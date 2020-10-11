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كُتّاب وآراء
إطلاق أول نسخة لجائزة وادنون للصحافة والإعلام
أعلن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة كلميم واد نون عن إطلاق النسخة الأولى لجائزة واد نون للصحافة والإعلام، بدعم من مجلس جهة كلميم واد نون.
وتأتي هذه الجائزة، التي اختير لها شعار "تثمين الكفاءات الإعلامية رهان أساسي للرقي بالمهنة بجهة كلميم واد نون"، تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجلس جهة كلميم واد نون خلال الدورة العادية لشهر مارس الماضي لإنجاز وتفعيل برنامج مشترك يصب في اتجاه تأهيل قطاع الصحافة والإعلام بالجهة.
وتهدف هذه الجائزة، وفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصلت به هسبريس، إلى ترسيخ روح الإبداع في مجال الصحافة، وتحسين وتطوير المحتوى الإعلامي بالجهة، وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع الصحافيين حول منتوج إعلامي جهوي هادف، وتحفيز المشتغلين في الحقل الإعلامي بجهة كلميم واد نون على المزيد من العطاء، فضلا عن ضمان التسويق الإعلامي للجهة.
وتفتح هذه المسابقة، التي حدد تاريخ 30 أبريل كآخر موعد لتلقي أعمال المشاركين المتعلقة بجهة كلميم واد نون، في وجه الصحافيين المهنيين والمراسلين العاملين بالجهة، إضافة إلى أندية الصحافة بالمؤسسات التعليمية بمديريات واد نون.