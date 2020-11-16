رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو" في ذمة الله

هسبريس من الرباط

وافت المنية، الاثنين، عبد المجيد العروسي، رئيس مجلس إدارة إذاعة "كاب راديو".

وكان الراحل قد أطلق سنة 2007، إذاعة "كاب راديو"، التي يقع مقرها بطنجة، والتي يغطي بثها جميع مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب.

وتُبث برامج كاب راديو بكل من اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وقد تطلب تأسيس المحطة استثماراً بقيمة 6 ملايين درهم مغربي.