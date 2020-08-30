"شركة الإذاعة والتلفزة" تتجنّد ضد تداعيات الوباء

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنها حرصت، منذ بداية تداعيات وباء "كورونا" في المغرب، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة، بتنسيق مع ممثلي النقابات، من مندوبي الأجراء وممثلي المكاتب النقابية ولجنة السلامة الصحية.

ووضعت الإدارة بروتوكولا خاصا بالعاملين بمختلف المصالح المركزية والجهوية، يرتكز على التعبئة الشاملة والتفاعل المستمر معهم، "كما سارعت إلى توفير كل مستلزمات الوقاية من كمامات ومحلول كحولي معقم وغيرها من الأدوات الضرورية"، وفق بلاغ صادر عنها.

وأضاف البلاغ أن إدارة الشركة حرصت أيضا على إعمال المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذه المرحلة الحساسة، "بتوفير مستلزمات الوقاية والحفاظ على صحة العاملين والصحفيين بالمؤسسة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار التواصل مع كل المدراء والمسؤولين بالشركة. وتم اعتماد التقليص من عدد العاملين والعمل عن بُعد وعملية التفويج ومنح تسهيلات للعاملين المصابين بأمراض مزمنة حماية للجميع. وقد تم ذلك بالتشاور المستمر مع ممثلي النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (مندوبي الأُجراء، التنسيقيات والمكاتب النقابية)".

ووفق البلاغ ذاته، ظلت الإدارة منفتحة، وستبقى كذلك، "لتلقي جميع الأفكار والاقتراحات من جميع الشركاء الاجتماعيين وذلك من أجل دعم كل المجهودات التي يتم القيام بها، وسيستمر العمل بها، كواجب والتزام تجاه مختلف فئات العاملين وتجاه الوطن"، يضيف المصدر ذاته.

وأوضح البلاغ أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "لم تشكل يوما بؤرة وبائية لأن الوضع، بالمقارنة مع الإحصاءات الصحية اليومية في المغرب، لا يعدو كونه حالات محدودة ولا يدعو إلى بث دواعي القلق الجماعي لكون إدارة الشركة تعمل على تتبعها بعناية. ذلك أنه من بين 2041 اختبارا، لم يتم تسجيل إلا 20 حالة إيجابية فقط"، مذكرا بأن الفرق الصحفية والتقنية "تبذل منذ بداية الجائحة جهودا جبارة من أجل تجسيد مهام المرفق العمومي وتقديم خدمة عمومية تضمن إخبار المواطنين بتطورات الوضع الوبائي وتحسيسهم بمخاطر الوباء وبطرق مواجهته ومنع انتشاره في بلادنا. وبالمقابل تواصل الشركة الوطنية القيام بكل الإجراءات الضرورية، المعمول بها، من أجل حماية كافة العاملين مركزيا وجهويا."

ودعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في بلاغها، كافة الشركاء الاجتماعيين إلى مواصلة انخراطهم المحمود لمواجهة هذا التحدي الجماعي، مؤكدة على ضرورة التحقق من مصداقية بعض الأخبار الرائجة غير الدقيقة، و"الاعتماد على مصادر القنوات الرسمية، التي تحكمها قوانين وإجراءات ومساطر تضمن مصداقيتها، وذلك من أجل تقديم صورة حقيقية عن الحالة الوبائية في المؤسسة التي تظل أرقامها عادية"، وفق البلاغ ذاته.