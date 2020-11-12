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معهد الإعلام ينظم حفل تأبين لمديره السابق طلال

معهد الإعلام ينظم حفل تأبين لمديره السابق طلال
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 12 نونبر 2020 - 16:15

يحتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، يوم الجمعة 20 نونبر الجاري، حفلا تأبينيا لروح الفقيد محمد طلال، الذي شغل منصب مدير سابق لهذه المؤسسة؛ عرفانا بما قدمه الراحل من خدمات في مجال الصحافة والإعلام واعترافا بالدور النضالي في المشهد السياسي المغربي والذي أكسبه احتراما من لدن مختلف الحساسيات والفاعلين السياسيين.

الحفل التأبيني، الذي استدعي لحضوره عدد من الشخصيات في مجال الإعلام، سيستحضر دور الفقيد محمد طلال في إرساء أسس الصحافة بالمغرب وما قام به في سبيل تكوين العديد من رجال ونساء الإعلام على الصعيدين الوطني والعربي.

وكان الراحل محمد طلال، المدير العام للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء وهو أيضا من المعتقلين السياسيين السابقين ومدير المعهد العالي للصحافة والاتصال بالرباط سابقا، قد توفي بإحدى المصحات الخاصة في شتنبر الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعرف محمد طلال، الذي شغل أستاذا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بكونه من أصدقاء الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، ومحمد بنسعيد آيت إيدر، قيدوم اليساريين المغاربة.

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