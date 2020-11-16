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الرئيسية | السلطة الرابعة | رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو" في ذمة الله

رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو" في ذمة الله

رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو" في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 23:46

وافت المنية، الاثنين، عبد المجيد العروسي، رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو".

وكان الراحل قد أطلق سنة 2007، إذاعة "كاب راديو"، التي يقع مقرها بطنجة، والتي يغطي بثها جميع مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب.

وتُبث برامج كاب راديو بكل من اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وقد تطلب تأسيس المحطة استثماراً بقيمة 6 ملايين درهم مغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طوم المتكلم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 00:18
رحم الله رئيس اذاعة البوح واحكي لي نحكي لك، اذاعة الشمال التي كثيرا ما عرفتنا على اسرار الناس، تعمده الله برحمته.
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2 - idrissi الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 00:20
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو بواسع مغفرته
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3
3 - خالد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 00:23
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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4 - رضى المكناسي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 00:28
الله يرحمه و يرزقك اهله الصبر والسلوان،
إنا لله و إنا إليه راجعون، البقاء لله.
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