رصيف الصحافة: حالة الطوارئ الصحية تراكم آلاف الملفات القضائية

هسبريس من الرباط

قراءة رصيف صحافة مطلع الأسبوع الجديد نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن أن فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية تسببا في تراكم آلاف الملفات القضائية، وتأخر موعد البت فيها. ووجهت هيئات للدفاع رسائل إلى محكمة النقض تشير إلى أن ملفات جنائية تجاوز التأخر فيها سنة ونصف سنة، وأخرى تجاوزت فترة ثلاث سنوات منذ إحالتها على محكمة النقض.

ونسبة إلى مصدر قضائي فإن تراكم الملفات بشكل غير مسبوق يعود إلى التوقف الاضطراري الذي لم تعرف المحاكم وباقي القطاعات مثيلا له، ما كان له تأثير على تراكم وتأخر القضايا بالمحاكم، مرجعا الأمر إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع.

وفي خبر آخر، المغرب يستورد مبيدات محظورة بالاتحاد الأوروبي رغم مخاطرها على الصحة العامة، إذ أوضح تقرير جديد أن دول الاتحاد صدرت إلى عدد من الدول النامية، ومن بينها المغرب، حوالي 81 ألف طن من المبيدات الزراعية المحظورة بسبب سُميتها الشديدة داخل الاتحاد، إلى جانب دول أخرى كالبرازيل وأوكرانيا.

ووفق التقرير ذاته فإن المبيدات المعنية تتعلق بمنتجات مثل ثنائي كلوروبين، الذي يخلص بشكل خاص حقول الجزر من الديدان الطفيلية، والسياناميد المستخدم في زراعة الكروم والفواكه، أو حتى مبيد الأعشاب "الباراكوارت" المشتبه في ارتباطه بمرض باركنسون.

وأضاف الخبر أن هاته المواد محظورة بأوروبا مازالت تنتج داخل المصانع الأوروبية من أجل تصديرها إلى دول نامية خارج الفضاء الأوروبي.

ونشرت "المساء"، كذلك، أن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم حذر من الانحرافات والأعراض الجانبية الخطيرة، التي يمكن أن تنجم عن اعتماد التعليم عن بعد على نفسية وسلوكيات الأطفال ونضجهم العقلي والعاطفي.

وحسب المصدر ذاته فإن المنتدى طالب الحكومة بتأمين أوساط التعليم عن بعد بتشريع فلترة الإنترنيت، كما دعا إلى تحميل الشركات المزودة لخدمة الأنترنيت جزءا من المسؤولية الجنائية في توزيع محتويات غير مشروعة ومحتمل إضرارها بسلامة وصحة الأطفال، باعتبارها تبث عبر أجهزتها وشبكاتها، مع استحضار قدرتها على التحكم في ذلك.

ومع المنبر ذاته، الذي أفاد بأن عناصر الدرك التابعة لسرية أزرو تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في اعتراض سبيل مستعملي الطريق، وتتكون من ثلاثة أفراد، تم توقيفهم بعد عملية تمشيط قامت بها عناصر الدرك وسط الأشجار المجاورة للطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين أزرو وإفران، بناء على إخبارية من أحد الضحايا الذي تعرض لمحاولة السرقة في المكان من طرف المتهمين.

أما "الأحداث المغربية" فورد بها أن قاضي التحقيق باستئنافية آسفي أمر بإيداع دركي كان متابعا في حالة اعتقال السجن المحلي لأسفي، بناء على نتائج الخبرة التي خضعت لها هواتف المتهمين في قضية حجز خمسة أطنان من "الحشيش" بالقرب من دوار الشنينات التابع للجماعة القروية الكاب.

وأضاف الخبر أن قرار الإحالة على السجن جاء بعدما ثبت تواصل الدركي مع بعض المتهمين، كما داهمت عناصر الدركي الملكي، مساء يوم الجمعة، شقة بمدينة طنجة، واعتقلت من داخلها الرأس المدبر لعملية "الحشيش" الملقب بالحاج، وبحوزته 200 مليون سنتيم، مع حجز سيارته الخاصة، في حين تم تأجيل ملف المتابعين الآخرين في القضية الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي إلى جلسة الثلاثاء ما بعد المقبل.

وتورد الورقية اليومية ذاتها أن المغنية والممثلة المغربية خنساء باطما توجت بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان البندقية السينمائي 77 (مسابقة آفاق)، عن دورها في فيلم "زنقة كونطاكت" لإسماعيل العراقي.

وكتبت "الأحداث المغربية" أن المخرج إسماعيل العراقي تسلم الجائزة في حفل اختتام المهرجان مساء السبت الماضي، نيابة عن خنساء باطما. وتم بالمناسبة بث فيديو لخنساء تعبر فيه عن سعادتها وامتنانها لهذا التتويج، متوجهة بالشكر لطاقم الفيلم، ومعتبرة أن التمثيل هو عمل فريق.

وجاء ضمن مواد "الأحداث المغربية" أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أشرت على بيان المعلومات المتعلقة بالزيادة في رأسمال شركة التأمين وإعادة التأمين "أطلنطا" برسم عملية إدماج وضم سند.

وأوضحت الهيئة أنه ستتم الزيادة في رأسمال شركة "أطلنطا" بـ 93 ألف سهم جديد؛ فيما المبلغ الإجمالي للعملية هو 82.263.203 دراهم.