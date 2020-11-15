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الأوقاف تنتقد تصريحات المعتصم بشأن "السادسة"

الأوقاف تنتقد تصريحات المعتصم بشأن "السادسة"
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 09:10

تداول كثيرون مقطع "فيديو" من ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع تداعيات الأحداث الأخيرة في فرنسا على المستويين الدولي والمحلي، بمشاركة مجموعة من المتدخلين، من ضمنهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضري المنحل، الذي تناول في مداخلته ما تقدمه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، إذ وصف مضمونها بكونه "بعيدًا عن المذهب المالكي وأقرب إلى الوهابية وخطاب التطرف".

وأفاد مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن ما يدعيه الشخص المذكور "عار عن الصحة، وينطوي على إساءة بالغة لثوابت الأمة المغربية ولنموذجها الوسطي، الذي يرعاه أمير المؤمنين أعزه الله".

وقدم المصدر ذاته في تصريحه للجريدة معطيات عما تقدمه قناة السادسة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ضمن خريطتيهما البرامجية، التي تضم نسبة 40% من تلاوة القرآن؛ فيما تشكل برامج التأطير الديني في مجالات الأسرة والمرأة والطفل 40 % أيضا من الشبكة البرامجية، أما برامج المديح والسماع فتمثل 20%، و"هي كلها ضمن الثوابت المغربية"، وفق تعبيره.

وختم المصدر الذي رفض ذكر اسمه للعموم بأن القناة التلفزية السادسة والإذاعة المذكورة تضمان لجنةً علمية للبرامج يتكون أعضاؤها من المجلس العلمي الأعلى، الذي سبق له في العديد من المناسبات أن قدم وثائق علمية في مناهضة التطرف والإرهاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ATIME الأحد 15 نونبر 2020 - 09:34
هذا الحزب الشيعي المنحل له تاريخ طويل في محاولة التغلغل في الساحة السياسية و تحت عدة غطاءات في الداخل و الخارج في إسبانيا كان يشتغل تحت غطاء جمعية أتيمي المنحلة بعد فضيحة مؤسسها ب.ع و تورط بعض أعضاءها في عمليات مراكش الإرهابية سنة 1994. لكن المخابرات المغربية بحنكتها فككت في كل مرة هذه المخططات فذهب إلى السجن من ارتكب جرائم دموية و تم تهميش المندسين تحت غطاءات أخرى. الغريب أن السلطات الإسبانية كانت تشجعهم و تمول جمعياتهم و ترعاهم تحت غطاء مساعدة المهاجرين.
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