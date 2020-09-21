رصيف الصحافة: معاناة مرضى "كوفيد 19" تتفاقم في سيدي قاسم

هسبريس من الرباط

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي اهتمت بشريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعود لمواطن من داخل المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، يشكو من خلاله ما تعرض له والده المسن من إهمال متعمد نتيجة إبقائه دون تنفس اصطناعي بالرغم من حالته الصحية الحرجة جدا، وبجانبه جثة امرأة مسنة كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس ومشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا".

ووفق المنبر ذاته، فإن التسجيل أظهر شخصا يدلي بما يعتبرها حقائق صادمة يؤكد من خلالها أنه عاين المرأة المتوفاة قبل مفارقتها الحياة وهي تستغيث قصد تمكينها من التنفس الاصطناعي، دون أن تلقى صرختها آذانا صاغية، وأن الهالكة ظلت تلطم خدها وتنتف شعرها مناشدة تمكينها من الأوكسجين والدواء، لتتحول بعد برهة إلى جثة هامدة.

وأضافت "المساء" أن صاحب الفيديو اتهم إدارة المستشفى بالتسبب في وفاة المرأة بسبب الإهمال، مشيرا إلى أن المعاناة نفسها والإهمال ذاته طالا والده، الذي حل بالمستشفى دون أن يتلقى أي علاج، مدعيا أن وجوده بهذا المؤسسة الصحية هو الذي أرغم الإدارة على جلب قنينة أوكسجين لوالده الذي وصلت حالته الصحية إلى مستويات حرجة لعدم تمكينه من الدواء.

بالمقابل، نفت مندوبية الصحة ما جاء في شريط الفيديو وتصفه بالادعاءات الباطلة.

وفي خبر آخر، تورد "المساء" أن مشروع كورنيش مدينة سلا يواجه دعاوى قضائية بالمليارات، وصعوبات معقدة جدا في تنزيل الشطر الثالث من المشروع، الذي كان من المفترض أن يمتد إلى بوقنادل ضمن مشروع رُصدت له ميزانية قدرها 13 مليار سنتيم.

وأشارت الجريدة ذاتها إلى عدم تصفية الوعاء العقاري التزاما بالتعليمات الملكية، بعد أن أقيم المشروع فوق عقارات مملوكة للخواص رفع بعضهم دعاوى قضائية في مواجهة المجلس الجماعي، صدرت على إثرها أحكام بتعويضات ضخمة بعضها يتجاوز مليارا و400 مليون سنتيم.

وحسب الخبر ذاته، فإن مجلس عمالة سلا يبحث عن صيغة توافقية مع ملاك الأراضي وباقي المتدخلين في المشروع من أجل إقامة استثمارات خاصة عبارة عن مطاعم ومسابح وفضاءات ألعاب مؤدى عنها، لإنقاذ الشطر الثالث الذي لا يزال عبارة عن أرض خلاء تعج بالأزبال والأتربة، عوض أن يتحول إلى متنفس لساكنة المدينة التي تعاني من غياب المرافق الترفيهية والفضاءات الخضراء.

وكتبت "المساء"، أيضا، أن الحكومة تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بهدف مراقبة الغش في المحروقات.

وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفير جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.

ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن دعوات من أجل مقاطعة لحوم الدواجن انطلقت من وسائط التواصل الاجتماعي، بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر الذي عرفته أثمنة الدواجن داخل الأسواق انتقلت من 10 دراهم إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي، في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها أغلب الأسر المغربية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وأضافت "المساء" أن جمعية المربين تؤكد أن استفراد المربين الكبار والشركات بالقطاع سيتسبب في اضطرابات قوية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تجعل القطاع غير مستقر.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس أجلت النظر في قضية "الماستر مقابل المال"، المدان فيه ابتدائيا المتهم الرئيسي منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بفاس بسنة واحدة سجنا نافذا، لإعادة استدعاء المتهم المتخلف عن الحضور، وإمهال هيئة الدفاع بقية المتهمين المدانين والمبرئين للاطلاع وإعداد الدفاع، بداية شهر نونبر لاستئناف النظر في ملف القضية.

ونشرت الورقية ذاتها أن فريقا طبيا وتمريضيا بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الإقليمي الفقيه بن صالح نجح في إجراء عملية معقدة للكتف، حيث تم استبدال هذه الأخيرة بمفصل اصطناعي.

وكتبت "الأحداث المغربية" أن العملية استفاد منها مريض في عقده السادس، كان يعاني من كسور معقدة على مستوى مفصل الكتف اليمنى، حيث أوضحت الأشعة السينية والسكانير وجود كسور عديدة على مستوى رأس عظم الساعد، تستدعي استبدال الكتف بمفصل اصطناعي.

"أخبار اليوم" أوردت أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب الدولة المغربية بأن تتقدم بطلب تسليمها المتهم الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة بمراكش لمحاكمته حضوريا أمام القضاء، إذ من المنتظر أن تنعقد أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش الثلاثاء المقبل الجلسة الثامنة من محاكمته الابتدائية التي لم يحضر المتهم سوى جلستها الأولى، بتاريخ 28 يناير الماضي، والتي مثل فيها معتقلا، قبل أن يفر إلى بلاده ساعات قليلة بعد أن أصدرت الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عبد الحق سيف الإسلام، حكما مثيرا للجدل قضى بالموافقة على ملتمس منحه السراح المؤقت.

ونقرأ ضمن مواد "أخبار اليوم"، أيضا، أن هيئة انفصالية جديدة انفصالية بالصحراء، بحيث عقدت أشغال ما يسمى المؤتمر التأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وتتكون الهيئة من 33 عضوا، أسندت رئاستها إلى الانفصالية أمينتو حيدر.

ووفق الخبر ذاته، فإن الهيئة تزعم أن هدفها هو النضال من أجل حرية واستقلال الشعب الصحراوي، والدفاع عن كرامة الإنسان الصحراوي بالوسائل السلمية والمشروعة، على اعتبار أن هذا الحق يشكل أساس وروح جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترف بها الشرعية الدولية والإفريقية لجميع شعوب العالم. ونسبة إلى مصدر عليم من الصحراء فإن المؤتمر عقد في أحد البيوت بمدينة العيون وحضره نحو 40 شخصا.

الختم من "العلم" التي نشرت أن المغرب انتخب رسميا رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الإدارية العليا لهذه المنطقة الأممية. ووفق الورقية ذاته، فإن المغرب تمكن من شغل هذا المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيته بالإجماع، في شخص سفير المملكة بالنمسا عز الدين فرحان.

وفي خبر آخر بالورقية اليومية عينها، ورد أن السلطات العمومية والصحية قررت تخصيص مستشفى الفارابي بمدينة وجدة للتكفل بحالات "كوفيد 19" وأطلقت ورشات استعجالية لإعداد جناحين إضافيين لتقوية طاقته الاستيعابية، بعد تصاعد مقلق للإصابات بفيروس "كورونا" بجهة الشرق، ومن المنتظر أن ينتهي في ظرف أسبوع، إذ سيمكن المركز الاستشفائي من طاقة تكفل تصل إلى 300 سرير.