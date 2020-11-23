محطة "هيت راديو" تَبسط تجليات ريادتها الإذاعية

هسبريس من الرباط

أظهرت نتائج الاستماع الإذاعي الصادرة عن المركز المهني لقياس نسب الاستماع الإذاعي (CIRAD)، للفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر الماضي، أن المغاربة يستمعون إلى المحطات الإذاعية وسط الأسبوع كما في نهاياته.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هيت راديو تؤكد ريادتها على مستوى المستمعين من الشريحة العمرية بين 11 و24 سنة بـ %15.23 من حصة الاستماع، كما تحرص على جذب مستمعين آخرين من جيل الألفية بمواعيد جديدة كتيك توك وستوري اليوم...تم إطلاقها منذ شتنبر الماضي، وذلك في برنامج " On Airمع الطيب" الذي يبث بين الساعة الخامسة عصرا والثامنة مساء".

وأضاف المصدر ذاته أن هيت راديو تحرز تقدما أيضا بين مستمعي الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، بـ80 ألف مستمع يومي إضافي في ثلاثة أشهر.

وأوضح البلاغ ذاته أن "إذاعة هيت راديو تعزز صدارتها على مستوى فئة CSP+، بـ15.10 من حصة الاستماع بالنسبة لـ ABC1، كما استقطبت مستمعين جددا AB منذ فترة الحجر الصحي"، مضيفا أنها "مازالت محافظة على مركزها الأول في المناطق الحضرية بـ25% من نسبة الاستماع المتراكم، كما تعمل دائما على استقطاب مستمعين أكثر في كل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ووجدة".

وتحتفظ إذاعة هيت راديو بمستمعيها خارج الحدود، يضيف البلاغ، "خصوصا مغاربة الخارج المقيمين في أوروبا، حيث يصل متوسط المستمعين إلى 4 ملايين مستمع شهريا يتابعون الإذاعة عبر تطبيقات الهاتف وعبر الويب".

وأشار البلاغ إلى أن "برنامج مومو مورنينغ شو نجح في الحفاظ على مستمعيه واستقطاب آخرين، خصوصا في فئة الشباب النشيط من 24 إلى 34 سنة"، مضيفا أن "مومو ينشّط برنامجه كل صباح من الساعة السابعة صباحا إلى حدود منتصف النهار، من أجل مرافقة المستمعين في جو من الترفيه والإخبار وفتح النقاش حول أهم مواضيع الساعة".

وورد ضمن البلاغ أن "غيثة العلمي، وهي طبيبة ومحللة نفسية، تقدم مواكبة نفسية يومية من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة ليلا، حيث تعمل على مناقشة مجموعة من المواضيع المختلفة والمرتبطة بأسئلة المستمعين، كالعلاقة الزوجية، وتربية الأطفال، والإدمان، وغيرها، بهدف الاستماع الفعال وتقديم المشورة المناسبة".