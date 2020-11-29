مجلة إسبانية: دعم دولي واسع لـ"عملية الكركرات‎"

هسبريس من الرباط

أكدت مجلة "أتالايار" الإسبانية أن تدخل القوات المسلحة الملكية لفك الحصار عن معبر الكركرات، الذي يربط المغرب بموريتانيا والذي كانت ميليشيات البوليساريو قد أغلقته في وقت سابق، حظي بدعم دولي واسع.

وقالت المجلة المتخصصة في الشؤون العربية والقضايا المغاربية إن المغرب نجح في الحصول على دعم واسع لتدخله الذي استهدف إعادة فتح معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بعدما استهدفته عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو الانفصالية.

كما أضافت "أتالايار" أن هذه العملية حظيت بدعم وتأييد العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة.

وذكر المنبر أنه جرى توجيه نداء إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل دعم المغرب في جهوده لضمان وتأمين تنقل الأشخاص والبضائع في المنطقة العازلة بالكركرات، وأن هذه الشخصيات عبّرت عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بعد انتهاك المنطقة العازلة من طرف مليشيات البوليساريو المسلحة.

وأشادت المجلة الإسبانية بالطوق الأمني الذي فرضه المغرب، والذي مكّن من إعادة فتح معبر الكركرات الحدودي؛ نقطة العبور الوحيدة بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذي تعبره سنويا أزيد من 4 ملايين طن من السلع والبضائع، وبالتالي فهو يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمنطقة ونقطة وصل إستراتيجية بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.