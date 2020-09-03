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الرئيسية | السلطة الرابعة | النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي محمد معروف

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي محمد معروف

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي محمد معروف
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 13:55

نعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، الصحافي محمود معروف، مدير مكتب جريدة "القدس العربي" بالمغرب، مقدمة تعازيها لأسرته وأقاربه وأصدقائه.

وقالت النقابة في نعيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، فجعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخبر يد المنون تمتد لزميل عزيز ومحبوب، الصحافي محمود معروف، مدير مكتب جريدة 'القدس العربي' بالمغرب".

وأضافت الجهة ذاتها: "هو فلسطيني الهوية والانتماء، أحب بلده المغرب واحتضنه على امتداد عقود، وفيه أسس لعلاقة مهنية وإنسانية شاسعة الأطراف، عنوانها الصدق والمصداقية. وبروح عالية، وسلوك متميز، نجح الراحل في نسج علاقات وطيدة مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبجدارة كسب احترام الجميع وبدون منازع".

واسترسلت النقابة: "في هذه الظرفية العصيبة، التي عايش الفقيد آلامها ومحنها، نعى الراحل قبل أيام بعض أصدقائها وأقاربه، وكتب عن الموت وفواجعها، وفجأة رحل وغادرنا وترك في قلوب أهله ومعارفه وأصدقائه غصة وحرقة".

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