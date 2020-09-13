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كُتّاب وآراء
"ندوة هسبريس" تناقش جرائم "البيدوفيليا" وتفعيل عقوبة الإعدام
صدمة كبرى عاشها المواطنون المغاربة إثر تلقيهم نبأ اغتصاب وقتل الطفل الضحية عدنان، بعد أزيد من خمسة أيام على اختفائه، إذ أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن اعتقال مشتبه فيه يقطن غير بعيد عن منزل الضحية، أقدم على استدراجه إلى شقته وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد، ثم دفن الجثة في مكان خال بمحيط سكنه.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة عبر صفحات الشبكات الاجتماعية المطالبة بإنزال أقصى عقوبة على هذا المجرم المغتصب والقاتل، مذكرة بالعديد من المجرمين الذين سبق أن قاموا باغتصاب وقتل العديد من الأطفال الأبرياء، ومازالوا أحياء في السجون المغربية، وهو ما برز معه من جديد مطلب تنفيذ حكم الإعدام في حق المعني بالأمر.
وبخصوص جريمة الاختطاف فإن القانون الجنائي المغربي ينص في الفصول 471 و472 و473 منه على أنه "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه…يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كانت سن القاصر تقل عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ويعاقب على الاختطاف بالإعدام إذا تبعه موت القاصر.
أما عن جريمة هتك عرض طفل عمره أقل من ثمان عشرة سنة فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ويمكن أن يصل إلى ثلاثين سنة في بعض الحالات.
لكن أصواتا تعالت من أجل تعديل مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، خصوصا في اتجاه تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام؛ وبل وهناك من دعا إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي المعتمد في العديد من البلدان، كروسيا وكوريا الجنوبية، من أجل القضاء أو التقليل من ظاهرة البيدوفيليا واغتصاب الأطفال.
غير أنه رغم صدور أحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا بالمغرب فإن الدولة المغربية، وانسجاما مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تتجاهل تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، السنة التي نفذ فيها آخر حكم بالإعدام على العميد «الحاج ثابت» الذي كان يشغل منصب رئيس الاستعلامات العامة لأمن الحي المحمدي عين السبع، وتمت محاكمته إثر تورطه في قضايا اغتصاب وتصوير مئات أشرطة الفيديو الجنسية مع ضحاياه، ووصفت محاكمته بمحاكمة القرن آنذاك.
من جهة أخرى، ردت بعض الأصوات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام بأن المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الأحكام، فالأمر من اختصاص القضاء، مضيفة إلى أن إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم.
ولمناقشة حيثيات وتفاصيل هذه القضية التي شغلت بال المغاربة على امتداد أيام، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية يومه الأحد على الساعة التاسعة ليلا ندوة تفاعلية عن بعد، تحت عنوان "البيدوفيليا وعقوبة الإعدام"، تستضيف خلالها: الأستاذة نجية أديب، رئيسة جمعية «ما تقيشي اولادي» وسفيرة الطفولة العربية، والأخصائي النفساني جواد مبروكي، ثم الناشط الأمازيغي أحمد عصيد.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إذ تُنقل أطوارها باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ابتداء من التاسعة ليلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
فهذه الجراءم لم تاتي من فراغ بحيث لا احد اصبح يخاف من العواقب بعد مرور السنين من التسيب !! فهنا الدولة تقع في قفص الاتهام .لكن السؤال هى :اين هي الدولة حسب المعايير الدولية ؟؟ طبعا لم يعد لها وجود
الإعدام يبقى جزاء من يقترف مثل هذه الافعال الشنيعة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه اتيانها و الا لنستعد لدفع ثمن الهرطقة الفارغة الذين ينعقون بما يصدر عن تلك المنظمات التي تتخذ من الدفاع عن حقوق الانسان لتفسد المجتمعات. فاين هذه المنظمات حينما تتعرض الشعوب لمذابح تندى لها جبين الإنسانية.
ضعوا انفسكم مكان والدي ذلك الطفل حتى تتحرك مشاعركم الإنسانية!!!
Le Maroc d'aujourd'hui est en panne. Crise de valeurs, inconscience, incivisme, pauvreté, vulnérabilité, analphabétisme, capitalisme sauvage, absence de démocratie participative, avidité politicienne, laxisme des gouvernants, populace délaissée, laissée pour compte, lobbys économiques traîtres, criminels, gouvernement de marionnettes, des fossés qui se creusent, fatalisme, du désespoir, de la haine...
القوانين الموجودة حاليا، فأين المشكل؟
لنكون صرحاء و لا نغطي الشمس بالغربال، المشكل في العفو الملكي (تدكروا معي قضية البيدوفيلي الإسباني) حيث أن من يحكم بالإعدام يقضي بضع سنوات فيستفيد كل مرة من عفو ، فيصبح الإعدام خمسة سنوات أو عشر.
يجب أن يكون هناك استثناء في العفو كقضايا الإغتصاب هتك العرض القتل السرقة بالسلاح...
قضية أخرى، العمل مقابل الغداء، و الأحكام بالأشغال الشاقة لدوي المدد الطويلة.
كل من ارتكب جناية القتل عقوبتة السجن مدى الحياة
اصبحنا قبلة البيدوفيليين في العالم، لان القانون الموروث عن الاستعمار في صالحهم.
ايا كان الدين ايا كان الانتماء الطائفي، تبقى البيدوفيليين جريمة تعافها الكلاب
كفانا من الكلام الذي لن يطفئ نار والدي عدنان رحمه الله. كلنا أباء ونحس بمدى المأساة والمعاناة التي يعيشها والدا الفقيد. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل في ذاك الوحش الغير آدمي
الاعدام ولا شيء غير الاعدام للمجرم الخطير البشع ولكل من سولت له نفسه ان يرتكب مثل هذه الاعمال الاجرامية في اطفال ابرياء فلا يوقف هذه الجرائم البشعة الا العبرة بالاعدام
كل الدول المستبدة التي تنهب فيها الثروات و يستشري فيها الفساد في كل مناحي الحياة و يسودها الظلام و التفقير و التجويع و النهب و إقتصاد الريع و النفاق السياسي الشمولي
تلجأ إلى تكوين شريحة من المجتمع عبارة عن بلطجية و شبيحة و ابناء الزنا و اللقطاء و خريجي المعاهد العليا للسجون أو بمعنى أدق الفيلق الأجنبي كوسيلة لردع المجتمع بحيث يصبح الشعب أو بالأحرى الفقراء هذفهم فقط الأمن و الأمان .
لا يهمهم الغلاء و النهب و إقتصاد الريع و الفساد و الرشوة و الصحة و التعليم.
فقط يصبح المواطن المغلوب أصلا عن امره يشتاق فقط الأمن
لهذا نرى أن هناك الآلاف من المجرمين يحاكمو فقط ببضع شهور أو حتى اسابيع مهما كانت نوع الجريمة المنظمة أو العنف أو القتل او اغتصاب الطفولة
القوانيين موجودة ومسطاراء بابنودها كلها صالحة لتطبيقات حسب الحاﻻت ؛ أعتقد أن لمشكلة تقع عند مدونات إصدار ﻷحكام قضائية؛ القاضى يميل غالب الأحيان لتطبيق تخفيف لعقاب المستحقة يتطبق الحيتويات والبنود المخففة لعقاب.
نحن أيها الإخوة الكرام في زمن الفتن الطائفية ثم رجعنا إلى عهد قاوم لوط عليه السلام وأكثر من ذالك سواءً؛
هل جميل زواج المرأة بالمرأة؛ والرجل بالرجل أليس هذا بنحن في طريق العقاب أﻹله. من يطبق ويفضل هذا الخيار الحيوانات بكل أصنافها أفضل منه ومنها.
السجن بعقواقبه مدرسة للخارجين عن لقانون والمجرمين.
لا يغيـر الله ما بـوم حتى يغيـروا ما بأنفسـهم.
أﻻتلحضوا غليان واستعدادات وتهديدات فى كل مكان للقيام بالحروب الفتاكة ألتي ﻻتحمد عقبها. هذا الفيروسات سوى كانت مصنوعة أو غير ذالك فهيا عقاباً: يضربون أنفسهم بأنفسـهم. اللهم ﻻتجعلن من السفهاء. واحفظ بلدنا الحبيب. ً
سيكون حاجز رادع لهذه الوحوش الخطرة
كما سيقضي على السياحة الجنسية
مع الحماية للطفولة البريءة
اللهم احفظ ابناءنا وابناء المسلمين من كل شر
الاعدام من اجل ان يعتبر الغير و ليس من اجل الانتقام