مقر جديد يحتضن المجموعة الإعلامية لـ"الاستقلال"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

أقدم حزب "الاستقلال" على بيع مقرات مجموعته الإعلامية التي تتواجد بجوار مقرات تجارية هامة بشارع الحسن الثاني بالعاصمة الرباط.

ويتعلق الأمر بمقرات جريدتي الحزب "العلم" و"لوبنيون" إلى جانب "مطبعة الرسالة". وقد تم اقتناء مقر جديد لمؤسسة "الرسالة" التي تضم المؤسسات الإعلامية الحزبية، وذلك بشارع حسان وسط الرباط.

وسبق لحزب الاستقلال أن تلقى عدة عروض من قبل مؤسسات تجارية، وخصوصا شركات بيع السيارات التي تتواجد بجوار مقراته، لكنه تردد في بيعها قبل سنوات، إلى أن صادقت قيادة الحزب الحالية على عرض توصلت به من مؤسسة تجارية.

ونفى عضو من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون بيع مقرات "الميزان" ناتج عن أزمة مالية خانقة يعاني منها التنظيم السياسي المعارض، مضيفاً أن ما نشر في هذا الصدد "غير صحيح".

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن "قيمة بيع مقرات الحزب بلغت 27 مليون درهم، بينما تكلفة المقر الجديد الذي جرى الانتقال إليه بداية شهر يوليوز تضاعف هذا الثمن بأكثر من مرتين، ما يعني أن الحديث عن مبرر الأزمة المالية غير صحيح"، بتعبير مصدر حزبي.

وقال عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة "العلم"، إن التفكير في تغيير مقرات إعلام الحزب كان مطروحا منذ مدة لعدة اعتبارات، من قبيل الهاجس الاقتصادي والتجاري، ثم بعد هذه المقرات عن مركز العاصمة الرباط.

وأوضح البقالي، في تصريح لهسبريس، أن مركز المطبعة لم يكن في محله، خصوصا بعدما باتت "الرسالة" تطبع فقط "العلم" و"لوبنيون" بعد توقف صحيفتي "التجديد" "والمنعطف" عن الطباعة.

وأضاف القيادي في حزب الاستقلال، في تصريحه، أن تكلفة الطباعة أصبحت عالية جداً، لهذا اتخذ قرار على مستوى المجلس الإداري للشركة لطباعة صحف الحزب في الدار البيضاء.

وشرح البقالي أن "المقرات القديمة كانت بعيدة عن وسط العاصمة الرباط، وهو ما كان يطرح إشكالات عدة مرتبطة بتنقل العاملين والزملاء الصحافيين إليها، بالإضافة إلى كونها مقرات قديمة يصعب تجهيزها بالمعدات الإدارية الحديثة"، وزاد أن "المقر الجديد وهو عبارة عن عمارة، يتموقع وسط الرباط، وبتجهيزات جد متطورة وقاعات تحرير مفتوحة خلافا للبناية السابقة التي لم يكن نصفها مستغلا".