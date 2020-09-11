رصيف الصحافة: الأمن يشدد المراقبة على المسافرين بمحطة طنجة

هسبريس من الرباط

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من "المساء" التي نشرت أن السلطات الأمنية بمحطة القطار بمدينة طنجة تقوم بإجراءات أمنية مشددة تهدف إلى مراقبة مدى توفرهم على رخص التنقل الإستثنائية التي تسمح لهم لهم بدخول المدينة، واضطر العشرات من المسافرين القادمين إلى مدينة طنجة، ممن لا يحملون هذه الرخص إلى أداء غرامة فورية قدرها 300 درهم، مع تحرير مخالفة كتابية حقهم، قبل السماح لهم بمغادرة المحطة، وذلك بهدف تطويق تفشي وباء كورونا.

ووفق ذات المنبر، فإن سكان المدينة يطالبون السلطات المحلية، عبر وسائط التواصل الإجتماعي، موازاة مع استقرار الوضع الوبائي بالمدينة، بالتخفيف من بعض القيود المفروضة على الساكنة، خاصة قرار إغلاق الحدائق والمنتزهات الذي تضرر منه بشكل كبير الأطفال الذين حرموا من اللعب.

وكتبت ذات الجريدة أن المحكمة الإبتدائية بمدينة الصويرة أدانت مسؤولا تجاريا بإحدى الشركات العقارية بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب والإحتيال، وجرى اعتقال المدير التجاري للشركة العقارية بمدينة الدار البيضاء، قبل نقله إلى الصويرة، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات من طرف الأجهزة والقضائية جراء توصلها بسيل من الشكايات والإحتجاجات المستمرة لمئات العائلات، بعد تعرضهم لعملية نصب من طرف الشركة المذكورة التي تخلفت عن تسليمهم الشقق السكنية لأكثر من سنوات، رغم ضخهم الملايين في حسابات الشركة.

وتطرقت "المساء" كذلك، للتوقيف المؤقت لمدير مدرسة عبد الخالق الطريس المتواجدة بحي مرجان 2 بمكناس، والتي كانت قد تفجرت فيها صورة الإكتظاظ التي انتشرت أخيرا، بالتزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي، على مواقع التواصل الإجتماعي، وخلف العديد من ردود الفعل وسط الرأي العام الوطني.

وأضافت الجريدة أن قرار التوقيف المؤقت في حق المدير تم اتخاذه بناء على نتائج التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش ثلاثية، في انتظار إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه، في الوقت الذي خلف هذا القرار غضب وسط أصدقاء المدير، كما دخلت على خط بعض الفعاليات النقابية التي أعلنت عن تضامنها المطلق مع المعني بالأمر، رافضة في الوقت نفسه هذا القرار الذي وصف بالمجحف.

وتورد ذات الجريدة أن السلطات الإقليمية بسيدي سليمان اضطرت إلى إعادة فرض الحجر الصحي على مدينة سيدي يحيى الغرب وتشديد القيود الإحترازية والإجراءات الوقائية بعد ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

من جهتها أوردت "أخبار اليوم" أنه بعد تأجيل لخمس مرات متتالية بمبرر المحافظة على الصحة العامة، من تفشي فيروس كورونا، تأخير جديد لملف "كازينو السعدي" لمدة أسبوعين، فقد أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تكليف النيابة العامة مجددا، بالإحضار عن طريق القوة للمشتكي وتكليف الدفاع الدفاع بإحضار موكليهم للجلسة الاستئنافية الـ 48، المقرر انعقادها يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور أربع سنوات وعشرة أشهر على التئام أول جلسة خلال المرحلة الاستئنافية لوحدها من المحاكمة بتاريخ 24 نونبر من 2015.

وجاء ضمن مواد ذات الجريدة أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش قضت برفض السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة"واحة سيدي ابراهيم"، مولاي عبد الرحيم الكامل، المدان بجانية الإرتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 11 مليون سنتيم.

كما قضت ذات المحكمة برفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش ـ أسفي، المحكوم عليه ابتدائيا، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم(50 مليون سنتيم) لإدانته بجناية الإرتشاء. على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم)، داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.

وكتبت "أخبار اليوم" كذلك، أن أزمة كورونا تعري واقع المدرسة، بحيث أفاد خالد البكاري، فاعل حقوقي وأستاذ مبرز بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدارالبيضاء، في حوار مع الجريدة أن الواقع يكذب أن التعليم هو القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية. وأضاف البكاري أن فشل الإصلاحات المتتالية هو نتاج لمقدمات كثيرة، أنتجت وضعا مركبا، بمتدخلين متعددين لا يمتلكون المنظور عينه.

وقال رشيد أوراز، باحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، سنبقى في الفقر والتخلف الإجتماعي مادام تعليمنا فاشلا. وأن إصلاح التعليم في نهاية المطاف هو قضية محفزات، والمحفزات ترتبط بالإطار المؤسساتي للبلد، ولما تتراجع جودة التعليم نود أن نصلحه، فيجب ننظر أولا في طبيعة المؤسسات الإقتصادية والسياسية في البلد، لأنها هي من يحدد جودة التعليم.