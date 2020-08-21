منشور زائف حول الامتحانات يستغل هوية هسبريس

هسبريس من الرباط

مازال مسلسل إقحام جريدة هسبريس الإلكترونية في ترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي متواصلا، وذلك عبر استغلال الهوية البصرية للجريدة.

آخر الأخبار المروجة يتعلق بإلغاء الامتحانات الجهوية للسنة أولى باكالوريا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وهو خبر لم تنشره الجريدة على موقعها أو بصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد سبق للجريدة الإلكترونية هسبريس أن حذرت قراءها من الأخبار الزائفة التي تستغل هويتها البصرية لإضفاء المصداقية عليها، مؤكدة أنها تنشر الأخبار على الموقع الرسمي وعلى حساباتها المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.