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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة"

رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة"

رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:00

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن رشيد الحموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قال إن هناك عملية اتجار تقع في مادة الأوكسجين.

وتساءل النائب إن كانت هناك لوبيات تتحكم في سوق هذه المادة تمنع توفرها بالمستشفيات للاستمرار في الاتجار بها وتحقيق الربح، وهو ما يجب أن يتوقف، خاصة أن هناك أشخاصا توفوا بسبب نقص المادة، كما قال إن هناك 3 أو 4 شركات تحتكر سوق الأوكسجين، تبيع الهواء للمغاربة، ومنهم من توفي بسبب نقص هذه المادة كما وقع بمدينة طنجة، مؤكدا ضرورة تدخل وزارة الصحة لإيقاف استنزاف مالية الدولة، وحماية صحة المواطنين.

وأوضح النائب البرلماني، في تصريح لـ"المساء"، على هامش مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس النواب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا الموضوع مهم، ويجب العمل على حل الخلل، لاسيما بعد أنه أودى بحياة بعض المغاربة، الذين ماتوا بسبب غياب الأوكسجين أو نقصه، لذلك يجب تفادي هذا الأمر، وإيقاف بيع الهواء للمغاربة.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن الحكومة تتجه إلى تشديد الرقابة على مسار التمويل الأجنبي للجمعيات، إذ أعلن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020، إلى غاية أكتوبر من السنة نفسها، بلغ أكثر من 31 مليار سنتيم.

المسؤول الحكومي ذاته أضاف أن مصالح الأمانة العامة تلقت، خلال الفترة الزمنية المذكورة، ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية، منها 36 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، يفيد بتلقي مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم.

كما شدد الحجوي على ضرورة مراجعة الأحكام المؤطرة لمسطرة تلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية.

وكتبت "المساء"، أيضا، أن 80 في المائة من المغاربة مستهدفون بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، 5 ملايين منهم سيتم تلقيحهم ابتداء من دجنبر المقبل بـ 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، الذي تطوره شركة "سينوفارم"، والذي شارك المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية. وهؤلاء الـ 5 ملايين هم الأشخاص الموجودون في الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة والأمن والسلطات العمومية والتعليم والفئات الهشة.

وتعليقا على الموضوع قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم السياسية، إن هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين والإمارات والأرجنتين، وسيمكن من حماية المواطنين من فيروس كورونا، خاصة على مستوى التقليل من الحالات الخطيرة والوفيات، والسماح بعودة الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية، والقضاء على الوباء.

وأضاف حمضي أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية من حيث عدد الوفيات، حتى مع الشروع في التلقيح في دجنبر.

وأشار المنبر ذاته إلى متابعة ناشط حقوقي بتهمتي الإهانة والتشهير، ويتعلق الأمر بأحمد زهير، الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي سيمثل يوم 12 نونبر الجاري في جلسة محاكمة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

"الأحداث المغربية" ورد بها أن من المنتظر أن تتواصل الشركة المنتجة للقاح الصيني، الذي سيتم اعتماده في برنامج التلقيح ضد كورونا، كمرحلة أولية قبل نهاية الشهر الجاري، مع المختبر الوطني لمراقبة الأدوية بالمغرب، من أجل تقييم اللقاح المعني تحت إشراف اللجنة المكلفة بتتبع مسار الدراسات السريرية، إذ تدخل هذه المرحلة ضمن التزام وزارة الصحة بضمان ولوج المواطن المغربي إلى الأدوية والمواد الصحية ذات الجودة.

ووفق المنبر ذاته فإن اللقاح تم تصنيعه في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة للمختبرات الصينية المملوكة لجمهورية الصين الشعبية، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض، أي إنه لقاح معطل، وهي طريقة تقليدية للتلقيح باستخدام الفيروس المميت، الذي لا يمكن أن يتكاثر في الخلايا البشرية لتحفيز الاستجابة المناعية.

وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن الوضعية الوبائية بإقليم العرائش أضحت جد مقلقة، خاصة بعد إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بطبيبين بالمستشفى الإقليمي للا مريم، مباشرة بعد إجرائهما عملية جراحية لشخص مصاب بالفيروس، وهما طبيب العظام وطبيب الإنعاش، وطبيب آخر بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير.

وتطرقت "الأحداث المغربية" لإطلاق اسم ثريا جبران على مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديونة، وفق ما كشفه عزيز بويدية، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديونة، وذلك اعترافا وامتنانا للراحلة بما قدمته للساحة الفنية كفنانة، أو مشرفة على تدبير الشأن الثقافي والفني خلال تقلدها المنصب الوزاري.

وفي اتصال مع الجريدة أفاد المدير الإقليمي بأن مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديونة ستفتتح يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، مشيرا إلى أن المشروع هو ثمرة شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية والسلطات الإقليمية والسلطات الإقليمية لمديونة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما سيشكل فضاء للإبداع الفني والأدبي.

ومع المنبر الورقي ذاته، الذي أورد أن المغاربة في بلجيكا يتعرضون أكثر من غيرهم من الجنسيات الأخرى للعنصرية والتمييز العرقي بشكل ملحوظ، خاصة عند البحث عن عمل أو سكن، وفق دراسة أجرتها الجامعة الحرة في بروكسيل.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن مشكلة التمييز تتركز بشكل خاص في مدينتي "مونس" و"ونامور"، وبدرجة أقل في "شارلروا" و"لييج"، على عكس العاصمة بروكسيل وفلاندر.

أما "أخبار اليوم" فكتبت، نسبة إلى مصادر متطابقة، أن الجيشين المغربي والموريتاني يراقبان التصعيد في الكركرات، وأن الأجواء مازالت متوترة في المنطقة، لأن الوضع متأزم، والشعب الموريتاني يخرج للمرة الأولى عن حياده في مشكل الصحراء.

وعبر مصدر موريتاني للجريدة عن الغضب من الوضع، قائلا: "إنه وبكل وضوح الإخوة في البوليساريو تخطوا كل الحدود الحمراء، ويتحملون تبعات تصرفاتهم الطائشة"، متسائلا: "كيف يمكن أن تغلق معبرا دوليا يرتبط بأرزاق البلاد والعباد"

وأفادت "أخبار اليوم"، كذلك، بأنه من المقرر إحضار المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة "واحة سيدي ابراهيم" مولاي عبد الرحيم الكامل، يوم 25 نونبر الجاري، من سجن الأوداية، لمحاكمته حضوريا في ملفين اثنين أمام هيئتين قضائيتين مختلفتين باستئنافية مراكش، أحدهما يتابع فيه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بجنايتي تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، كما يتابع معه فيه متهمان آخران في حالة سراح، بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن مقاولتين كانتا تتوليان إنجاز أشغال بالجماعة التي كان المتهم الأول يرأس مجلسها منذ سنة 2009.

الختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، طالب بإجراء التحاليل المخبرية وبشكل فوري لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح الموبوءة بمحاكم وجدة، والعودة إلى اعتماد العمل بنظام فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل، بكل ما يقتضيه من إغلاق للمكاتب والشعب، باستثناء تلك المتعلقة بالآجال والاعتقال وشعب التقديم وأقسام التحقيق، حتى يتسنى عزل المخالطين الحاملين لفيروس كورونا، قبل ظهور نتائج التحاليل، إلى جانب تعقيم المكاتب والأروقة الموبوءة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كازا سطات مكناس الرباط الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:21
حبدا لو تما إغلاق أو فرض غرامات مالية كبيرة كعقوبة في حق هؤلاء الشركات وأصحابها
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2 - سعيد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:22
و الله من نهار شدت العدالة و التنمية الحكومة و لبلاد لور لور
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12
3 - مواطنة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:22
اودي حكومة البيجيدي وكورونا وحنا غارقين فالمصايب مني جات هاد الجايحة والبيجيدي كتغرغ فينا حتى مصبنا مزال نوقفو الله اعطيهم الغراق
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7
4 - sana الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:22
ان سياساتكم في جميع المجالات كلها تسير في الاتجاه المعاكس لطموحاتنا و أصبحت تنغص حياتنا ... المناصب والتعويضات والتقاعد المريح هذا كل ما تنشدونه....
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5 - samir الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:22
البيجيدي خرجتو علينا البلاد لور لور بسبابكم او بسبابكم تسيركم الفاشل
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6
6 - احمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:23
مكاين ليخرج على هاذ البلاد قد البيجيدي كرفسو لوقت
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7 - salma الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:23
وزير الصحة فاشل وحكومة العثماني فاشلة والله اغبر ليكم الشقف لا العثماني لا ايت طالب
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8 - ahmed الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:23
حزب العدالة و التنمية حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة رغم انها هي التي اوصلته لمبتغاه
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9 - amal الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:23
قطاع الصحة في المغرب واكل العصى مسكين بسباب وزير الصحة الفاشل الله ياخد فيك الحق
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10 - oussama الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:24
البعض يقول أنه لم يبقى سوى الأكسجين ليبيعونه لنا وهو لا يعلم أنه مجال كبير يدر على اللوبيات أموالا لا يستطيع أحد أن يستوعبها بعقله.
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11 - Mouna الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:24
باراكا.. ( البيجدي ) خليو عليكم الناس اللي بغاو اخدمو فالتيقار.. الا مقدرتوش على شي حاجة قدموا استقالتكم.
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12 - سليم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:24
مغاربة عياو من البيجيد والتسير ديالهم ها انتم كنشوفو ابتسير العشوائي لوزير الصحة فين وصلنا
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13 - 3adil الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:24
حزب العدالة والتنمية حزب بدون مصداقية ، حزب الوعود الزائفة ، جميع المشاكل تحلها على كاهل المواطن البسيط . مغاربة 2021ليسوا مغاربة 1921
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14 - محمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:24
حزب المصباح اطفئ نور و حلم المغاربة و اليوم يريد أن يخنقهم في المستشفيات
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15 - مروان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:25
كيفما غرقتو البلاد فالويلات مني بديتو حكومة الذل معمرنا مشفنا شي وزير فاشل كلع وزراء البيجيدي فاشلين كلهم
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16 - asmai الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:25
لاحول ولاقوة الا بالله ماهي حصيلة حزبكم ياعدالة وياتنمية ليس لكم حصيلة تذكر منذ ان تقلدتم التسيير في الحكومة لا شيء سوى ارتفاع ضغط الدم الذي اصبح اغلبية المواطنين يعانون منه يوميا .اتقوا الله في هذا الشعب لقد فقدنا الثقة فيكم
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17 - zahranouri الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:25
نااس كتمووت و السيهم خالد ايت طالب مكااينش فهاد العالم وزير فااشل
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18 - عماد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:25
بلادنا طاحت بين يد البيجيدي و هوما اغرقوها لك الله يا وطني
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19 - مديع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:26
كيفشا بغيتو وزير فاشل تابع لمنظومة فاشل لحزب فاشل بغيتوه اطور من قطاع الصحة لهو كلشي فهاد البلاد اودي سلمت المناصب لغير اهلها
#وداعا_بيجيدي الصحة تحتضر
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20 - hassan الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:26
غا لي سخن عليه راسو يقوليك انا وزير... خالد ايت طالب بسبابك قطاع الصحة غادي الهاوية
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21 - سهيل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:27
للأسف الشديد لازال حزب العدالة و التنمية يعرقل
القرارات التي ستخدم الوطن و المواطن
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22 - rania الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:27
خالد أيت الطالب وزير فاشل بدون مستوى خرج على صحة المغاربة
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23 - samiasaadoune الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:27
البيجيدي و ما ادراك ما البيجيدي الله ياخد فيكم الحق فوقااش غير يجي نهاار لي تهزو قشكم و تمشيو بلارجعه إن شاء الله
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24 - هشام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:27
بكل صراحة حزب العدالة و التنمية لم يقدم و لن يقدم اية اضافة لبلادنا
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25 - hanan الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:27
باركة من استحمار الشعب الله يرحم الولدين البيجيدي خرجتو علينا او على بلادنا اتريكة النفاق الله ياخد فيكم الحق
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26 - ثورية الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:28
وزير ناعس على ودينه وكيحسب فعدد الوفايات والمصابين بلا ضمير لا معدات لاسبيطارات كيف الناس
دعوة مظلومة بغيت ربي اياخد فيك الحق اودا اوطالب انت وديك الحكومة دالعثماني وداك الحزب الظالم ديالكم
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27 - علي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:28
يوم بعد يوم و قرار بعد قرار حزب العدالة و التنمية يتث انه حزب سياسي فاشل و افكاره محدودة
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28 - كمال الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:28
حزب العدالة و التنمية حزب اتبث فاشله في طريقة التعامل مع القرارات التي تصب في مصلحة البلاد
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29 - نعيمة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:28
وزير الصحة و سياسة العثماني هما لي خرجو علينا وعلى صحة المغاربة الله ياخد فيكم الحق
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30 - سعاد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:29
حكومة مريضة وحزب مريض حاط لينا فاشلين كيسيرو البلاد وقطاع الصحة كيسيرو اكبر دمدومة على وجه الكرة الارضية كون ماشي جلالة الملك كورحنا غارقين اكثر من هاكا الله احفظو ولكن وصلات ساعتكم
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31 - hafssa الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:29
واش معقول ان ميزانية الصحة في المغرب من اضعف الميزانيات؟؟؟ راه كورونا عرات على كلشي.... وزير الصحة غي بالفم قطاع الصحة غادي لور لور
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32 - nadiatinhilal الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:29
يمكن أن تبدل أو تحول الجبال و من المستحيل أن تبدل و تغيير طبع البشر حكومة البيجيدي اشخاص عديمين الضمير و ضعيفين الادراك لا حول ولا قوة الا بالله
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33 - سمبرة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:30
على أساس أن البرلماني لا يستنزف ميزانية الدولة. نكتة هادي، ها الطابليت ها المازوت ها الفنادق ها السفريات إلى الخارج....
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34 - عبد الحميد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:30
كل ما ألت اليه بلادنا فهو بسبب سوء التدبير و التسيير من قبل حزب البيجيدي
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35 - kamal الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:30
السبب دائما يرجع الى سباسة التجار الدين و القطاع الصحة لي لا علاقة في المغرب الله يشوف من حلنا
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36 - simo الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:30
المغرب غادي الهاوية او هما محاضرينش فهذا العالم لا حياة لي من تنادي خرجتو على بلانا ا البيجيدي
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37 - ملاحظة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:31
وزارة الصحة ناعسة على ودنيها علاش هي كيهكها شكون مات ولا شكون حيا وا راه انتم لكتصوتو على هاد القناطح انتم لبغيتهم سركم
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38 - soufian الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:31
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم حزب الباجدة باركة من الاستهزاء بالشعب بسبابكوم البلاد غادة فالخسران
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39 - شخص مر من هنا الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:32
هاد الشركات راهم هم اللي طالقين الإشاعة اديال اللقاح ما خدامش باش ايبيعوا الهواء والدواء والتحاليل .حتا الارقام اللي كيعطيوها مبالغ فيها ماكاين غير السمسارة والبيع والشراء.
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40 - كريمة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:32
افشل وزير شفتو فحياتي بدون مستوى لا صحة لا نظام فوظة الفوظة لي كنشوف في هذا القطاع
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41 - aicha الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:32
حزب العدالة او التنمية إستغلو الظرفية باش يلعبو ب شعب كيف بغاو ايلا كانو عندكم شي حسابات سيرو صفيوهم في تيساع ماشي على ضهر الشعب
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42 - رشدي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:32
صافي خاص فاش وصلت القضية بحال هكا خاص حزب العدالة و التنمية احط سورت و امشي بحالو حيت ما حدهم باقين فالحكومة لبلاد غادي تبقا غادي لور لور
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43 - HASSAN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:32
الشيئ الوحيد الذي لم يفكر فيه المغاربة هو بيع الهواء او الاكسجين . وها نحن اصبحنا نلاحظ اللوبيات وهي معروفة تحتكر حتى الهواء طمعا في الربح السريع على حساب ارواح المواطن
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44 - زرويل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:33
وزير فاشل معندو لا استراتيجية لا خطط لا والو بسبابو الان كنشوفو عدد كبير من الوفايات كلهم بسبب اللهمال ديال سي الوزير الله اياخد فيه الحق ابقاو دنوب عليك حتى تموت قبح الله سعيك
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45 - abde الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:33
المغاربة تاقو فيكم ا الباجدة او صوتو عليكم باش تزيدو ب البلاد القدام او تحسنو المعيشة او نتوما عاد ما زدتو غرقتوتا او خرجتو علينا
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46 - zoubidaamhzoune الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:34
أصبحت صورة البيجيدي صورة مشوهة و أصبح ملائكته شياطين في نضر الشعب بل اصبح وكرا للمنافقين و الفاسيدين و الضالمين ، مادا فعل البيجيدي لمرضى الوباء ؟ لا حول ولا قوة الا بالله
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47 - احلام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:34
في هذه الازمة اين انتم ايها البيجيدي ومذا قدمتم للشعبكم لتجاوز هذا الوباء
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48 - احلام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:34
في هذه الازمة اين انتم ايها البيجيدي ومذا قدمتم للشعبكم لتجاوز هذا الوباء
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49 - ام الياس الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:35
وزارة الصحة ابانت عن فشل دريع في هذه الأزمة الصحية
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50 - العسري الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:35
العدالة و التنمية مكانتش فالمستوى حكومة فاشلة
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51 - [email protected] الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:36
الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية... لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط
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52 - احمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:36
ممهو دور وزير الصحة في توفير هده المادة راه الوباء هدا ماشي لعب وزير فاشل بكل المقايس
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53 - امل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:36
لابد من تشبيب الحياة السياسية بالكفاءات القادرة بالسير بالبلاد الى الامام اما تجار الدين فقد انتهى عهدهم بعد سلسلة من السلبيات تجاه المواطن والاقتصاد الوطني جراء القروض والخوصصة و تحرير المحروقات و الان في القطاع الصحة الله يشوف من حال الشعب
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54 - البشير الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:36
اتمنى ان تتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها بخصوص هذا الموضوع
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55 - mouflihlamia الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:37
الييجيدي اليوم فقد طهرانيته وانتهى دور برنامجه المبني على الاستعطاف الديني لم تعد لغة المظلومية لها دور في كسب الاصوات والاستقطابات يا تجار الدين
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56 - الوافي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:37
العدالة و التنمية تزيد الطين بلة و تقف حجرة عثرة امام اي تنمية
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57 - كريم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:38
من المسؤول هاد وزير الصحة اش كيدير والو بحالو بحال كاع وزراء العدالة والتنمية خلنهم الله خرجو على البلاد
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58 - khawla الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:38
الله يخد الحق في كل من كان السبب في هذه الازمة و يالاخاص البيجيدي فقدنا الثقة فيكم
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59 - الفيصل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:38
الصحة قطاع حساس خاصنا نكونو كلنا ضد العبثية على هاد القطاع
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60 - احمري الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:40
كلشي على العثماني و ايت الطالب اللي متيتحملوش المسؤولية نتاعهم
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61 - خالص الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:40
فين غادي بنا اسي العثماني الرجوع الله
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62 - ايمان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:40
كل المسؤلية يتحملها الوزير المكلف اشنهو دور ديالو فهادشي ناس كتموت مقادرش على المسؤولية لي على عاتقو
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63 - ابرتهيم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:41
واش زعما معندناش شي حاجة سميتها وزارة الصحة
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64 - laazrknoura الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:41
وزارة الصحة فالهاااوية و السي خالد ايت طالب لا حياة لمن تنااادي
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65 - اشرف الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:41
في مكان شيحاجة خايبة كتلقى البيجدي موراها خرجو على البلاد
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66 - هشام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:43
طبيعت الحال مكاين لمسوق لبغى اموت اموت لان عندنا واحد رئيس الحكومة منافع الوالو وزير الصحة كتار منو اش غنقولو الله معنا
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67 - sourorsafaa الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:43
 لم نشاهد من حكومة العدالة والتنمية سوى مزيدا من النفاق و التصريحات اللامسؤولة والتعنيف غير المبرر وتدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وقهر المواطنين وذلك من اجل كبح أشكالهم النضالية ، لا صحة لا تعليم ... لا حول ولا قوة الا بالله
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68 - Calculateur الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:44
l'oxygene est partagé au maroc entre Air Liquide (francaise), Maghreb Oxygene (Akhennouch) et Oxair (hadj Fahim)
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69 - حنان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:45
الصحة في خبر كان مع هاد البيجدي والوزاراء ديالهم كنرجعو للوراء ماشي كنزيدو القدام هدا ماشي قد المسؤولية
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70 - mariam الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:46
من نهار شدات البيجيدي الساحة و حنا اللور اللور ، هادشي طلع لينا ف راسنا
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71 - ربيع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:47
الله يرحم جميع أموات المسلمين يارب.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (۱) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (۲) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (۳) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (۸) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (۹). 
صدق الله العظيم


يقول الله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}[إبراهيم : 42-43].

آية تهديد ووعيد ولكن ما أعظم ما فيها من شفاء لقلوب المظلومين وتسلية لخواطر المكلومين، فكم ترتاح نفس المظلوم ويهدأ خاطره حينما يسمع هذه الآية ويعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع وأنه سوف يقتص له ممن ظلمه ولو بعد حين.
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72 - ابراهيم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:47
مدام العتماني رىيس الحكومة مزال غادي نشوفو العجب راه ناعس معارف كاع اش كيقع
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73 - halima الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:47
هاد البيجيدي شادا هاد الحكومة بالمقلوب قالت ليك حقة و الواد بغاو يحاربو الفساد و هوما اول المفسدين
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74 - %%%% الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:48
le seul producteur d oxygène au maroc mrs le parlementaire le connait et le connaissons tous c maroc oxygene qui est une filiale du groupe aquoa et qui dit aquoa dit akhenouch . .et cest sans commentaire....
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75 - خديجة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:48
ايت طالب لم يقدم شي كوزير لصحة من الاحسن امشي فحالو ناس كتموت غير من قلت الرعاية الصحية ماشي بكرونا
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76 - salma الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:49
هاد الباجدة مابغاوش يجمعو راسهم و لكن هادي هي الأخيرة ليهم قهرو الشعب
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