المؤطرة داخل جمعيات بتمويل من المحسنين على قلتهم .لكنهم موجودون في كل المدن . في المقابل نجدفئة اخرى لا تحسن الا تبخيس عمل الفئة الاولى نسال الله لهم الهداية .
مع ملاحظة ان هناك جمعيات واشخاص كانوا ينشطون عبر المواقع الاجتماعية ويظهرون انهم مع الفئة الهشة ويدافعون عن حقوق اولاد الشعب اختفوا فجاة وتواروا عن الانظار في الوقت الذي اتتهم الفرصة للتعبير انهم فعلا يدافعون عن المستضعفين ولو بالتبرع بالدم .
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9 - ادريس الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:51
فرنسا لم تستسغ مطلقا ان تكون اول دولة يغلق المغرب حدوده في مواجهتها , ما يفسر دلك ان الرئيس الفرنسي ثارت ثائرته عندما غرد على تويتر بقوله انه على السلطات المغربية ان تفعل ما يلزم اتجاه مواطنيه . العقلية الاستعمارية مازالت تطغى على هؤلاء ..حتى ان بعض المحسةبين على الاطباء قالوا ان اي لقاح محتمل للفيروس يجب تجربته في افريقيا .. وكانهم يظنون انهم فوق البشرية [email protected]#&
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10 - portarieu الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:54
للاسف ليست قناة واحدة فقط تلك التي اساءت او تسيء عادة للمغرب او المسلمين ككل بسبب او غير سبب بل هي عادة اصبحت تواظب عليها هذه القنوات العنصرية بل تذهب لدرجة استفزاز حتى الطبقة المثقفة كاستضافتها لمتطرفين عنصريين معادين لكل ماهو مسلم وهو مايفضح خطها التحريري الذي يعلن الموضوعية ويتجاهلها كلما تطرق للمغرب
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11 - الناقد الجمعة 10 أبريل 2020 - 14:56
طبعا هي مسألة إتخاد القرار الحاسم في الوقت المناسب وهو ما قام به المغرب، أضف إلى ذلك مستوى الوعي الشعبي الدي أبرزه الشعب المغربي بالتزامه الحجر الصحي والتغاون مع المسؤولين لوقف زحف هذا الوباء، عكس فرنسا التي تأخرت كثيرا لاتخاد قرار الحجر الصحي، السبب الدي نتج عنه الحالة الوبائية المتفشية في البلاد، أضف إلى ذلك، عدم إكثرات الفرنسيين بالحجر الصحي كلما كان الجو مشمسا، حيث يخرج الفرنسيين لأخد قسطا من أشعة الشمس معرضين أنفسنهم لخطر الإصابة بكورونا.
وعليه، فإن وسائل الإعلام هده تشعر بإهانة كبيرة لكون دولة في طريق النمو كالمغرب تمتلك إستراتيجية فعالة ضد الوباء، مقابل أخرى كارثية ، لدولة قوية كفرنسا.
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