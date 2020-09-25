"تي في 5 موند" تُطلق "خدمة الفيديو" حسب الطلب‎

هسبريس من الرباط

أعلنت قناة TV5MONDE عن إطلاق منصتها الفرنكوفونية الدولية، التي تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب TV5MONDE plus.

وفق بيان صحافي صادر عن TV5MONDE، فإن هذه المنصة، التي تقدم فقط محتوى باللغة الفرنسية مع ترجمة إلى خمس لغات، "متوفرة في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى جعل البرامج الفرنكوفونية قابلة للاكتشاف بسهولة. كما أنها متوفرة مجانا مع إعلانات على جميع وسائط الويب والجوال: الويب، وتطبيقات على الهاتف الجوال، والتلفاز الذكي".

وكان إيمانويل ماكرون قد أعلن عن إنشاء المنصة العالمية للفرنكوفونية "انطلاقا من TV5MONDE" خلال قمة رؤساء الدول الفرنكوفونيين في يريفان في العام 2018.

وقد أنشأت القناتان TV5MONDE وCanada TV5 Quebec المنصة الرقمية TV5MONDEplus الأربعاء 9 شتنبر 2020، بدعم من الحكومات الخمس التي تتألف منها TV5MONDE وهي فرنسا وكندا وسويسرا والونيا-بروکسيل وكيبيك.

ومع إطلاق هذه المنصة، يضيف البيان ذاته، "تتابع TV5MONDE مهمتها كخدمة عامة ضمن الوسائل الإعلامية الفرنكوفونية، وتعطي رقما جديدا لطموحاتها".

يقول إيف بيغو، المدير العام للقناة الفرنسية TV5MONDE ""يقضي دورنا كخدمة عامة منتشرة في بلدان عديدة، بالسماح لأكبر عدد من الفرنكوفونيين، بالإضافة إلى محبي الثقافة الفرنسية، من خلال الترجمة، بإبراز قيم الفرنكوفونية وإبداعاتها ومواهبها التي تحتضنها TV5MONDE".

وزاد المصدر ذاته أن كتالوج المنصة عام وثقافي، ومؤلف من أعمال فنية قيمة: أفلام سينمائية، وخيالية، ووثائقية، ومن أفضل البرامج وأكثرها استمرارية والمأخوذة من القنوات الشريكة لـــ TV5MONDE وهي: France Télévisions, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, RTS، RTBF، وكذا من إنتاجات خاصة بTV5MONDE.

وسيقدم الكتالوج حوالي 5000 ساعة من البرامج، "مع تجديد للعرض يتخطى 150 ساعة كل شهر. كما أن هذه المنصة متوفرة عالميا على جميع الشاشات، وباللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والعربية والألمانية، وستقدم حسابا شخصيا للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين تجربتهم.

يذكر أنه تم تصميم وتنفيذ TV5MONDEplus بمساعدة الشركات التالية: Red Bee Media و DOTSCREEN وProConsultantInformatique.