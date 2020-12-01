رصيف الصحافة: التلقيح ضد "فيروس كورونا" ليس إجباريا بالمغرب

هسبريس من الرباط

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن المغرب تسلم نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بالمتطوعين المغاربة، بعد أن توصل خبراء مختبات "سينوفارم" الصينية بعينات من الدماء والحمض النووي للمتطوعين لتقييم العملية برمتها، ليتم الحصول على بعض الإجابات التي يمكن من خلالها تحديد فعالية وسلامة هذا اللقاح، وما إذا كان بالإمكان البدء في تصنيعه وتقديمه لملايين المواطنين وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس سارس كوف 2، إضافة إلى الآثار الجانبية الناجمة عنه.

وأضاف الخبر أن أولى نتائج التجارب السريرية التي أجريت بالمغرب وبشكل تطوعي على 600 شخص بينت أن أيا من المتطوعين لم يعان من رد فعل سلبي، وكان ألم الحقن في الموقع هو الأكثر شيوعا، وأنتجوا جميعهم أجساما مضادة مثبتة ضد فيروس كورونا.

ووفق "الأحداث المغربية" فإن نتائج التجارب أوضحت أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة استغرقوا وقتا أطول لرفع المناعة، في حين أن باقي المتطوعين كانت لديهم أجسام مضادة وبروتينات الجهاز المناعي التي تقاوم العدوى بعد أربعة أسابيع من الحقن.

من جهة أخرى أكد خالد أيت الطالب، وزير الصحة أن التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا، إلا أنه سيطرح، حسب رأيه، مشكلا في حالة عدم الانخراط في الحملة والاستفادة من التطعيم، لأنه سيكون إلزاميا أثناء السفر إلى الخارج، إذ سيمنح للمستفيد من التطعيم قن من خلاله يمكن لصاحبه أن ينتقل بين الدول بحرية.

واهتم المنبر الإعلامي ذاته بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا، احتجاجا على سلوك العناصر الانفصالية التي عمدت إلى إزالة العلم المغربي وتعويضه بشعار دولتهم الوهمية، وكذا للتأكيد على مساندة القرار المغربي بالكركرات.

وشارك في هاته الوقفة ممثلو العديد من الجمعيات المغربية التي تنشط بهذه الجهة، ومجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية، إلى جانب العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة، الذين جاؤوا من مختلف المدن والبلديات التابعة للجهة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن المشاركين الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية والجزائرية أدانوا الاعتداء الشنيع الذي أقدمت عليه عناصر إجرامية موالية لـ"البوليساريو"، والذي استهدف مقر القنصلية العامة بمدينة فالنسيا، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وعلى صعيد آخر أشارت "الأحداث المغربية" إلى تراجع الفنانة نجاة خير الله عن قرار اعتزال مجال الفن، وعادت هذه المرة مستأنفة نشاطها الفني عبر بوابة مسلسل "باب البحر".

وأوضحت الفنانة خير الله أن قرار عودتها إلى الفن تم على يد الفنان رشيد الوالي، وباقتراح من الفنانتين نورة الصقلي، وسامية أقريو، مضيفة أنها قررت العودة إلى التمثيل بعد قرارها منذ شهور مغادرته إلى مجال آخر، وذلك قبل أن يحل الوباء وتتغير ظروف العالم ومعها ظروفها الخاصة.

وإلى "المساء"، التي ورد بها أن وحدة للدرك الملكي تعمل بسواحل الشمال اضطرت إلى الاستعانة بطائرات درون لمسح مناطق معينة ورصد نشاط شبكات للتهريب، حولت نشاطها مؤخرا أخيرا للاتجار بالبشر، إذ أصبحت معروفة بتنظيم رحلات للهجرة السرية بشكل يومي عبر قوارب مزودة بمحركات ذات سرعة عالية.

ووفق المنبر ذاته فإن عملية مشتركة بين مصالح البحرية الملكية ووحدات الحرس الإسباني مكنت من اعتراض زورق سريع على مقربة من إسبانيا.

وتورد الجريدة ذاتها أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أقر بتفشي الريع في مختلف أنحاء المغرب، وفي عدد من القطاعات نتيجة بما وصفه بإرث تقليدي.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية، إن الحرب ضد الفساد مستمرة، ولا يمكن ربحها بجرة قلم، مشيرا إلى أن جميع القوانين التي مرت أمام المؤسسة التشريعية، ومنها قوانين في مراحلها الأخيرة، هي لإغلاق منافذ الفساد واقتصاد الريع.

وكتبت "المساء"، كذلك، أن العديد من الأسر المعوزة التي تستقر ببعض المناطق الجبلية ضواحي أزرو تعيش معاناة لا تطاق نتيجة برودة الطقس وقلة الإمكانيات لتوفير حطب التدفئة، في إطار التراجع الكبير الذي عرفته مجموعة من الأنشطة التجارية والاقتصادية وفقدان مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الخبر أن الأسر أصبحت تصارع قساوة الطبيعة وبرودة الطقس، إذ تنخفض درجة الحرارة أحيانا إلى ما ما دون الصفر، عاجزة عن توفير ما يكفي من حطب التدفئة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته أن عناصر الشرطة بولاية أمن فاس تمكنت خلال حملات أمنية قادتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من توقيف مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح.

وأضاف الخبر أنه تم ضبط 628 شخصا داخل مقاهي تعمل على تقديم "الشيشة" دون ترخيص وفي ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن توقيف مسيري هذه المقاهي والعاملين بها. وتبين أن 7 موقوفين يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية.

أما "أخبار اليوم" فورد بها أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان قررت انطلاق أولى جلسات محاكمة المحامي والحقوقي منتصر بوعبيد بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي، بعدما جرى تعديل التهم الأصلية أمام محكمة الاستئناف، التي كانت تتضمن الاحتجاز في حق موظف شرطة، وهي التهمة التي تبين أنها غير ملائمة لتفاصيل الأحداث، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالته على ابتدائية ابن سليمان، لتسطير متابعة جنحية.

ووفق المصدر ذاته فإن محكمة ابن سليمان عرفت حضورا قويا للمحامين من مختلف الهيئات بالمغرب لمؤازرة زميلهم المنتمي إلى هيئة الدار البيضاء، حيث سجل العشرات منهم إنابتهم عنه في الملف، الذي انطلقت أولى جلساته وسط احتجاجات زملائه المحامين داخل المحكمة، وأيضا أمامها وفي محيطها.

وإلى "بيان اليوم"، التي نشرت أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل النظر في قضية حمزة "مون بيبي" إلى غاية 14 دجنبر الجاري، وذلك بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين من أجل إعداد الملف وإتمام المناقشة للإحاطة بكل جوانبه.

ووفق الورقية نفسها فإن الجلسة الاستئنافية الأخيرة تميزت بحضور ثلاثة متهمين، سبق أن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، بعد أن كشفت التحقيقات ثبوت تورطهم في تسيير الحساب المختص في الابتزاز والتشهير على تطبيق "إنستغرام".