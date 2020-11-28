شبكة الصحافيين تنوّه بالتدخل المغرب في الكركرات

هسبريس من الرباط

نوهت الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة، التي يوجد مقرها بلوزان بسويسرا، بالتدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية المغربية في معبر الكركرات، وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الحركة الطبيعية لتنقل الأفراد والسلع والمواد الغذائية بين أوربا وشمال غرب أفريقيا وجنوب الصحراء والساحل الأفريقي.

ودعت الشبكة جميع الأطراف المعنية إلى احترام قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار وقف إطلاق النار الصادر عام 1991، والنأي عن إشعال فتيل الحرب تفاديا لآثارها الوخيمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة .

وأكدت الشبكة أن الإجراءات التي اتخذها المغرب هي تجسيد ملموس لروح التضامن والتعاون بين البلدان الأفريقية، خاصة في ظل أزمة "كوفيد- 19"، مما جعلها تحظى بتنويه عدد كبير من الدول العربية والأفريقية والمنظمات والهيئات الدولية.

ودعت الشبكة الإعلاميين إلى الالتزام بالموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة خلال المتابعة والتغطية الإعلامية للمستجدات الحالية بالمنطقة .