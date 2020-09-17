رصيف الصحافة: الأمن يطيح بشبكة الكوكايين والسيارات الفارهة

هسبريس من الرباط

مطالعة أنباء بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة نستهلها من "المساء" التي أفادت بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور أطاحت بشبكة دولية لتهريب السيارات الفارهة والاتجار بالكوكايين؛ إذ تمكنت من توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن دراجة نارية مائية (JET SKI) إلى شاطئ "بوقانا"، ضواحي الناظور، وبحوزته 21 صفيحة من المخدرات، في حين تم توقيف باقي المشتبه فيهم بالقرب من الشاطئ للاشتباه في كونهم مالكي شحنة المخدرات.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمكان التدخل، وبمنازل المشتبه فيهم، عن حجز سيارتين وثلاث دراجات مائية وآلة أوتوماتيكية لعد الأوراق المالية، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة، وميزان كهربائي، وأجهزة معلوماتية.

وفي السياق ذاته، تم توقيف عناصر شبكة لتهريب السيارات الفارهة المسروقة، يترأسها مشتبه فيه موضوع سبع مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني.

ومكّنت إجراءات التفتيش بمنزل المعني بالأمر بكل من سلوان ومنطقة ابن الطيب من حجز سيارتين و15 لوحة ترقيم أجنبية ووطنية مزورة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

الجريدة ذاتها كتبت أن حزب رئيس الحكومة يعيش حالة استنفار بعد استدعاء أحد برلمانييه عن إقليم القنيطرة للاستماع إليه على خلفية شكاية تتهمه بالسب والقذف، واعتقال عمر الكليتي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية المستشار الجماعي ببلدية مدينة سوق أربعاء الغرب، في ملف يتعلق بالتزوير، بالإضافة إلى موظفة بالجماعة ذاتها تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وذلك على خلفية فضيحة مالية هزت أركان وكالة للقروض الصغرى.

ونشرت "المساء" كذلك أن خلافات الأغلبية الحكومية بدأت تتفاقم مع اقتراب الانتخابات؛ إذ اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حلفاء الحزب بالتوظيف المغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية، في إشارة صريحة إلى كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي سبق لمكتبه السياسي أن أصدر بلاغا قصف فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، متهما إياه بالإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات ومنحها التغطية السياسية من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة.

المنبر ذاته أفاد بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل الولاة والعمال لمتابعة مساطر زجر مخالفات التعمير والبناء، وذلك بعدما تبين من خلال الممارسة العملية، وكذا من خلال بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف تنفيذ أو إلغاء الأوامر المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء، لا سيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال المخالفة.

"الأحداث المغربية" أوردت أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفض تسلم المذكرة التي حاول أنصار سلفه عبد الإله بنكيران وضعها في المقر المركزي للحزب "وهم ينتقلون للسرعة العليا لتنظيم حلم عودة الزعيم المقدس"، وفق تعبير الجريدة.

وكتبت "الأحداث" أيضا أن لغة وأسلوب المذكرة مجهولة المصدر التي وزعت على نطاق واسع، وقيل إنها وجهت إلى المجلس الوطني للحزب من دون تحديد قيادته، تعني شيئا واحدا هو أن لعبة "البيجيدي" الانتخابية انطلقت.

ونقرأ ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن تفاقم الوضعية الوبائية بسبب فيروس كورونا أطاحت بـ28 مندوبا للصحة من مناصبهم، وأن وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب الترشح لمنصب مندوب الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات وعمالات وأقاليم بولمان، تازة، صفرو، شيشاوة، الرحامنة، قلعة السراغنة، آسفي، ميدلت زاكورة، تنغير، أزيلال، خنيفرة، بوجدور، طرفاية، طانطان، آسا الزاك، أوسرد، القنيطرة، سيدي سليمان، إنزكان، آيت ملول، والفحص أنجرة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شغور مناصب مدير مستشفى إقليمي في عدد من الأقاليم والمستشفيات الجهوية، إضافة إلى فتح باب الترشح لشغل منصب كاتب عام، ومدير مساعد مكلف بالدراسات، ومدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

المنبر الورقي ذاته أفاد بأن لجنة اليقظة الإقليمية بالحاجب قررت إغلاق الثانوية التأهيلية ابن الخطيب بالحاجب لمدة 14 يوما، وذلك ابتداء من يوم 17 شتنبر الجاري، بعد التأكد من إصابة حالتين مخالطتين لإطار إداري مصاب بفيروس كورونا يعمل بالمؤسسة التعليمية، واعتماد نمط التعليم عن بعد خلال فترة الإغلاق، لفائدة المتمدرسين والمتمدرسات، عبر الوسائط التربوية الإعلامية والرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وفي خبر آخر ضمن مواد "الأحداث المغربية"، نقرأ أن الفنانة جميلة البدوي تستعد للعودة إلى الساحة الغنائية من خلال ديو غنائي سيجمعها مع العراقي محمد السالم، وفق ما كشفت عنه الفنانة ذاتها من خلال خاصية "السطوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام".