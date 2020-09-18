الجمعية المغربية للإعلام والنشر تعقد جمعا عاما‎

هسبريس من الرباط

انعقد، صباح الجمعة، بمقر جريدة "فينانس نيوز" بالدار البيضاء، جمع عام للجمعية المغربية للإعلام والنشر، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام والمنابر الصحافية المكتوبة والمسموعة والمرئية المنضوية تحت لواء الجمعية.

ووفق بلاغ للجمعية فقد تدارس الحاضرون في الاجتماع وضعية الصحافة في المغرب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ دار النقاش حول أهم المحطات التي ميزت المشهد الصحافي الوطني في ظل الظروف الاستثنائية المفروضة على المهنيين بالتزامن مع استمرار تفاقم الوضع الوبائي في البلاد، مع استشراف لواقع المهنة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

كما انصبت تدخلات ممثلي وسائل الإعلام خلال هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، "في بلورة أفكار ومقترحات من خلال لجان وأقطاب الجمعية، التي ستلتئم في الأيام القليلة المقبلة، من أجل النهوض بالعمل الصحافي، وتحسين وضعية المقاولات الصحافية والجسم الصحافي العامل فيها، والتفكير في الوسائل الأنجع لضمان استمرارية القطاع في ظل هذه الظرفية الاستثنائية".