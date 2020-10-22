ورشة تناقش "الحق في الحصول على المعلومات"

هسبريس من الرباط

أعلن "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" أنه سينظم ورشة عمل حول موضوع: "الحق في الحصول على المعلومات: بين الإطار القانوني وإشكاليات الممارسة"، السبت بالرباط، بمشاركة ممثلين عن جمعيات مدنية ومؤسسات عمومية وصحافيين مهنيين.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن ورشة العمل المذكورة تسلط الضوء على عدد من المحاور ذات الصلة بموضوع الحق في الحصول على المعلومات، من بينها "جدلية الحفاظ على المعطيات الشخصية وحق المواطن في الحصول على المعلومات"، و"الحصول على المعلومات وإكراهات النص القانوني"، و"الحصول على المعلومات: أداة لتحقيق الشفافية"، و"دور الصحافي في إمداد المواطن بالمعلومات: إكراهات الممارسة الإعلامية اليومية".

وأضاف المصدر ذاته أن "تنظيم هذه الورشة يدخل ضمن برنامج الأنشطة المدرجة في إطار مشروع الترافع من أجل حرية الإعلام، الذي ينفذ بناء على اتفاقية شراكة تجمع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب والصندوق الوطني للديمقراطية".

وتتضمن أنشطة المشروع، يضيف البلاغ، تنظيم ورشات عمل حول عدد من المواضيع، من بينها "النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية"، و"إكراهات النصوص القانونية المؤطرة لمجال الصحافة والنشر والقطاع السمعي البصري ومدى ملاءمتها للمواثيق الدولية".

وأشار البلاغ إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو بذلك يعتبر أول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

يذكر أن "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" هو منظمة غير حكومية مغربية، تأسست بتاريخ 25 مارس 2017، بعد التئام إرادة مجموعة من الصحافيات والصحافيين المغاربة الشباب من أجل تقديم نفس جديد داخل الجسم الحقوقي والإعلامي للدفاع عن حرية الصحافة، وبناء إطار يسمح للإعلاميين الشباب بالتعبير عن تطلعاتهم، والمساهمة في تكوين الصحافيين وتعزيز قدراتهم، وتحسين مهاراتهم للمساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الإعلام.