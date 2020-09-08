رصيف الصحافة: مرضى "كورونا" يهددون بمغادرة مستشفى القنيطرة

هسبريس من الرباط

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من تطرق "المساء" لحالة الاستنفار التي عاشتها سلطات مدينة القنيطرة، بعدما رفض مصابون بفيروس كورونا الالتحاق بوحدات العزل بالمركب الاستشفائي الإدريسي، احتجاجا على الاكتظاظ وتردي غرف الجناح المخصص لاستقبالهم.

ووفق المنبر ذاته فإن المرضى الغاضبين هددوا بمغادرة المستشفى، خاصة أنهم قضوا ليلتهم الأولى في خيمة منصوبة في ساحة الفضاء الصحي دون التوصل بالأغطية والأكل ومياه الشرب، وحاولوا الخروج بشكل جماعي وهم يحملون أمتعتهم، قبل أن تتصدى لهم عناصر القوات العمومية بشكل سلمي، بعدما شكلت حزاما بشريا أمام الباب الرئيسي للمستشفى محذرة المحتجين من عواقب ما يعتزمون القيام به.

وفي خبر آخر على الجريدة ذاتها نقرأ أن السلطات بمدينة الرباط حجزت شاحنة تابعة للمجلس الجماعي، إضافة إلى معدات وكميات من مواد البناء، بعد ضبط عمال تابعين لمقاطعة أكدال الرياض وهم يقومون بإصلاح رصيف فيلا مملوكة لوالد القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد رضى بنخلدون، خارج المساطر القانونية.

وكتبت "المساء"، كذلك، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أدانت متزوجة وعشيقها بالحبس النافذ، إذ قضت في حق الزوجة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار، في الأدنى، كما قضت في حق المتهم الثاني من أجل المشاركة في ذلك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة للقضية فقد تم قبولها شكليا، أما في الموضوع فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وذكر العدد نفسه أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، دافع خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، عن تعيينات "الوزيعة" لضباط الكهرباء، إذ قدم مرافعة دافع فيها عن هذه التعيينات وشرعيتها، بدعوى أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة تشريعية، وأن القانون يمنحه الصلاحية، ولا يلزمه باستشارة الفرق البرلمانية.

من جهتها أفادت "الأحداث المغربية" بأن مغربيا في لجنة تقييم الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بالطبيب الرئيسي للمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، محمد مصيف، الذي اختير ضمن 23 خبيرا دوليا عينتهم منظمة الصحة العالمية للمشاركة في لجنة تقييد لوائحها الصحية الدولية.

ووفق الخبر ذاته فإن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن مصيف يمثل القارة الإفريقية داخل هذه اللجنة، إلى جانب ستة خبراء آخرين.

وجاء ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن المستشار بجماعة ولاد فارس شفيع السواني طالب، في رسالة موجهة إلى المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول إنجاز أشغال حديقة عمومية وسط جماعة ولاد فارس، التي انطلقت من طرف مقاول رست عليه صفقة سند طلب دون تعليق اللوحة التي تتضمن معلومات عن البطاقة التقنية للمشروع.

وحسب "الأحداث المغربية" فإن المستشار أوضح أن رئيس جماعة ولاد فارس ارتكب مجموعة من التجاوزات في هذه الصفقة، التي شابتها مجموعة من الاختلالات، إذ لم يدرج أي نقطة تتعلق بالمصادقة على مشروع إنجاز حديقة عمومية وسط مركز ولاد فارس، والوثائق ذات الصلة بالنقطة، كالدراسات التقنية والمالية، على أنظار المجلس الجماعي قصد المصادقة عليها، ثم إن الأرض التي تقام عليها الأشغال تعد مملوكة للغير، إذ لم تتم تسوية وضعيتها؛ مع عدم احترام الأمتار القانونية، وذلك بالابتعاد عن الطريق الوطنية رقم 23 بحوالي 15 مترا على الأقل.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة حذر من مسارات جديدة لتهريب الكوكايين، تقودها شبكات روسية انطلاقا من أمريكا اللاتينية إلى المغرب في اتجاه أوروبا.

وقالت المنظمة العالمية التي خصصت تقريرها السنوي حول موضوع تأثير كورونا على سوق المخدرات في العالم، والمسارات الجديدة لشبكات التهريب، إن المغرب أصبح منطقة عبور رئيسية للكوكايين، إضافة إلى إسبانيا وبلجيكا وهولندا، بناء على كمية المحجوزات.

أما "أخبار اليوم" فأوردت أن الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة تنظم مسابقة عن بعد لفائدة شباب الإقليم، من أجل اختيار أفضل فيديو في فن الخطابة والإقناع، ضمن المبادرات الرامية إلى التحسيس بأهمية مساهمة الجميع في جهود محاربة انتشار فيرو س كورونا.

ووفق المصدر ذاته فإن الفيديو الفائز سيتم اعتماده كآلية تواصلية للتعبئة وإذكاء روح التضامن بين مختلف أفراد المجتمع، لاسيما في صفوف فئة الشباب، التي تضطلع بدور هام في ما يخص رفع درجة الوعي بخطورة الوباء، وبأهمية تجند كل الفئات لمواجهته.

وتورد الجريدة ذاتها أن الصحافي سليمان الريسوني، الذي يقبع في السجن المحلي "عكاشة"، يقدم صباح يوم 9 شتنبر الجاري لجلسة التحقيق الثالثة في تهم هتك العرض بالعنف والاحتجاز، والتي خصصها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمواجهة بينه وبين المدعي، بعدما استمع إلى أقوال الريسوني في جلسة 20 يوليوز الماضي، إذ نفى كل التهم الموجهة إليه.

ومع "أخبار اليوم"، كذلك، التي نشرت أن الفنانة المغربية صفاء حبيركو ينتظر أن تشارك في فيلم جديد، سيعرض على منصة "نتفليكس" العالمية، إذ وقعت عقدا للمشاركة في فيلم مصري مغربي، ينطلق التحضير له خلال الأيام المقبلة.

وكان حمل صفاء حبيركو قادها إلى إلغاء عدد من مشاريعها واعتذرت عن عمل رمضاني للسبب نفسه.