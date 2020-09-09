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الرئيسية | السلطة الرابعة | القضاء يجري مواجهة بين الريسوني و"آدم" ويرفض السراح المؤقت

القضاء يجري مواجهة بين الريسوني و"آدم" ويرفض السراح المؤقت

القضاء يجري مواجهة بين الريسوني و"آدم" ويرفض السراح المؤقت
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:00

شهدت ثالث جلسات التحقيق مع سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية اتهامه بهتك عرض شاب والاحتجاز، مواجهة بين طرفي القضية، وهو ما جعل الجلسة تمتد لساعات.

وعرفت الجلسة، التي عقدت اليوم الثلاثاء وامتدت زهاء ست ساعات من التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفي الصحافي الريسوني التهم المنسوبة إليه، متشبثا ببراءته مما جاء على لسان الشاب المشتكي "آدم".

الجلسة الثالثة من التحقيق التفصيلي، بحسب ما أكده محامون، قدم خلالها الصحافي الريسوني روايته للواقعة التي تحدث عنها المشتكي، نافيا الاتهامات الواردة على لسان الأخير، معتبرا إياها باطلة الغاية منها التضييق عليه.

وقرر قاضي التحقيق، بعد إجراء هذه المواجهة بين الطرفين، تخصيص الجلسة المقبلة، نهاية الشهر الجاري، لاستدعاء الشهود والمصرحين في الملف للاستماع إليهم، ولائحة الشهود التي تقدم بها الصحافي سليمان الريسوني، قبل إحالة الملف وبدء المحاكمة.

وكشف أعضاء من هيئة الدفاع أن جلسة التحقيق مع الريسوني تميزت بالنقاش والتدقيق من طرف الجانبين في الأحداث، فيما تم السماح للمحامين بتوجيه الأسئلة للمشتكي والمشتكى به.

وفي سياق متصل، رفض قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، غير أن هذه الأخيرة تقدمت باستئناف للطلب في انتظار قرار للغرفة الاستئنافية في الأيام المقبلة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نفت بشكل قاطع ما وصفتها بـ"المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية"، والتي ذكرت فيها أن فريقا أمنيا كبيرا حضر إلى منزل الصحافي سليمان الريسوني الذي يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري "سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش".

يُذكَر أنّ الصحافي سليمان الريسوني ترأسّ تحرير جريدة "أخبار اليوم"، بعد اعتقال مؤسّسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكمًا بالسّجن لمدّة 15 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الصبر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:47
مسرحية محبوكة الخيوط لتكميم الأفواه الحرة.
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49
2 - karim الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:50
دابا هاذ السيد متهم و الادلة غير موجودة و هو مسجون و باطما متهمة بل مدانة بادلة دامغة و متابعة في حالة سراح في انتضار الاستئناف!!!فهم تسطى
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89
3 - med nador الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 20:51
اودي هاد المسلسلات المكسيكية حتى واحد مبقا يصدقها ربما فاش تاهمو الصحفي الاول قلنا يمكن الثاني قلنا يمكن لكن الثالث ايوا بزاااف ديما نفس القصة
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55
4 - الحر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:10
دابا هاذ السيد متهم و الادلة غير موجودة و هو مسجون
و دنيا باطما مولات جوج اوسمة
مدانة بادلة دامغة و متابعة في حالة سراح في انتضار الاستئناف!!!فهم تسطى
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8
5 - لطيفة لحرش الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:10
سيخرج مرة اخرى الاخوانيين للتباكي ولاتهام السلطات بفربكة ملف ضد الريسوني والوقوف بجانبه ظالما او مظلوما وسنقرا تعليقات لاناس لم يقرؤوا يوما للريسوني ولا يعرفون علاقاته مع الضحية ويسكنون الاف الكلومترات من مكان الحادث ولكنهم يكونون دوما جنود مجندين للدفاع عن قريب منهم ايديولوجيا وعقائديا وفكريا وحزبيا ايضا
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-8
6 - عبدالحي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:15
بوعشرين ثم المهداوي ثم الريسوني ثم الراضي وهكذا يستمر مسلسل تلفيق الاعتداءات الجنسية للصاحفة الحرة
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4
7 - عين الصفاء الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:20
هاكذا يكون مصير الاقلام المزعجة حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
8 - متسائل فقط الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:20
ربما يكون "المشتكي" قد تعرض للضغط والابتزاز لإجباره على اتهام الرسوني. ربما. وهذا ما يكون قد حصل أيضا في ملف بوعشرين. ربما. ملابسات القضيتين تتشابه و تجعل استحضار فرضية الضغط واردة.
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2
9 - العباسي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:22
طلقوا السيد يمشي لولادوا
و الله حتى عيب ، فين ما كان شي صحفي عنده الجراة
و ماعرفش كيفاش يبلع اللسان اديالو ، ركبوا ليه تهمة
جنسية ،
اطلقوا السيد ، راه بلان خاوي
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5
10 - Jallole الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:30
الى رقم 2 واش الريسوني هو باطما اشجاب واحد باغيين فيه الخدمة لوحدة همااصلا ماباغينش يحبسوها وتيقلبو ليها على شي تخريجة بالرغم من ان كل الادلة تورطها في ما هو منسوب اليها واستطيع ان اقول لك ستحكم في اقصى الحالات بمدة زمنية موقوفة التنفيذ
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5
11 - اداة استفهام الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 21:32
اضع علامة على الاقتراح الصحيح .
.. الصحافيون المغاربة معصومون من الخطأ. وهم كالملائكة. والدولة تخاف منهم.
.. الصحافيون كالاطباء كالاساتذة ....هم اناس فيهم الأخيار والأشرار. يمكن ان يسرقو ويغتصبو ويقتلون
ما رايكم.
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