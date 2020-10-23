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كُتّاب وآراء
إعلاميون يناقشون قضايا دولية في "ندوة الصحافة"
أعلن أربعة إعلاميين عرب عن إطلاق برنامج حواري سياسي بعنوان "ندوة الصحافة"، يعنى بالقضايا الدولية، يشرف على إعداده وتقديمه الكاتب والإعلامي محمد سعيد الوافي، بمشاركة الكاتب والإعلامي صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي، والدكتور عاطف عبد الجواد، الإعلامي والمحلل السياسي، والكاتب والإعلامي عبد الحكيم زموش.
وأشار بيان توصلت به هسبريس إلى أن "البرنامج يحمل صيغة جديدة للإعلام المرئي العربي والمتمثلة في طرح مجموعة من الآراء لصحفيين كان دورهم ينحصر في نقل الخبر فقط"، مضيفا أنه "بهذا الجديد تأمل المجموعة أن تقلص الفجوة بين المشاهد العربي والجسم الصحفي وتسليط الضوء على اهتمامات الصحفي خارج إطار التكرار الممل للخبر الذي بات في ظل التطور التكنولوجي الرقمي متاحا للجميع وبسرعة قياسية".
وأضاف المصدر ذاته أن "أعضاء المجموعة يشددون على ضرورة الفصل بين رأيها الخاص ورأي المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، فحق الإعلامي في التفاعل مع الخبر لا يسقط بسبب شرط الحيادية، ويظل من حق رجل الصحافة والإعلام أن يبلغ رأيه ضمن رؤية تحليلية متوازنة ورصينة".
وأوضح البيان أن برنامج "ندوة الصحافة" هو مبادرة خاصة ومستقلة ولا تتبع أي جهة سياسية أو رسمية معينة، هدفها خدمة المشاهد وتنوير الرأي العام. ويدعو أعضاء البرنامج المشاهد العربي للتفاعل مع هذه المبادرة ودعمها بالاشتراك في صفحة البرنامج على "يوتيوب".