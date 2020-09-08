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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مرضى "كورونا" يهددون بمغادرة مستشفى القنيطرة

رصيف الصحافة: مرضى "كورونا" يهددون بمغادرة مستشفى القنيطرة

رصيف الصحافة: مرضى "كورونا" يهددون بمغادرة مستشفى القنيطرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:00

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من تطرق "المساء" لحالة الاستنفار التي عاشتها سلطات مدينة القنيطرة، بعدما رفض مصابون بفيروس كورونا الالتحاق بوحدات العزل بالمركب الاستشفائي الإدريسي، احتجاجا على الاكتظاظ وتردي غرف الجناح المخصص لاستقبالهم.

ووفق المنبر ذاته فإن المرضى الغاضبين هددوا بمغادرة المستشفى، خاصة أنهم قضوا ليلتهم الأولى في خيمة منصوبة في ساحة الفضاء الصحي دون التوصل بالأغطية والأكل ومياه الشرب، وحاولوا الخروج بشكل جماعي وهم يحملون أمتعتهم، قبل أن تتصدى لهم عناصر القوات العمومية بشكل سلمي، بعدما شكلت حزاما بشريا أمام الباب الرئيسي للمستشفى محذرة المحتجين من عواقب ما يعتزمون القيام به.

وفي خبر آخر على الجريدة ذاتها نقرأ أن السلطات بمدينة الرباط حجزت شاحنة تابعة للمجلس الجماعي، إضافة إلى معدات وكميات من مواد البناء، بعد ضبط عمال تابعين لمقاطعة أكدال الرياض وهم يقومون بإصلاح رصيف فيلا مملوكة لوالد القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد رضى بنخلدون، خارج المساطر القانونية.

وكتبت "المساء"، كذلك، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أدانت متزوجة وعشيقها بالحبس النافذ، إذ قضت في حق الزوجة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار، في الأدنى، كما قضت في حق المتهم الثاني من أجل المشاركة في ذلك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة للقضية فقد تم قبولها شكليا، أما في الموضوع فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وذكر العدد نفسه أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، دافع خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، عن تعيينات "الوزيعة" لضباط الكهرباء، إذ قدم مرافعة دافع فيها عن هذه التعيينات وشرعيتها، بدعوى أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة تشريعية، وأن القانون يمنحه الصلاحية، ولا يلزمه باستشارة الفرق البرلمانية.

من جهتها أفادت "الأحداث المغربية" بأن مغربيا في لجنة تقييم الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بالطبيب الرئيسي للمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، محمد مصيف، الذي اختير ضمن 23 خبيرا دوليا عينتهم منظمة الصحة العالمية للمشاركة في لجنة تقييد لوائحها الصحية الدولية.

ووفق الخبر ذاته فإن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن مصيف يمثل القارة الإفريقية داخل هذه اللجنة، إلى جانب ستة خبراء آخرين.

وجاء ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن المستشار بجماعة ولاد فارس شفيع السواني طالب، في رسالة موجهة إلى المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول إنجاز أشغال حديقة عمومية وسط جماعة ولاد فارس، التي انطلقت من طرف مقاول رست عليه صفقة سند طلب دون تعليق اللوحة التي تتضمن معلومات عن البطاقة التقنية للمشروع.

وحسب "الأحداث المغربية" فإن المستشار أوضح أن رئيس جماعة ولاد فارس ارتكب مجموعة من التجاوزات في هذه الصفقة، التي شابتها مجموعة من الاختلالات، إذ لم يدرج أي نقطة تتعلق بالمصادقة على مشروع إنجاز حديقة عمومية وسط مركز ولاد فارس، والوثائق ذات الصلة بالنقطة، كالدراسات التقنية والمالية، على أنظار المجلس الجماعي قصد المصادقة عليها، ثم إن الأرض التي تقام عليها الأشغال تعد مملوكة للغير، إذ لم تتم تسوية وضعيتها؛ مع عدم احترام الأمتار القانونية، وذلك بالابتعاد عن الطريق الوطنية رقم 23 بحوالي 15 مترا على الأقل.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة حذر من مسارات جديدة لتهريب الكوكايين، تقودها شبكات روسية انطلاقا من أمريكا اللاتينية إلى المغرب في اتجاه أوروبا.

وقالت المنظمة العالمية التي خصصت تقريرها السنوي حول موضوع تأثير كورونا على سوق المخدرات في العالم، والمسارات الجديدة لشبكات التهريب، إن المغرب أصبح منطقة عبور رئيسية للكوكايين، إضافة إلى إسبانيا وبلجيكا وهولندا، بناء على كمية المحجوزات.

أما "أخبار اليوم" فأوردت أن الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة تنظم مسابقة عن بعد لفائدة شباب الإقليم، من أجل اختيار أفضل فيديو في فن الخطابة والإقناع، ضمن المبادرات الرامية إلى التحسيس بأهمية مساهمة الجميع في جهود محاربة انتشار فيرو س كورونا.

ووفق المصدر ذاته فإن الفيديو الفائز سيتم اعتماده كآلية تواصلية للتعبئة وإذكاء روح التضامن بين مختلف أفراد المجتمع، لاسيما في صفوف فئة الشباب، التي تضطلع بدور هام في ما يخص رفع درجة الوعي بخطورة الوباء، وبأهمية تجند كل الفئات لمواجهته.

وتورد الجريدة ذاتها أن الصحافي سليمان الريسوني، الذي يقبع في السجن المحلي "عكاشة"، يقدم صباح يوم 9 شتنبر الجاري لجلسة التحقيق الثالثة في تهم هتك العرض بالعنف والاحتجاز، والتي خصصها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمواجهة بينه وبين المدعي، بعدما استمع إلى أقوال الريسوني في جلسة 20 يوليوز الماضي، إذ نفى كل التهم الموجهة إليه.

ومع "أخبار اليوم"، كذلك، التي نشرت أن الفنانة المغربية صفاء حبيركو ينتظر أن تشارك في فيلم جديد، سيعرض على منصة "نتفليكس" العالمية، إذ وقعت عقدا للمشاركة في فيلم مصري مغربي، ينطلق التحضير له خلال الأيام المقبلة.

وكان حمل صفاء حبيركو قادها إلى إلغاء عدد من مشاريعها واعتذرت عن عمل رمضاني للسبب نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - aboucham الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:13
يابلدي الحبيب الى اين انت ذاهب مشاكل وخصاص في كل المجالات ولصوص من كل جهة الله ايدير تاويل الخير
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2 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:14
كنت دائما ضد فكرة سنة بيضاء، و كنت أعتبر كل من يفكر بهذا الإجراء المتطرف، أنه شخص ساذج و لا يهمه مصلحة ملايين التلاميذ، و كنت أعتبر سنة بيضاء جريمة إنسانية و تربوية في حق التلاميذ.
لكنني الآن غيرت رأيي، ليس لأنني أصبحت أحبذ الفكرة، لكنني و بعد تجربة عذاب التعليم عن البعد السنة الماضية، و بعد أن وجدت نفسي مع مجموعة من 4 تلاميذ، في حين أنه كان لدي 270 تلميذا في لوائح الأقسام التي كنت أدرسها، أدركت أن التعليم عن بعد فاشل، و لا يضمن تكافؤ الفرص.
و حتى البارحة كنت ضد التعليم عن بعد، و كنت مصرا على التعليم الحضوري رغم المخاطر، لكن بعد ما عاينته اليوم من عشوائية و تخبط و فوضى جامحة، ليس فقط بالمؤسسة التي أعمل بها، بل أيضا في المؤسسات المجاورة، و حتى أصدقائي، ممن إتصلت بهم و يعملون في مدن أخرى، لاحظوا نفس الملاحظات و عاينوا نفس الفوضى و العشوائية..
فأيقنت أننا نتجه نحو كارثة كبيرة، و أن الوزارة لا تعنيها سلامتنا في شيء.
الحل سنة بيضاء، و ليأخدو %20 أو %30 من أجورنا، إذا كانت مشكلة الدولة عبئ كتلة أجورنا إذا ما طبقت سنة بيضاء.
و لتلغى جميع الإمتحانات، و الإقتصار على إمتحان ثانية باك.
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3 - salimo الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:15
الله الله تخرجو او تهربو هذشي لي ناقصنا مافيها باس تستاعنو بمساعدة الاهل فالاغطية او الاكل ليلة واحدة مافيها باس راه الوضع حرج اللهم عافينا ملي كيقرلو لنا ديرو الكمامة واحترمو التباعد وماشابه مانطبقوه وملي يتصاب الانسان يقول لك غادي يهرب من المستشفى لاحول ولاقوة الا بالله راه المستشفيات لهلى يوصلنا لهم ولكن الله احفظناوخلاص
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4 - Mohamed errich الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:16
هل الشرف أصبح يساوي فقط 500 درهم وشكرا؟؟؟؟
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5 - هم هم هم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:18
# وذكر العدد نفسه أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، دافع خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، عن تعيينات "الوزيعة" لضباط الكهرباء، إذ قدم مرافعة دافع فيها عن هذه التعيينات وشرعيتها، بدعوى أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة تشريعية، وأن القانون يمنحه الصلاحية، ولا يلزمه باستشارة الفرق البرلمانية#.
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6 - visiteur الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلناها مرارا وتكرارا هيهات هيهات ثم هيهات لنفترض أن ما يدعونه هؤولاء المرضى صحيح والله اعلم وممكن اكون ولكن السؤال المطروح هل أنتم حلال عليكم وحرام علينا بهده العبارة لنفترض أنهم اطلقو صراحكم بالله عليكم هل لديكم ولو قليل من الحشمة والغيرة أن تخالطو اقاربكم ومنازلكم وتخالطون اناس آخرين من هدا المنبر نطلب الله اهديكم ولو وقع ما وقع راه الناس شاركو زمان في المسيرة الخضراء بدون ماكل ولا غطاء من أجل الوطن أنتم مادا ما محلكم من الإعراب ختاما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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7 - البهجة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:25
واش الدولة زعماكين ماقاداش تتغلب اعلى الوباء.واش الدولة ماقاداش تشري أسرة اوتجهيزات.واش الدولة ما عندهاش او ما بغياش.الى ماعندكمش قولوها نتفارضوا عوتاني اونشريو الأجهزة والأدوية .الى ماعندكومش الأطر فتحوا باب التطوع للناس واحد العدد عندهم الاجازة فالبيولوجيا واللي ماعندوش عندو الدوغ او الباك.حرتوا قولوا لينا فين عندكم المشكل.ماعارفينش اتوخروا اللور اوقولوا باع.اوخليو لبلاصة االوحدين اخرين.
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8 - HASSAN الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:27
اصلاح رصيف فيلا لوالد مسؤول . هذا هو المثال في النزاهة والشفافية والكفاءة وهي كلها شعارات حزبنا الموقر
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9 - N.H الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:28
(بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أدانت متزوجة وعشيقها بالحبس النافذ، إذ قضت في حق الزوجة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم)لاحول ولا قوة الا بالله أين نحن من ديننا الحنيف لو كانت تطبق حدود الله لما وصلنا لما نحن عليه الأن أين هو حد الرجم حتى الموت؟؟؟؟هذه الأحكام الوضعية تشجع الخيانة الزوجية....
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10 - محمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:39
عندي ملاحضتان حول موضوعين: الأول هو ضبط عمال المصالح البلدية وهم يرممون فيلا لقريب من مما يطلق عليه قيادي في حزب العدالة والتنمية: يجب على الجهات العليا الحرص على عدم طمس القضية. يجب متابعة المسؤولين الكبار عن هذا العمل المشين.
في موضوع دفاع رئيس البرلمان عن التعيينات الريعية في ما يسمى مجلس الكهرباء: ماذا يمكن انتظاره من انتهازي وصل إلى رئاسة البرلمان بطرق ملتوية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية. مثل هؤلاء الأشخاص يمثلون أكبر عاهة لتقدم البلاد نحو غد أفضل. لقدوا عمروا طويلا بل أكثر من الازم في الساحة ولم نر منهم خيرا أبدا. فيما يخص التعيينات يجب على الأحزاب أن تطعن فيهن امام المحكمة الدستورية او المحكمة العادية إن كانوا جديين في عدم قبولها
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