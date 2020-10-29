مضاعفات "كوفيد-19" تسلب حياة الصحافي أوهاب‎

هسبريس من الرباط

رحل إلى دار البقاء الصحافي إدريس أوهاب، اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عدد من الإعلاميين على مواقع التواصل الصحافي أوهاب، الذي اشتغل لسنوات ضمن طاقم "القناة الثانية"، وقدّم أولى النشرات الإخبارية ونشط عددا من البرامج الحوارية.

واعتبر عدد من زملاء الراحل إدريس أوهاب وفاته خسارة كبيرة، مشيدين بدماثة أخلاقه وحسن تواصله، ومتمنين لذويه جميل الصبر والسلوان.