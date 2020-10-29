24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/10/2020
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش
- حديث في ذكرى المولد النبوي
- حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات
- قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا
- خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء
حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات (5.00)
نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر (5.00)
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
- بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن - (99)
- هل تؤثر حملة المقاطعة على أداء الشركات الفرنسية في المغرب؟ - (85)
- نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة - (70)
- ما دلالات افتتاح الإمارات قنصلية عامة على أرض الصحراء المغربية؟ - (65)
- اهتمام دولي يحيط بالتقارب المغربي الإماراتي في قضية الصحراء - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مضاعفات "كوفيد-19" تسلب حياة الصحافي أوهاب
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:10
رحل إلى دار البقاء الصحافي إدريس أوهاب، اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى عدد من الإعلاميين على مواقع التواصل الصحافي أوهاب، الذي اشتغل لسنوات ضمن طاقم "القناة الثانية"، وقدّم أولى النشرات الإخبارية ونشط عددا من البرامج الحوارية.
واعتبر عدد من زملاء الراحل إدريس أوهاب وفاته خسارة كبيرة، مشيدين بدماثة أخلاقه وحسن تواصله، ومتمنين لذويه جميل الصبر والسلوان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:16
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
2 - مصطفى الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:19
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.كل نفس ذاءقة الموت...
3 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:19
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
4 - محمد الزموري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:20
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء الدوام لله الواحد القهار
5 - sanouarabdeddaim الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:21
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ارزق أهله الصبر و السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
6 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:22
الله اكبر. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون
7 - م المصطفى الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:23
اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى إلى جوار الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
عزاؤنا لأسرته الصغيرة والكبيرة راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
عزاؤنا لأسرته الصغيرة والكبيرة راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
8 - فارس بلا جواد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:25
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8