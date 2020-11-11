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الرئيسية | السلطة الرابعة | الشيخ يستعرض هشاشة "دوزيم" ويصف القناة بـ"الفريدة في العالم"

الشيخ يستعرض هشاشة "دوزيم" ويصف القناة بـ"الفريدة في العالم"

الشيخ يستعرض هشاشة "دوزيم" ويصف القناة بـ"الفريدة في العالم"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:00

اعتبر سليم الشيخ، مدير شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد 2M)، الأربعاء، أن تقلص تمويل الدولة للقناة الثانية (2M-دوزيم)، الذي لا يتجاوز 5 في المائة من النفقات، يعد مفارقة أساسية، واصفا نموذج القناة بـ"الفريد في العالم".

الشيخ الذي كان يقدم عرضا حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد 2M)، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أوضح أن تكلفة الخدمة العمومية تتجاوز 450 مليون درهم، وأن "تكاليف القناة تصل إلى 700 مليون درهم".

وأقر سليم الشيخ بأن "الوضعية المالية للقناة هشة، والسبب هو الاعتماد على الإشهار بـ95 في المائة"، مشيرا إلى سوق الإشهار الوطني التلفزي، الذي انتقل من مليار و200 مليون درهم إلى 900 مليون درهم، تحتكر منها القناة 70 في المائة لقوة عدد متابعيها.

الهشاشة المالية للقناة، وفقا لمديرها، جعلتها من القنوات القليلة التي لا تعتمد النقل عالي الجودة في المنطقة، مبرزا أن "أحد المخاطر التي تواجه القناة يتمثل في نقص مواردها، حيث إن نفقات الاستثمار تقلصت بشكل خطير جعل معداتها غير قادرة على مواكبة الخدمة العمومية".

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن الوضعية المالية لشركة "صورياد دوزيم" تعرف تفاقما كبيرا؛ إذ تسجل منذ سنة 2008 نتائج سلبية، ما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها، موضحا أنها تعتمد، بشكل أساسي، على عائدات الإشهار؛ إذ لا تتعدى إعانات الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 في المائة من إيرادات الشركة.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن "النموذج الاقتصادي الذي تعتمده شركة صورياد يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار".

المدير العام للقناة سجل أمام نواب الأمة أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بالحكامة، "كلها ينص عليها القانون الأساسي من خلال عدد من اللجان"، مشددا على أن "الإنتاجات الخارجية تتم عبر طلبات العروض التي تضم أربعة أعضاء من الشركة وأربعة من خارجها، وهي آلية فريدة في مجال السمعي البصري".

وأكد الشيخ في هذا الصدد أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تم التعاطي معها في المجلس الإداري، معلنا أن "المرحلة الحالية التي تمر منها القناة ترفع شعار ترشيد النفقات بعد تصاعدها بحوالي 12 في المائة سنويا منذ 2008".

وخلال السنوات العشر الماضية، "استطاعت القناة الثانية أن توفر ما مجموعه 300 مليون درهم بالنسبة للنفقات الخارجية، وهو ما مكن من الحفاظ على تكلفة البرامج"، يقول الشيخ، مشددا على أن "ذلك يأتي في ظل ارتفاع المنتوج الوطني الذي يكلف ثماني مرات المنتوج الخارجي".

وأوضح المتحدث أن ترشيد النفقات في القناة شمل أيضا التحكم في كتلة الأجور عبر برنامج المغادرة الطوعية وتوقيف التوظيف منذ 2012، بالإضافة إلى عدم تعويض المتقاعدين، مبرزا أن "عدد العاملين تقلص من 800 عامل سنة 2011 إلى 530 سنة 2020، وهو ما يعد تقليصا بالثلث".

وكشف الشيخ تقلص الدعم الحكومي من 140 مليون درهم سنويا، وهو ما كان يشكل ثلث موارد القناة، إلى 50 مليونا سنويا، بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة، معتبرا أن "هذا الدعم لا يوازي تكلفة الخدمة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Mouad الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:15
الحلم ديالي انه تحيد هاد القناة ما نفعانا بوالو مع العلم اني لم اشاهد القنوات المغربية مند سنة 2010 محتوى بليد للغاية يريدون تكليخ الشعب صحة دون نسيان مساهمة القناة في الانحلال الاخلاقي
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111
2 - مسلم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:17
قناة دون المستوى بكل صراحة لا تراعي خصوصيات المغاربة ولا تهتم بالمواطن هذفها الوحيد هو الربح و الشهرة
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82
3 - سعيد ناصري سلا الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:19
ان كمواطن مغربي ارا في قنوات المغرب ردائه مثل تعليم صحه وحكومة لبجدا نغير لتجاه ال قنوات عربيه او اربيه ليس هد حتقار منا لاكن بسلتو علينا بمسلسلات تركيه ولهنود ولحموضيه ديال مسلسلات لمغربيه التي أصبحت تستنرف ملاير دراهم كدعم كيف للممثل اربي او عربي يتقاضا في كل مسلسل 5مليون سنتم ولممتبات لمغربيات عن كل عمل من 10مليون ال 30مليون سنتم من ضهر شعب دابا ولين كنشوف أموال شعب تفرق حسب زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه ولي يصفق لحزب لبجدي ينال رضا وتعويضات ومنح ودعم لناخد صحفي تلفزيون أتم 1 تعريض عن سكن 5000درهم تعويض عن تنقل من ال 3000درهم ديبلاصمات فوق الاجره ومتيازات أخرى لافرق بين مهرج برلمني َوزير وعيشقاتهم يستنزفون أموال شعب في عز ازمه تمر منه لبلاد والعباد اقسم بالله ان جاري قطعو عليه ضو والما عامل بمقهى برباط بسسب إغلاق الحجر صحي أصبح بطالي 8اسهر عندو زوجه مريضه بعضال 2ولدات زوينين مربين ماشا الله عليهم لبارح طلب الخبز باش يكلوه حرفي بكيت في بلاصتو لم وصل اليه عامل ميارم مهني وطالب معاشو في زمن افلس، حزب وحكومه في تأريخ المغرب هوما ترفحو تعويضات متيازات أجور خياليه تقاعد وشعب يعاني انثقمو منو
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4 - Ayoub الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:21
قناة فريييدة......ياسلام راها ولات لطيفة وخديجة وسعيدة ووووووو.....عندكم الصح فريدة فلهزان دلبوط والشيخات ديال الحلاقي.....مشات ايام دوزيم مع المرحومة مليكة ملاك في برنامجها "في الواجهة"...تيارات عبد الصمد بن شريف." المجلة الرياضية".نقل مباريات العصبة الاوروبية والكالشيو.....!!!!؟
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5 - العريشي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:25
لا أخبار و تحاليل وطنية و عالمية لا برامج ثقافية أو بالأحرى الثقافة عندهم تنحصر في الشيخات حشاكم مسلسلات تركية ومكسيكية المصيبة هذه القنات مدعمة مند تأسيسها يعني تنهب المال العام لو عملنا إستفتاء أغلبية المغاربة سيقولون كفى نهب يجب بيع القنات أو تركها للإفلاس
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6 - Bravo maroc الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:27
ماقال والو على ساميني واش شراو الجزء الأخير
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7 - عزيز الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:30
السيد يتكلم عن مبالغ بالملايين لا نستفيد نحن من هذه الارقام بل هي لجييوبكم فقط
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8 - Hamza الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:32
لا تبارك الله فريدة نيت فريدة ونص
صدق مثل الزين يحشم على زينو والخايب الى هداه الله
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9 - Testyro الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:34
انها مهزلة. قناة الرداءة والرذيلة.
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10 - Bihi الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:42
ربما الأفضل ارجاعها للخواص لان الدولة ليس في مقدورها زيادة التمويل خصوصا وان برامج القناة دون المستوى جل ما تقدم موجه لفئة معينة من المشاهدين لجلب المزيد من الاشهار في غياب البرامج الثتقيفية والسياسية والاجتماعية الهادفةو في غياب احترام ذوق مختلف المشاهدين وتنويع البرامج حتى قبل أن تدخل في الازمة فسياستها واضحة
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11 - ريان ميار الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:49
ماذا تقدم لنا القناة الثانية؟ لا برامج هاذفة لا أفلام دينية، تاريخية لا برامج الأطفال،كلما فيها أفلام يستحيي المتفرج أن يشاهدها مع عائلته
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12 - ملاحظ مغربي، الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:53
مادامت القناة الثانية 2M هي الاكثر مشاهدة عند المشاهد والجمهور المغربي منذ نشاتها سنة 1989 الى يومنا هدا ستبقى بالطبع تتلقى الدعم والاهتمام من طرف الدولة الى ابد الابدين،،
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13 - ba3boule الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:54
مفهمناش هاد فريدة من نوعها. زعما السيد كيهضر علا bbc مثلا. اودي لا محتوى لا احترام. الناس كتموت و هما دايرين الشيخات و الشطيح و الرديح و المسلسلات التركية الرخيصة فالتمن بالطبع كاين انتاجات دات قيمة و لكن لن تراها ابدا في هاته القناة التافهة بحال مسلسل ارطغرل او السلطان عبد الحميد. قتلو الناس بديك الترجمة العوجة. شي ناس ولا يحسابلهم الاتراك كيهضرو بالدارجة المغربية فتركيا
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14 - مواطن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:55
ياخسارة كانت فالثمانينات قناة عالمية رغم انها كانت مشفرة وغالية الثمن على المواطنين البسطاء . سبحان الله لما ازدادت مداخيلها من فواتير الماء والكهرباء اصبحت تنتج السخافة وتقدم البرامج الهابطة وتستضيف النكرات والفاشلين . هذه القناة المغاربة كرهوها بسبب منشطيها وبرامجها التي لا ترقى بذوقنا كمغاربة ولا بثقافتنا كأمة تحمل على عاتقها ثرات ألف سنة من الحضارة . بقى ليكم غير تورتوها لرشيد شو . بحال يلا مكاين غير هو فالمغرب .
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15 - تالتل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:56
قناة فريدة في نشر الباحية............................
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16 - Brikiui الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:57
أتفق تماما مع الأخ مراد انا بدوري و عائلتي كذلك لا نشاهد التفاهات التي تقدم هذه القنوات مع العلم انها تقتات من جيوب الضعفاء. أتمنى أن تغلق وتستثمر الأموال التي تصرف عليها في بناء المستشفيات التي نحن بحاجة ماسة اليها.
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17 - علال الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:57
منذ٢٠١٠ لم أشاهد القنوات المغربية قمة الرداءة والانحطاط والتفاهة متل رشيد شو الشطيح والرديح
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18 - محمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 23:59
قناة لا تسمن ولا تغني من جوع ، وحتى مديرها وطاقمها نسو أننا في سنة 2020 وأنا اابرامج التي تبث لا يتابعهم الا الأميين (الجاهلين) أما المغاربة لي عارفين حقيقة هذه القناة وهدفها شحال هذي مكيتفرجوش فيها ، والحل هو حلها وكل واحد إذوف شغلو أو على الدولة طلق قنوات خاصة باش تشوف نسبة المشاهدة فسن غا تكون ... تلي ماروك و ميدي1 خير دليل
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19 - fahd الخميس 12 نونبر 2020 - 00:04
والله مثل هده القناة يجب ان تغلق ابوابها ويدفن اسمها في مقبرة لا يعرف اثرها احد، مثل هده الاموال التي تصرف على هده القناة ولا تنتج إلا الويل والذل وهده الاموال اموال الشعب ويجب ان يستفيد منها الشعب، هدا هو الريع يطلبون الاموال والمغرب والمغاربة والعالم في ازمة مالية خانقة، والله يعطينا وجوهكم نطلبو بيه وباز ليكم
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20 - اموال الاشهار تكفي وزيادة الخميس 12 نونبر 2020 - 00:07
اذا قناة 2M اكثر قناة وطنية تستقطب الاشهار نظرا لان لها متابعين كثر في المغرب وبسبب دلك تدخل لميزانيتها ملايين الدراهم فلمادا ياترى لازالت تطمع في الدعم من الدولة،،،؟!
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21 - ريفي في البرازيل الخميس 12 نونبر 2020 - 00:09
تحويل هذه ( التابعة الملعونة ) إلى قناة سياحية بالإنجليزية للتعريف بالمغرب ومآثره و طبيعته الساحرة وشمسه الذهبية....سيجعل هذا البلد قبلة للسياح و يحرك الإقتصاد و يقضي على الفقر في المغرب...

80 مليون سائح يزورون الجارة الشمالية لرؤية المآثر التاريخية التى خلفها المغاربة هناك .
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22 - Younes الخميس 12 نونبر 2020 - 00:11
أمقت هذه القناة، لا أطيقها، خلقت للمتخلفين الذين للأسف كثر جدا...
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23 - العربي الخميس 12 نونبر 2020 - 00:13
سدو ديك القناة و سيرو غردو فشيً بخلاصة اخرى
قناة تفيد الاخلاق النبيلة و تشجع على الانحلال الاخلاقي و الطهارة و المثلية و غيرها من الرذائل
سدوا و طرقوا الباب و بالماء و الشطابا حتى لقاع البحر ان شاء الله
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24 - احمد الحمومي الخميس 12 نونبر 2020 - 00:18
ازهى فترات القناة كانت في عهد الاستاذ الصايل حيث البرامج الحوارية والثقافية التي تنمي القدرة على التحليل والسينما الراقية التي تنمي الذوق والروبورطاجات ذات المستوى العالي مع صحفيين نفتخر بهم. عندما رحل الصايل حلت الرداءة والتفاهة من مسلسلات تركية فارغة وبرامج حوارية يستدعى لها نقارو الخشب والطبالة. كفى يا سليم لقد دمرت جيلا بكامله. ارحل غير مأسوف عليك.
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25 - يوسوف من طنجة الخميس 12 نونبر 2020 - 00:26
قنات فاشلة بكل المعايير، همها الوحيد هو نسبة المشاهدة لأنها قنات تلفزيون تعيش من مداخيل الإشهار لا من إنتاجها الاعلامي فهي بدالك قنات تجارية محضة تعول على زبناء من مستوى مسلسلات تركية هزيلة وانتاجات داخلية لا تبتعد عن منحى القنات. لكن الانترنيت جاء ليبعتر أوراق الإعلام الفاشل.
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