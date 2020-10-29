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الرئيسية | السلطة الرابعة | مضاعفات "كوفيد-19" تسلب حياة الصحافي أوهاب‎

مضاعفات "كوفيد-19" تسلب حياة الصحافي أوهاب‎

مضاعفات "كوفيد-19" تسلب حياة الصحافي أوهاب‎
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:10

رحل إلى دار البقاء الصحافي إدريس أوهاب، اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عدد من الإعلاميين على مواقع التواصل الصحافي أوهاب، الذي اشتغل لسنوات ضمن طاقم "القناة الثانية"، وقدّم أولى النشرات الإخبارية ونشط عددا من البرامج الحوارية.

واعتبر عدد من زملاء الراحل إدريس أوهاب وفاته خسارة كبيرة، مشيدين بدماثة أخلاقه وحسن تواصله، ومتمنين لذويه جميل الصبر والسلوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:16
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
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21
2 - مصطفى الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:19
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.كل نفس ذاءقة الموت...
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3 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:19
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
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4 - محمد الزموري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:20
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء الدوام لله الواحد القهار
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5 - sanouarabdeddaim الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:21
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ارزق أهله الصبر و السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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6 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:22
الله اكبر. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون
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7 - م المصطفى الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:23
اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى إلى جوار الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
عزاؤنا لأسرته الصغيرة والكبيرة راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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8 - فارس بلا جواد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:25
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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