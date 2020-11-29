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"ندوة هسبريس" تناقش تفاصيل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

"ندوة هسبريس" تناقش تفاصيل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 16:00

بعد انتظار اللقاح لأشهر، تسعى الحكومة عبر حملات تواصلية "مكثفة" إلى إقناع المغاربة بجدوى اللقاح الصيني وفعاليته من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا"، بينما يصر مواطنون كثر على التشكيك في مصداقية الخطاب الرسمي، إذ ينظرون إلى عملية التطعيم برمّتها بنوع من الشك في جدواها.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التّطعيم خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر المقبل، بينما مازال المغاربة يجهلون طريقة تدبير العملية، وما إذا كانت إجبارية أم تبقى اختيارية لمن أراد التّطوع والمشاركة فيها؛ فيما مازال مؤشّر الإصابات يراوح مكانه بتسجيله آلاف الحالات الإيجابية يومياً.

ولم يقتنع مغاربة كثر بجدوى اللقاح الحالي، انسجاما مع تشكيكهم الأولي بشأن وجود فيروس كورونا، ليتجدد هذا الشعور ويكرس نظرية المؤامرة، إذ يشك البعض في وجود شريحة أو تحولات جينية قد يسببها اللقاح بإيعاز من "الدول الكبرى".

ومن الناحية الاقتصادية، مازال مغاربة مستثمرون ومستخدمون ينتظرون نهاية الأزمة الحالية لتعافي أنشطتهم بشكل كلي، خصوصا المرتبطة بالأسواق الدولية من خلال عمليات التصدير والاستيراد التي تضررت بشكل كبير.

ومن المتوقع إنتاج 12 إلى 15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للاتحاد الدولي للصناعات. ويقدر مختصون أن النماذج الحالية ترجح أنه لن تتوافر كمية كافية من اللقاحات لتغطية سكان العالم قبل 2023 أو 2024.

وتعد المختبرات نوعين من اللقاحات؛ بعضها - مثل لقاح فايزر وبايونتيك - يتطلب درجات حرارة تخزين منخفضة للغاية، تصل إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر، بينما سيتم تخزين البعض الآخر في المستويات العادية بين درجتين و8 درجات مئوية.

وعلى بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، تلازم الحكومة الصمت أمام توالي الأخبار عنها، إذ لم تعلن رسميا تفاصيل هذه العملية المرتقبة. لكن ذلك لم يمنع الأطباء من الخروج الإعلامي لإعطاء تواريخ ومعلومات عن الجرعات التي سيحقن بها المغاربة في الأيام القادمة.

ولم تكشف أي جهة رسمية المعطيات المتداولة بين أطباء عديدين، وذلك رغم حساسية الموضوع وخطورة فسح المجال أمام التدوينات من أجل البت فيه وتحديد كافة الأمور المحيطة به ضمن تعليقات "فيسبوكية" عوض بلاغات رسمية.

وللإحاطة بكل حوانب الحملة الوطنية للتلقيح، تنظم جريدة هيسبريس مساء اليوم الأحد ندوة مباشرة تستضيف فيها كلا من مولاي سعيد عفيف، رئيس الفيديرالية الوطنية للصحة، وعبد الفتاح شكيب، اختصاصي الأمراض التعفنية بالدار البيضاء، ومولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء .

تجدر الإشارة إلى أن الندوة ستنطلق اليوم الأحد على الساعة الثامنة مساء، ويمكن متابعة مجرياتها من خلال صفحة جريدة هسبريس الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسين الفكيكي الأحد 29 نونبر 2020 - 16:13
المغرب من اول الدول التي ستلقح مواطنيها... المغاربة: يريدون قتلنا وان نكون فئران تجارب.
المغرب لا يقتني اللقاح... المغاربة: جميع الدول تلقح مواطنيها اما دولتنا تريد ان نموت بالوباء.
المغرب يلقح العاملين بالخطوط الامامية اولا... المغاربة: يريدون التضحية بالشعب.
المغرب يقرر تلقيح المسؤولين اولا... المغاربة: يريدون التلقيح لهم والموت للشعب.
المغرب يقتني اللقاح الصيني... المغاربة: الدول تنتظر اللقاح الالماني الامريكي ونحن جلبوا لنا اللقاح الرديئ.
المغرب يقتني اللقاح الالماني الامريكي.... المغاربة: اللقاح الصيني امن وتقليدي اما اللقاح الغربي فمؤامرة كونية وشريحة للتحكم فينا.
ليس تطبيلا لحكومة الرداءة لكن نحن فعلا شعب عجيب غير قابل للفهم افقيا او عموديا من فوق او من تحت او من جميع الجوانب!!!
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2 - جمال الأحد 29 نونبر 2020 - 16:14
والله من صعب معرفة الحقيقة هل اللقاح أمن أو غير أمن كل حائر
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3 - يقال الأحد 29 نونبر 2020 - 16:20
* يقال أن بدء عملية التلقيح في المغرب هو يوم 4 دجنبر 2020 ،
و هذا اليوم يصادف يوم الجمعة ، لهذا و من المحتمل جداً أن
يكون الإقبال على العملية كثيفاً ، لأن جل المغاربة يحبون
الموت يوم الجمعة لكي لا يحاسبوا ، و لكنهم ينسون أن السبت
يصبحون عليه .
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4 - هل سيكون إجباري ؟؟ الأحد 29 نونبر 2020 - 16:22
في نظري هذا هو أهم سؤال عند المواطن . لقد استمعت مؤخرا للعديد من التدخلات الإذاعية لأطباء واختصاصيين و لقد أجابوا عن كل الأسئلة إلا هذا السؤال !! فهل من أحد يجيب عليه يرحمكم الله ؟؟ أم أنه تجنب مقصود لوضع المغاربة أمام الأمر الواقع ...
لا تنسو أن فرنسا التي نقتدي بها تعهد رئيسها في آخر خطاب له أن التلقيح لن يكون إجباريا وقال بالحرف
Je ne rendrai pas le vaccin obligatoire
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