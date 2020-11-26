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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: أول تلقيح ضد "كورونا" بالمغرب يوم 4 دجنبر

رصيف الصحافة: أول تلقيح ضد "كورونا" بالمغرب يوم 4 دجنبر

رصيف الصحافة: أول تلقيح ضد "كورونا" بالمغرب يوم 4 دجنبر
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 22:00

قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من "الأحداث المغربية" التي ورد بها أنه تم الاتفاق مبدئيا بين المختبرات الخاصة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي "أنام" على اعتماد تعريفة جديدة خاصة باختبارات الكشف عن "كوفيد 19" بتقنية "بي سي إر"؛ وذلك بغية استفادة أكبر شريحة من المواطنين من هاته الاختبارات المهمة حتى يمكن تحديد الأشخاص المصابين بالفيروس من غيرهم.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن التعريفة أصبحت محددة في 450 درهما عوض 700 درهم بالمختبرات الخاصة، وبالمراكز الاستشفائية الجامعية بـ360 درهما عوض 500 درهم، و300 درهم مقابل 500 درهم بالمستشفيات العمومية، وستعوض تلك التعريفة من طرف الصناديق والتعاضديات وشركات التأمين. أما تعريفة المناعة فمحددة بين 100 و200 عوض 300 درهم، أما بالمختبرات العمومية فهي مجانية.

ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن أول تلقيح بالمغرب سيكون يوم 4 دجنبر المقبل بمختلف المستشفيات العمومية والمستوصفات والمستشفيات الميدانية (2889 نقطة)، بمختلف مناطق المغرب، مدنها وقراها.

ومن المنتظر أن يتجند لعملية التطعيم هاته الأطباء والممرضون والأطباء الداخليون للقيام بحوالي 200 ألف تطعيم في اليوم، أي بمعدل 200 تلقيح لكل عامل بالصحة، ليعاد التلقيح مرة ثانية بعد 21 يوما أي في الأسبوع الرابع من دجنبر المقبل، وهكذا بالنسبة للأربع مراحل على مدى 12 أسبوعا ما عدا يوم الأحد، أي ثلاثة أشهر.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن سياسة التلقيح الجماعي، التي يتبناها المغرب في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19" في البلاد، تتوخى إنتاج مناعة تجاه الفيروس وإكساب المجتمع ككل مناعة القطيع، أي أن العامل المؤدي إلى المرض سيجد صعوبة في الانتشار.

وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، كشف أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني في سنة 2021 ستعرف زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بحيث سيبلغ الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة 47.4 مليارات درهم مقابل 45.4 مليارات درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها مليارا درهم.

وفي خبر آخر، تطرقت الورقية ذاتها إلى الانتهاء من التحقيق التفصيلي في قضية الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، بعد الاستماع تفصيليا إلى زميله الصحافي عماد استيتو في جريدة "لو ديسك" والذي التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق تحويله من مصرح محضر وشاهد إلى متهم في الملف ومتابعته بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب.

في الصدد ذاته أوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن جلسة الاستماع إلى عماد استيتو تميزت بثبات هذا الأخير، وأن قاضي التحقيق هو من سيقرر في طلب النيابة العامة اعتبار عماد متهما أو شاهدا، إثر انتهاء التحقيق في الملف، مشيرا إلى أن الدفاع متشبث بإبراز براءة عمر وعماد من التهم المنسوبة إليهما.

"المساء" التي نشرت أن رسوما مالية مشبوهة تحاصر أموات فيروس كورونا بالمقابر، إذ دعت فعاليات جمعوية بالعاصمة الرباط إلى فتح تحقيق في مصير الرسوم الباهظة التي تفرض من طرف المقابر على الأسر مقابل دفن موتى فيروس "كورونا".

المصادر ذاتها أوردت أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى حدود 1000 درهم، يتم إجبار أهل الميت على دفعها قبل السماح بولوج سيارة الإسعاف إلى المقبرة، دون تسليم أي وصل بذلك؛ وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة الجهة التي تستفيد من هذه الأموال التي أصبحت تثقل كاهل الأسر الفقيرة.

وأضاف الخبر أن الأمر لا يتوقف عند المبالغ الواجب دفعها للدفن، بل يمتد إلى ثمن الصندوق الخشبي الذي يوضع فيه الجثمان، والمحدد في 500 درهم، إضافة إلى مبالغ مالية متفرقة ترفع الفاتورة النهائية لعملية الدفن إلى حوالي 2200 درهم، الأمر الذي يجعل بعض الأسر الفقيرة في ورطة.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن التحقيقات، التي أجرتها لجنة مراقبة القطاع الصحي الخاص، كشفت وجود تلاعبات في التعريفة المرجعية لأسعار العلاجات بالقطاع الخاص، والاتجار بصحة مرضى "كوفيد 19"، تم على إثرها توقيف العمل بالاتفاقيات في حق ثلاث مصحات مع إلزامها بإرجاع المبالغ المحصل عليها إلى المتضررين.

وأشارت "المساء"، أيضا، إلى تحرير مذكرات بحث وطنية في حق بارونات مخدرات، حوّلوا وجهتهم من تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط نحو أوروبا إلى تهريبها نحو دول إفريقية بعد تخزينها بمستودعات بضواحي البيضاء. وحسب المنبر ذاتها، فإن التحقيقات قادت إلى مداهمة مستودعات عشوائية بضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد اعترافات أفراد شبكة دولية، وحجز كميات كبيرة من مخدر الشيرا كانت بصدد التهريب إلى نيجيريا من ميناء البيضاء.

المنبر الإعلامي نفسه ذكر أن الشبكة المغربية للحق في الصحة كشفت وجود محاباة سياسية وانتخابية ومالية في إبرام اتفاقية قيمتها 1.42 مليار درهم، بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والجهة الترابية، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفيات بالجهة، على الرغم من وجود عرض صحي جيد بها، مقارنة بجهات ومدن أخرى لا تتوفر حتى على مستشفى واحد في خرق واضح لمجموعة من القوانين.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فنشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة أدانت ثلاثة متهمين شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين وأختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، وامتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية.

ووفق الجريدة ذاتها، فقد حكمت المحكمة على المتهمين بعشرين سنة لكل واحد منهم، فيما لا يزال متهمون آخرون قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء أدين بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة.

نختم رصيف صحافة الجمعة من "بيان اليوم" التي كتبت أن جهة الداخلة واد الذهب تعيش، منذ سنوات، على وقع إقلاع اقتصادي كبير ومتسارع، حيث عرفت إحداث العديد من المشاريع الكبرى؛ فيما لا تزال عشرات المشاريع الأخرى في طور التشييد أو الدراسة.

وأشار الخبر ذاته إلى أنه من بين المشاريع الكبرى التي تعرفها الجهة، والتي من المرتقب أن تساهم في تنميتها وتحريك عجلة اقتصادها بشكل كبير، هناك ميناء الداخلة الأطلسي؛ وهو ميناء مهم سيعزز قدرات المنطقة فيما يخص التبادل التجاري مع العمق الإفريقي وباقي الدول، تماشيا مع الإستراتيجية العامة التي ترتكز على توطيد العلاقات والشراكات الاقتصادية جنوب ـ جنوب. وهناك أيضا محطة لوجيستيكية وصناعية ستجهز وتخصص للمشاريع في مجال الصناعات البحرية والصناعات الغذائية، وكذا منصات لوجيستيكية في منطقة بئر كندوز ومنطقة الكركرات، وأيضا مشروع تحلية مياه البحر لسقي خمسة آلاف هكتار كمرحلة أولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حسن الدكالي الخميس 26 نونبر 2020 - 22:06
الحمد لله انني مخدامش فالخاص أو العمومي اللهم لك الحمد

وداك اللقاح غير بالصحة و الراحة

اللهم احفضنا
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8
2 - Moroco الخميس 26 نونبر 2020 - 22:09
في ستينات وسبعينات كان الناس ياخدون لقاح والامور غادية طبيعية اليوم مع كثرة وسائل تواصل أصبح الجميع أطباء وعلماء وصارت الاشاعات تنتشر أكثر من الفيروس نفسه فاتقوا الله ياعباد الله راه الانترنت خطرها جسيم ونصف ما فيها وأكثر مجرد كلام خاوي
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127
3 - إدريس الخميس 26 نونبر 2020 - 22:11
كيف للمغرب ان يضحي بشعبه حتى اليوم العديد من الاخصائيين لم يسلموا بنتيجة اللقاح واغلب المختصين بنسبة كبيرة ستكون اعراض جانبية على المدى البعيد. اذن لماذا هاذ السرعة. في نضري احسن الرجوع إلى ما كنا فيه في مارس. ولو لي 15 يوم حتى ينخفض عدد الاصابات او المقمارة على شيء لم نعلم نتائجه
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-69
4 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:11
اللهم اجعله شفاء وهناء للعباد
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين قضوا نحبهم بهذا الوباء واجعلهم من الشهداء
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65
5 - Abbad الخميس 26 نونبر 2020 - 22:13
طوق النجاة الوحيد لمواجهة الجاءحة
السؤال المحير هل هدا التلقيح سيكون موسمي أم جرعة واحدة كافية!!!
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19
6 - بن محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:16
يارب نسالك العفو والعافية يارب فرج علينا يارب ياكريم
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19
7 - ايت واعش الخميس 26 نونبر 2020 - 22:23
تركيا ستسخدم اللقاح الصيني لتلقيح الشعب ، التلقيح امن لكن بطء العملية هو المشكل وعدم تحديد الثمن ....
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4
8 - rachida الخميس 26 نونبر 2020 - 22:25
السلام عليكم.هههه لم نجد حتى 8 دراهم لشراء الكمامات من الصيدليات فمابالك بهذه الاثمنة الخيالية للتحاليل.والله أنكم تضحكون على الفقير.قاليك ثمن محدد لي يكون في متناول شريحة كبيرة من المواطنين.هذه ثمانية أشهر ونحن عاطلون بسبب هذا المرض اللعين حتى غرقنا في الديون ولم نعد نجد حتى ما نقتات به أو ندفع به ثمن كراء الغرف وليس الشقق التي نسكنها وتريدون منا أن ندفع هذا الثمن في التحاليل.أين لنا بهذا.هل نخرج لي نسرق لي نفوز بهذه التحليلة والمشكل حتى لو خرجنا للسرقة ستجد جيوب المواطنين فارغة بسبب الكارثة والعطالة التي سببتها هذه الجائحة لي معظمهم..عوض أن يراعوا ظروفنا ويطلقوا هذه التحليلات بالمجان وحتى يتسنى لهم هم كذلك التخلص من صداع هذا المرض لي يتفرغوا لاقتصاد البلد يطلبون منا دفع ثمنها.والله مهزلة ما بعدها مهزلة.ماقدك الفقر وفقدان العمل يالعريان نزيدوك ثمن التحليلة
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8
9 - Chirine الخميس 26 نونبر 2020 - 22:26
اللهم اجعل هذا اللقاح فيه خير للبشرية جمعاء
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
اللهم احفظ بلدنا وجميع جنود الخفاء
اللهم ارحم ضعفنا ياقوي ياسميع يامجيب ياقريب ياحي ياقيوم ياذا الجلال والاكرام
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم
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20
10 - nora الخميس 26 نونبر 2020 - 22:28
احسن خبر اسمعناه من مدة الله يحفظ لينا سيدنا لي بيه مفتخرين ديما
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7
11 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:29
الحجر الصحي ربما سيعلن عليه رسميا ادا لم يستجيبوا المغاربه للقاح ٫ اي شخص ادا اراد ان يغادر منزل او دهاب الئ العمل او الاداره لابد ان يصرح بانه استعمل للقاح او يرجع الئ منزله الئ ان تنتهي الحجر الصحي حفاضا علئ سلمته وسلامه عائلته ٫ ادن له الاختيار اما يبقئ في منزل الئ انتهائ الحجرالصحي او للقاح له الاختيار
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6
12 - عصر السرعة والصواريخ الخميس 26 نونبر 2020 - 22:29
ياك العجلة من الشيطان ما لكم على هذه السرعة سنين طويلة وانتم صم بكم عمي لا تبالون بصحتنا وسبحان الله بين عشية وضحاها تغيرتم. والله لأمر يدعو إلى الغرابة صدق من قال بان القضية فيها إن.
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-2
13 - سعيد ناصري سلا الخميس 26 نونبر 2020 - 22:30
نعم. (مروكو) رقم تعلق 2 أصبحت َوسائل تواصل لجتماعي تسرب مغالطات وتحريض من طرف علما ومحليلين وخبراء وخونه نفصالين واوباش َيقراه الجميع ويصدقه لنكن صرحين مبادره الملكيه الذي تجند له أمن ودرك وقوة مساعده ولوقايه مدنيه وسلطات وداخليه واطبا وومرضين أعطت أكلها ولله الحمد. الشكر وحفظ الله ملكنا محمد السادسه والاسره العلويه شريفه مبادرة. ملك المغرب اتخذته عدة دوله عربيه َاسلاميه لتستقر حلات كوفيد 19 مابين 5000او أدنى مقرانه مع دول اربيه َغربيه التي وصلت حالاتهم إلى 80الف في اليوم. اكثر زد عدد لموتى نحن مع تلقيح كرونا الذي تطور وصنع هنا بالمغرب تحت وصايع صينيه والدي لم يعرفه بعض لمغاربه سلعت شنوا فيه مغشوش وفيه المميز باهض ثمن كذالك الادويه وصناعه سيارت والعربات والحفلات دخلو شوفو فين وصلو رغم تعداد سكان عندهم يفوق مليار ام. حن غير 40مليون نصف فينا باغي يعيشبريع وزبونيه لحزبيه ويتخاص وهو ناعس او هي ناعسا في دار قالك هيفين من عدوا كوفيد ومخيفينش من أجره حرام
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7
14 - مواطن من المغرب الخميس 26 نونبر 2020 - 22:30
كل شيء مبهم وغير مفهوم عن التلقيح الذي حسب الجريدة سيمتد ثلاثة أشهر بمعدل مليون 200ألف كل أسبوع. فهل كل هذه اللقاحات ستكون صينية ومن هي الفئة التي ستلقح في الأسبوع الأول...والكثير من الأسئلة التي بقي جوابها لغزا
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5
15 - توكلنا على الله الخميس 26 نونبر 2020 - 22:32
الطريقة الوحيدة لمحاربة الوباء باخذ الفاكسين فنتركه على الله اللهما الفاكسين ولا الأمراض العقلية وهدا مانراه الان من اصحاب الاشاعات اللذين نسو بانهم تلحقو عدة مرات في حياتهم افتح سجلك الطبي وسترى لهدا نصف سكان المغرب أميين
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16 - انسان الخميس 26 نونبر 2020 - 22:32
البرازيل تجري حاليا المرحلة الثالثة للتجارب لهذا اللقاح بالضبط.
و كيف للمغرب ان يبدأ اللقاح حتى قبل انتهاء التجارب في الدول الاخرى.
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17 - سعيد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:33
كان كيحساب ليا نهار يخرج تلقيح غاذي يكن غير مرة واحدة و لكن الي فهمت من الخبر انه التلقيح فيه عدة مراحل تمتد عل ٣ اشهر و ستبتدا من 4 ذجنبر
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18 - عباس الخميس 26 نونبر 2020 - 22:36
داك التلقيح يديروه هما بصحتهم ماباغيين والو منهم غي يخليونا ترانكيل
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2
19 - بلادي المغرب الخميس 26 نونبر 2020 - 22:36
زمان كنا نعملو لقاح بدون كتر الفهامة اليوم مع مواقع التواصل اصبح كل واحد يفهم على راسو واحد يقول هده لعبة واحد يقول تجارة واحد يقول لقاح مضر على الصحة انا بغيت نفهم كفاش هاد ناس عقولهم واش متخصين، وحتى الاكان شخص متتخصص وخرج بكذبة تبعوه الله المستعان
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20 - سعيد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:38
كل الامراض الفيروسية وبعض الامراض البكترية يتم القضاء عليها باللقاح واخطر مرض تم القضاء عليه نهائيا بواسطة اللقاح هو مرض الجدري الذي حصد من الارواح ما حصد ، وبفضل هذا اللقاح اختفى مرض الجدري واصبح من التاريخ ، كثير من امراض الطفولة تم التحكم فيها باللقاحات مثل شلل الاطفال ، الدفتريا ، السعال الديكي ، الحصبة ...الخ ، والآن جاء الدور على كوفيد 19ليتم بإذن الله القضاء عليه او على الاقل التحكم فيه بواسطة اللقاح ، اللقاح الصيني عكس لقاحات شركة فايزر وموديرنا واكسفورد مصنوع بالطريقة التقليدية المتعارف عليها منذ عشرات السنين ولن تكون له اي آثار تضر بالصحة على المدى الطويل
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21 - مراقب الخميس 26 نونبر 2020 - 22:40
اللقاح اليوم سلعة نادرة وطاقته الإنتاجية محدودة لتلبية احتياجات العالم كله، كل مصل يحقق مناعة ويزيد من تحفيز الجهاز المناعي
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3
22 - جواد أبير الخميس 26 نونبر 2020 - 22:44
اللهم كاشف الغم فارج الهم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا برحمت من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك
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23 - rachida الخميس 26 نونبر 2020 - 22:45
السلام عليكم.إلى المعلق إدريس.لا تريد التلقيح.لا تريد أن تضع الكمامة والتباعد كما نصحتنا وزارة الصحة فماذا تريد إذن.تريد الفوضى حتى يصبح المغرب أكبر مصدر للوباء على وجه الارض بسبب رفضنا للتلقيح.لو لم يشتري المغرب اللقاح لتغير تعليقك بمائة وثمانين درجة ولقلت لا تهمه صحة مواطينيه وبأن جميع الدول تهافتت على اللقاح واشترته إلا المغرب ولكن عندما اهتم بصحتك ودفع الملايير في هذا اللقاح من أجل صحتك لم يعجبك الأمر.لي دارتها معكم الدولة وحلات.ووالغريب أنك صدقت الاخصائيين وما أدراك أنهم غير مدفوعين من جهات غير معلومة لكسر شركات الأدوية.ما يقوله الاخصائيون تصدقه وما يفعله بلدك المغرب من أجل مصلحتنا جميعا لا يروقك العجب هذا
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24 - هشام المودن الخميس 26 نونبر 2020 - 22:45
كون غا جربوه فالفئران ياك بحالنا بحالهم
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25 - مقترح اجابي الخميس 26 نونبر 2020 - 22:48
لمدا لا نستغل هدا الفيروس ضد المرتزقة في تندوف . ودالك بنشره بطريقة او باخرى الوباء بين الجردان . ونجعل كيدهم في نحورهم
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26 - مغربي من المغرب الخميس 26 نونبر 2020 - 22:51
من فضلكم غيروا العنوان الي :

أول تلقيح تجريبي ضد "كورونا" بالمغرب يوم 4 دجنبر

راه هذاك لقاح معندوش homologation

راه الصين و باقا مازال كتجرب فيه. سميتو لقاح تجريبي = vaccin candidat

وا بنادم تكايسو على الشعب

لي صحيح يبقى ف دارو
و لي مريض يبقى فدارو و ياخذ دواه

هاكو قراو اش كاتبة منظمة الصحة العالمية في الموقع ديالها :

Plus de 169 vaccins candidats contre la COVID-19 sont en cours de développement, dont 26 en phase d’essai chez l’homme. Dans le cadre de l’Accélérateur ACT, l’OMS travaille en collaboration avec des scientifiques, des entreprises et des organisations mondiales œuvrant dans le domaine de la santé en vue d’accélérer la riposte à la pandémie. Lorsqu’un vaccin sûr et efficace aura été trouvé, le mécanisme COVAX (dirigé par l’OMS, l’Alliance GAVI et la CEPI) sera mis en œuvre pour favoriser un accès et une distribution équitables des vaccins, l’objectif étant de protéger les populations de tous les pays. La priorité sera donnée aux personnes les plus à risque.
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27 - مصطفى الخميس 26 نونبر 2020 - 22:57
الذي أثار إنتباهي هل بوسع الممرض أو الطبيب تطعيم 200 شخصا في اليوم؟ صراحة هذا المعدل سيرهق عمال الصحة و سيتسبب لهم بالإرهاق مع إرتكاب الأخطاء عند التطعيم و الضحية سيكون المواطن في الأخير.
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