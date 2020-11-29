رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية

هسبريس من الرباط

قراءة رصيف صحافة مطلع الأسبوع الجديد نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن القوات الجوية الملكية تستعد لتسلم أول طائرة من بين أربع طائرات أمريكية الصنع، من نوع Gulfstream G550، مخصصة للحرب الإلكترونية والاستخبارات، في بداية سنة 2021.

وتضيف الجريدة أن هذه الطائرة ستكون عند وصولها أقوى طائرة حرب إلكترونية في إفريقيا وليس في المنطقة فقط، لكونها تعتبر رأس الحربة بالنسبة لسلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن المغرب كان قد أبرم بتاريخ 31 يناير 2019 هذه الصفقة، الأولى عربيا مع شركة "رايتون" الأمريكية، لاقتناء أربع طائرات من هذا النوع، وبعد التصديق عليها من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية تم البدء في بناء وتجهيز طائرات غولف ستريم، ومن المنتظر أن يتم تجهيز وتسليم أول طائرة يوم 31 دجنبر القادم.

"الأحداث المغربية" نشرت، أيضا، أن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة تستعد للنظر في ملفات الترخيص لمجموعة من اللقاحات، ويتعلق الأمر بلقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "أسترا زينيكا" البريطاني، ولقاح "سبوتنيك" الروسي، وجميعها لقاحات خاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت اليومية ذاتها أن قرار خبراء مديرية الأدوية والصيدلة سيكون حاسما للبدء بعملية تلقيح المواطنين ضد "كورونا"، وكذا للشروع في عملية تصنيع اللقاح وتسويقه لدول المغرب العربي، ودول جنوب الصحراء، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والأمر يتعلق بلقاح "سينوفارم" الصيني، تضيف الجريدة.

وإلى "المساء"، التي نشرت أن ثلاث هيئات حقوقية تطالب بنظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية، والمس بالتوازنات البيئية والإيكولوجية.

ويتعلق الأمر، توضح الجريدة، بـ"ترانسبارانسي المغرب"، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالبت بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، والرفع من النسب على الأجور العليا بما يضمن مداخيل إضافية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، مع تعميم آلية الضريبة التصاعدية، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل دون استثناءات، مع إرساء قواعد الشفافية في شكل وطريقة التدبير.

وتورد اليومية ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تمديد أجل إرسال ملفات الترشيح لاجتياز مختلف المباريات الخارجية لولوج أسلاك الشرطة عبر البريد إلى غاية الأربعاء 02 دجنبر2020، بعدما كان هذا الأجل محددا يوم 28 نونبر الجاري، استجابة لطلبات مجموعة من المواطنين، الذين تعذر عليهم إرسال ملفات ترشيحهم عبر البريد داخل الأجل المحدد.

وأفادت "المساء"، أيضا، أن حريقا غامضا دمر عشرات المحلات القصديرية بمدينة سلا، أعاد إلى الواجهة مشروع سوق الصالحين، الذي كلف أزيد من 30 مليارا، والذي ظل مغلقا أزيد من سنة، رغم اكتمال أشغاله، وإجراء عملية توزيع المحلات.

وحسب المنبر ذاته، فإن العشرات من الباعة والتجار دعوا إلى الإفراج السريع عن المشروع، والشروع في استغلاله، عوض تركهم تحت رحمة الحرائق والأوضاع الكارثية التي يعيشونها بعد سلسلة من عمليات الترحيل، والحرائق التي تبقى أسبابها مجهولة، وهو ما يكبدهم خسائر مالية مهمة.

كما ورد بالجريدة ذاتها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش أمر بإيداع ستة متهمين ضمن شبكة لتبييض يتزعمها صراف سجن الأوداية، فيما تقرر إخلاء سبيل اثنين آخرين، ومتابعتهما في حالة سراح، في انتظار تحديد موعد جلسة التحقيق التفصيلي. وأضافت "المساء" أن عناصر الأمن حجزت خلال التحقيقات مبلغ 200 ألف أورو لدى أحد أفراد العصابة.

فيما اهتمت "أخبار اليوم" باستعداد مجموعة من الفعاليات الشبابية الأمازيغية واليسارية والنقابية، من توجهات مختلفة، لتأسيس حزب سياسي جديد يدعى "التجمع من أجل التغيير الديمقراطي".

ووفق اليومية ذاتها، فإن النواة الأولى للمشروع تتكون من عدد من أبناء الحركة الأمازيغية واليسارية والحقوقية والنسائية والنقابية وعدد من الخبراء، مشيرة إلى أنه مع توسع المشروع صار "تجمعا" أكبر للتنظيمات المذكورة، ولعدد كبير من الشباب المستقل والفاعلين الجمعويين على الصعيد الوطني.

وفي تفاصيل الحكم بحل جمعية ربابنة الطائرات، كتبت "أخبار اليوم" أن المحكمة اعتبرت أن الجمعية لا تنكر بأنها دعت إلى تنظيم استفتاء لاتخاذ قرار القيام بإضراب داخل الشركة، وهو ما يتضح من الرسالة الصادرة عنها في 30 غشت، كما اعتبرت أن حق الإضراب مضمون دستوريا، لكن الإخطار بالإضراب هو امتياز يمنح للنقابات وليس للجمعيات، طبقا للفصل 396 من مدونة الشغل، واعتبرت المحكمة أن الدعوة إلى الإضراب تعد عملا محظورا على الجمعية بحكم القانون.

ويضيف الخبر ذاته أن المحكمة اعتبرت أيضا أن الفصل 36 من ظهير الحريات العامة رتب جزاء على حل كل جمعية تقوم بأعمال خارجة عن اختصاصاتها، وأنه لا يمكن أن تتمسك الجمعية بأن العرف جرى على كونها عضوا في لجان إدارية لها اختصاصات في مجال تدبير النقل الجوي، باعتبار أن العرف لا يمكن أن يخالف القانون إذا كان صريحا.

من جهتها، أفادت "الاتحاد الاشتراكي" أنه بعد الاعتداء الذي تعرض له العديد من المغاربة، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في ساحة الجمهورية بباريس، دعما لمغربية الصحراء ولمبادرة المملكة المغربية المتعلقة باستعادة حرية الحركة في الكركرات، صرح محمد راكوب، رئيس جمعية الصداقة الفرنسية ـ المغربية، واتحاد الجمعيات المغربية بايسون، للجريدة بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد البلطجية الذين قاموا بضرب وجرح المتظاهرين المغاربة الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك.

وأضافت الجريدة، في خبر آخر، أنه تم توقيف أعضاء شبكة إجرامية بسلا الجديدة، متهمة بالنصب على مجموعة من المواطنين وإيهامهم بالقدرة على توظيفهم في أسلاك الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني، مشيرة إلى أن من بين المتهمين رجل أمن يشتغل بولاية أمن الرباط كان قد أحيل على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح بعد أن نفى نفيا قاطعا علاقته بالشبكة.

والختم من "بيان اليوم"، التي ورد بها أن 6 نزلاء سابقين بمؤسسات سجنية يقطنون بإقليم الفحص أنجرة، تسلموا، مؤخرا، معدات وتجهيزات لإطلاق مشاريع خاصة مدرة للدخل في إطار الجهود الرامية إلى الإدماج السوسيو ـ مهني لهذه الفئة من المواطنين.

وأضافت أن مشروع اقتناء هذه المعدات، الذي يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم الفحص أنجرة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، كلف غلافا ماليا بقيمة تفوق 182 ألف درهم، ممول بالكامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.