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الرئيسية | السلطة الرابعة | "جمعية الناشرين" تتدارس سبل تحفيز قطاع الصحافة

"جمعية الناشرين" تتدارس سبل تحفيز قطاع الصحافة

"جمعية الناشرين" تتدارس سبل تحفيز قطاع الصحافة
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:15

عقدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين جمعا عاما، بحضور كثير من الأعضاء المؤسسين وأعضاء جدد من الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمحطات السمعية، وذلك في إطار متابعة الوضعية الاقتصادية والمهنية لهذه المنشآت الصحافية، وكذا ملازمة الجمعية في تغطية الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال جائحة كورونا.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الحاضرين ناقشوا، خلال الاجتماع، مجموعة من المواضيع التي من شأنها تحفيز المهنة وتشجيعها على التغلب وتجاوز الوضعية الكارثية التي يمر بها قطاع الصحافة منذ سنوات، والتي زادت حدتها مع أزمة كورونا.

وأضاف البلاغ أن الأعضاء اتفقوا على تنظيم تظاهرة علمية "المناظرة الوطنية للصحافة"، شهر دجنبر المقبل، مؤكّدين أن التظاهرة من شأنها توضيح الإشكالية المهنية، وصيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة الصحافة، وتطوير الحكامة الذاتية للقطاع في الظروف الحالية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجمع العام أكّد على اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير القطاع وتأهيله، مشيرا إلى أن "الهدف يتمثل في تحفيز قطاع الصحافة بجدية ومهنية من طرف المهنيين وأعضاء المجتمع المدني".

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