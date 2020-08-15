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الرئيسية | السلطة الرابعة | مقر جديد يحتضن المجموعة الإعلامية لـ"الاستقلال"

مقر جديد يحتضن المجموعة الإعلامية لـ"الاستقلال"

مقر جديد يحتضن المجموعة الإعلامية لـ"الاستقلال"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 15 غشت 2020 - 10:30

أقدم حزب "الاستقلال" على بيع مقرات مجموعته الإعلامية التي تتواجد بجوار مقرات تجارية هامة بشارع الحسن الثاني بالعاصمة الرباط.

ويتعلق الأمر بمقرات جريدتي الحزب "العلم" و"لوبنيون" إلى جانب "مطبعة الرسالة". وقد تم اقتناء مقر جديد لمؤسسة "الرسالة" التي تضم المؤسسات الإعلامية الحزبية، وذلك بشارع حسان وسط الرباط.

وسبق لحزب الاستقلال أن تلقى عدة عروض من قبل مؤسسات تجارية، وخصوصا شركات بيع السيارات التي تتواجد بجوار مقراته، لكنه تردد في بيعها قبل سنوات، إلى أن صادقت قيادة الحزب الحالية على عرض توصلت به من مؤسسة تجارية.

ونفى عضو من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون بيع مقرات "الميزان" ناتج عن أزمة مالية خانقة يعاني منها التنظيم السياسي المعارض، مضيفاً أن ما نشر في هذا الصدد "غير صحيح".

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن "قيمة بيع مقرات الحزب بلغت 27 مليون درهم، بينما تكلفة المقر الجديد الذي جرى الانتقال إليه بداية شهر يوليوز تضاعف هذا الثمن بأكثر من مرتين، ما يعني أن الحديث عن مبرر الأزمة المالية غير صحيح"، بتعبير مصدر حزبي.

وقال عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة "العلم"، إن التفكير في تغيير مقرات إعلام الحزب كان مطروحا منذ مدة لعدة اعتبارات، من قبيل الهاجس الاقتصادي والتجاري، ثم بعد هذه المقرات عن مركز العاصمة الرباط.

وأوضح البقالي، في تصريح لهسبريس، أن مركز المطبعة لم يكن في محله، خصوصا بعدما باتت "الرسالة" تطبع فقط "العلم" و"لوبنيون" بعد توقف صحيفتي "التجديد" "والمنعطف" عن الطباعة.

وأضاف القيادي في حزب الاستقلال، في تصريحه، أن تكلفة الطباعة أصبحت عالية جداً، لهذا اتخذ قرار على مستوى المجلس الإداري للشركة لطباعة صحف الحزب في الدار البيضاء.

وشرح البقالي أن "المقرات القديمة كانت بعيدة عن وسط العاصمة الرباط، وهو ما كان يطرح إشكالات عدة مرتبطة بتنقل العاملين والزملاء الصحافيين إليها، بالإضافة إلى كونها مقرات قديمة يصعب تجهيزها بالمعدات الإدارية الحديثة"، وزاد أن "المقر الجديد وهو عبارة عن عمارة، يتموقع وسط الرباط، وبتجهيزات جد متطورة وقاعات تحرير مفتوحة خلافا للبناية السابقة التي لم يكن نصفها مستغلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Me again السبت 15 غشت 2020 - 11:04
في البلدان التي تحترم نفسها و مواطنيها، الاحزاب الحرة لا تبيع و لا تشري. فهي تحصل على مقرات و عندما لا تهتم بها تخليها لمناضليها و منخرطيها لاستعمالها في أعمال ثقافية و اجتماعية و رياضية و حقوقية و تكوينية عبر جمعيات تابعة لها او مستقلة. اما شراء مقرات جديدة للإعلام فهذا فساد واضح، لان الآن ليس هناك مقرات خاصة بالجرائد، بل مواقع إلكترونية و لو ان هناك جرائد، فلا داعي لمقرات، لان حاسوب محمول كاف و الصحفي يمكن له ان يعمل فيه بمقهى او بمنزله او حتى في المرحاض! حتى اللقاءات الآن تتم عبر الإنترنيت ليس فقط في فترة الجايحة الكحلة، بل قبلها و بعدها على يقين!
فعلا، من قال ان الاحزاب المغربية هي دكاكين سياسية فله حق كما يؤكد هذا الخبر
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2 - faddoo السبت 15 غشت 2020 - 11:36
الناس كيتوفاو فالانعاش بكورونا وناس اخرى كتبيع وتشري بصحتكم ولكن حاولو تعاونو اللنعاش والاطباء وكيغيرثو مقركم للاحسن غيرو وضحية المرضى للافظل بالمساعدة والاقتراح استسمح ولكن كلها فين عايش والوضع الصحي غادي فالهلاك والمقر اهم
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