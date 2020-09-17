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الرئيسية | السلطة الرابعة | الإعلامي "المناضل" امحمد طلال يرحل إلى دار البقاء

الإعلامي "المناضل" امحمد طلال يرحل إلى دار البقاء

الإعلامي "المناضل" امحمد طلال يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:10

توفي، عشية اليوم الخميس، امحمد طلال، المدير العام للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، بإحدى المصحات الخاصة.

وفارق طلال، وهو من المعتقلين السياسيين السابقين ومدير الدراسات السابق بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، الحياة بعد معاناته الطويلة مع المرض.

وظلّ طلال، الذي تخرّج على يديه كثير من الصحافيين والإعلاميين بالمغرب، يصارع المرض؛ بيد أنه ظل يواكب الحضور بمقر المعهد العالي الذي يديره بشارع رحال المسكيني بمدينة الدار البيضاء.

وعرف امحمد طلال، الذي شغل أستاذا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بكونه من أصدقاء الراحل عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق، وكذا محمد بنسعيد آيت إيدر قيدوم اليساريين المغاربة.

الخبير الإعلامي الراحل كان من المقربين من إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، الذي توسط لدى الملك الراحل الحسن الثاني لعودته من المنفى بالجزائر.

وشغل امحمد طلال منصب أستاذ للإعلام في جامعات ومعاهد عربية عديدة، سواء بتونس أو عجمان الإماراتية، اليرموك العراقية، إلى جانب منصب الأمين العام للاتحاد المغاربي لأبحاث الاتصال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:16
البقاء لله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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2 - لمقدام خالد الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:25
إن لالله وان اليه راجعون اللهم جعل قبره روضة من رياض الجنة ورحمة وجعله من اهل الفردوس الأعلى
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3 - MRI الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:27
رحمه الله. لا أعرفه و لكن أعرف من يجلس قربه: ربما الإعلامي الكبير مفتاح، أطال الله عمره بالصحة و العافية.
السيد مفتاح من أوائل "المغامرين" في الصحافة المستقلة في عهد الحسن الثاني، جرأة و شجاعة في ذلك العهد لا مثيل لها في المغرب.
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