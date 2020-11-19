بحث يتناول الأمازيغية في الإعلام العمومي المغربي

هسبريس من الرباط

صدرت حديثا عن "المجلة الدولية لعلم اجتماع اللغة" مقالة علمية محكمة بعنوان "إحياء اللغة من خلال الإعلام: دراسة حالة الأمازيغية في المغرب"، من إنجاز حسن بلحياح ومحمد مجدوبي ومنى صفوت الباحثين بجامعة محمد الخامس.

وتشخص المقالة واقع اللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية العمومية المغربية، على اعتبار أن الإعلام العمومي يعد أحد المجالات الأساسية لتنزيل السياسة اللغوية في أي بلد، وفي الوقت ذاته مدخلا لتقييمها والحكم على توجهاتها وأهدافها.

وينطلق البحث من دراسة النصوص القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري في المغرب، وعلى رأسها دفاتر تحملات القنوات العمومية، ويرصد تطور مضامينها المتعلقة بالتعدد اللغوي واللغة الأمازيغية في النسخ السابقة لدستور 2011، مقارنا إياها بالصادرة بعد المصادقة على الدستور الجديد، الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.

وتوجه البحث إثر ذلك إلى النظر في مدى تقيد القنوات العمومية بالبنود المخصصة للغة الأمازيغية، من خلال متابعة شبكة برامجها خلال شهر كامل. كما استطلع الباحثون آراء نخبة من المسؤولين والمختصين حول الواقع الذي تعيشه اللغة الأمازيغية في المشهد السمعي البصري بالمغرب.

وخلص البحث إلى أنه في الوقت الذي شهدت اللغة الأمازيغية نقلة نوعية على مستوى القانون الأسمى للبلاد، وتحسنا ملموسا في دفاتر تحملات القنوات العمومية، فإن حضورها في الإعلام التلفزي العمومي ظل بصفة عامة محدودا جدا، وأقل بكثير مما هو منصوص عليه في بنود دفاتر التحملات.

وعزا الباحثون هذا الوضع إلى جملة من العوامل، "من بينها الانتظار وضبابية الرؤية التي تسم موقف صناع القرار، ومحدودية ميزانية هذه القنوات، واختيار القائمين عليها استثمار الموارد المتاحة في البرامج المأمول منها تحقيق مردودية إشهارية كبرى، فضلا عن قلة الموارد البشرية المؤهلة، وضعف الاستثمار الخاص في الإنتاج السمعي البصري الأمازيغي".

وأكد الأستاذ حسن بلحياح أن هذا البحث "يبرز وضعية الهشاشة التي ما زالت تعيشها اللغة الأمازيغية، اللغة الأم لملايين المغاربة، في الإعلام العمومي على غرار باقي المجالات العامة الأخرى، رغم مرور حوالي عقد من الزمن على اعتمادها لغة رسمية للبلاد"، مشيرا إلى أن "الجهود المبذولة لإحياء اللغة الأمازيغية تبقى غير كافية، وهو ما يتطلب وضوحا في الرؤية والأهداف وتقييما فعالا ومنتظما لمدى ترجمتها على أرض الواقع حتى تتمكن الأمازيغية من الازدهار وتكريس مكانتها بين لغات شمال إفريقيا".

من جهته، قال الباحث محمد مجدوبي إن "هذه المقالة تأتي لتساهم في إماطة اللثام عن واقع الأمازيغية في الإعلام التلفزي، الذي لا تخفى مكانته في المجتمع وأهميته في دعم جهود إحياء اللغات المهددة على الصعيد الدولي، ومن بينها الأمازيغية في الحالة المغربية، وكذلك لمواكبة الجهد المبذول على مستوى البحث الأكاديمي في واقع هذه اللغة، الذي يركز عموما على مسألة الاعتراف الدستوري والتعليم العمومي".

تجدر الإشارة إلى أن "المجلة الدولية لعلم اجتماع اللغة"، التي أسسها عالم اللسانيات الشهير جوشوا فيشمان سنة 1974، تعد من أبرز المجلات المحكمة المتخصصة في دراسة القضايا المرتبطة بوضع اللغات، خاصة لغات الأقليات، في المجتمعات المختلفة في العالم.